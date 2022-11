Cornejo y víctimas de delitos insisten en el Registro de Huellas Genéticas

El presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado de la Nación y ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, junto al director del Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitales, Miguel Marino, expusieron los alcances del Registro de Huellas Genéticas de Mendoza y la necesidad de modificar el nacional para agilizar los pasos de la Justicia.

También dieron su testimonio la presidenta de la Asociación Civil “Madres del dolor”, Isabel Yaconis y Guillermo Bargna de la Usina de la Justicia. Junto a los expositores, estuvieron presentes el vicerrector de la UNCuyo, Gabriel Fidel; el decano de la Facultad de Derecho, Fernando Pérez Lasala, y la vicedecana, Irene Pujol.

Durante la conferencia, el exgobernador comentó que la iniciativa se ha presentado en las dos cámaras del Congreso y que también fue tomada como punto de partida para tratar el tema en la Legislatura de Santa Fé.

Cornejo y explicó que en 2013 se sancionó la ley nacional 26.879 que creó por unanimidad el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual. Sin embargo, esta norma se reglamentó en el 2017: “Lamentablemente ese banco tiene una escasa gestión por parte del Estado y sólo ha reunido poco más de 400 muestras, que es una base de datos muy chica”.

Expresó que el objetivo es generar una base de datos tan grande que permita los esclarecimientos de los delitos, lo que ofrece condenas “indubitables”. Según explicó, lo que se busca es tener una base que crezca y se alimente de todas las provincias. “La mayoría de los delitos son de orden provincial”, remarcó Cornejo y comentó que para la elaboración del proyecto se tomó como modelo del Registro de Datos Genéticos de Mendoza, el cual hoy cuenta con 61.274 muestras extraídas. De ese total, 43.754 corresponden a imputados, 1.246 a condenados por abuso sexual, 4.870 a condenados por otros delitos, 56 a personas absueltas, 10.784 a personal de fuerzas de seguridad, 197 a personal de seguridad privada, 219 a personal del poder judicial y 148 a voluntarios.

Procedimiento

“No trabajamos con nombre y apellido, sino que trabajamos con código de barras tal como estipula la ley”, explicó Marino al informar que se toman muestras “de todos los nuevos imputados de la provincia” mientras que la ley nacional “contempla solo condenados por abuso sexual”.

Asimismo, Marino detalló que “todas las muestras se incorporan al sistema Codis que permite hacer comparaciones masivas”. El sistema es el que proporciona el FBI de forma gratuita a todos los Estados. En el caso de Mendoza se firmó un convenio con la entidad para poder incorporarlo. “Desde su incorporación los resultados han sido cada vez más exitosos”, agregó.

“Estamos trabajando en la reducción de tiempo desde que obtenemos el match positivo”, indicó Marino sobre el actual funcionamiento del sistema en Mendoza. “Tenemos tecnología de última generación”, añadió al informar que esto ha sido clave en el éxito del proyecto. Incluso aseguró que hay casos que se han logrado resolver “en 90 minutos” gracias a la iniciativa.

Impacto

El presidente del Interbloque reafirmó que el registro de Mendoza “es la base de datos más amplia de Latinoamérica” y se han realizado 423 impactos identificatorios positivos (matchs). “De estos impactos identificatorios positivos, 157 correspondieron a investigaciones sobre delitos de abuso sexual, 127 a robo agravado, 86 a homicidios, 24 a robos simples, 3 a delitos de lesiones, 7 a hurtos y 19 a otros delitos”, precisó el mendocino.

Por su parte, Marino destacó que en Mendoza existió “la voluntad política de lograrlo” y que si bien hay varias provincias trabajando en el tema, hasta el momento “ninguna” ha lograda una base de datos tan completa. “Lo que nosotros hacemos en un día, Buenos Aires lo ha conseguido en 12 años”, sostuvo a modo de ejemplo.

Además, sostuvo que la experiencia mendocina ha sido positiva para la investigación de diferentes delitos y marca lo importancia de la construcción de bases de datos amplias que sirvan para resolver investigaciones penales. “La posibilidad de estos impactos identificatorios positivos contribuye a garantizar el servicio de justicia y coadyuva a la seguridad ciudadana”, confirmó y explicó que “se requiere de una inversión en tecnología para un buen laboratorio y hay sofware gratuitos que lo ofrece incluso el FBI para potenciar el trabajo”.

Según contempla la iniciativa, el registro funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, sobre la base de la huella genética digitalizada, obtenida de un análisis de ADN en las circunstancias y bajo las modalidades establecidas por este proyecto de ley. Asimismo, se establece que funcionará para las investigaciones en el fuero federal y nacional y cada provincia podrá, luego de adherir a la presente ley, contar con un registro provincial respecto del fuero ordinario.

Testimonios

A su turno, Bargna comentó “entendemos que la modificación de este registro debe ser urgente”, aseguró y mencionó que “es muy importante que este proyecto siga su curso, porque es una excelente medida para tratar de disminuir el tema de los delitos que no tienen ni proceso ni condena”. Asimismo, dijo que es necesaria la reforma de los registros para que pueda conocerse al autor de los delitos.

“Este es un tema que nos va a ayudar a salvar vidas”, afirmó Yaconis presidenta de la Asociación Civil Madres del Dolor contó que perdió a su hija cuando tenía 16 años, al ser asesinada a la salida de la escuela, a 50 metros de su vivienda. “Con la mancha de semen que se encontró en su guardapolvo se elaboró una muestra de ADN, pero lamentablemente esa ilusión de encontrar al asesino se disolvió cuando me enteré de que en nuestro país no había un banco de muestras”, relató la mujer y explicó que “por aquellos años se dijo que lograr esta base era estigmatizar al delincuente”.

Además, aseguró que se han presentado numerosos proyectos, porque “las víctimas necesitábamos de algo que empezara a acorralar a los delincuentes sexuales” y relató que luego de golpear puertas se aprobó por unanimidad la creación del Registro. “En el 2015 me enteré que la ley nunca fue formalmente reglamentada y en el 2017 esto se logró y el caso de Lola Chomnalez me terminó de convencer que mi sentido común no me había fallado. En el caso de mi hija nunca logramos saber, pero cuando me enteré que Cornejo tenía este proyecto me alegró muchísimo”, remarcó la mujer y dijo que no sólo se suma a la iniciativa, sino que le pidió al país que sepa que “tenemos una herramienta muy importante que en este momento no funciona”.

Respuesta de Cornejo

“Apalancándome en estas dos ONG, con todo el sufrimiento y ver el recorrido que han hecho, no hace más que alentarnos a tener un mejor sistema de seguridad en el país”, expresó Cornejo. “Hay solo 4 provincias que tienen bancos activos, aunque ninguna tan grande como el nuestro. Para orgullo de los mendocinos este es el banco de datos más importante en Latinoamérica. En la actualidad contamos con 69 mil muestras, un dato que actualizamos diariamente”, aseguró el senador.

En ese sentido, Cornejo apuntó al recordar que a la fecha existen “casi 33 mil personas condenadas por delitos sexuales en el país y solo hay 470 muestras. La ley nacional es tan restrictiva que la reglamentación solo alcanza a los delitos sexuales”. De esta manera, dejó en claro que lo que buscan con este proyecto es “contribuir al esclarecimiento de todos los hechos y no solo a los sexuales”.

Así, el senador nacional hizo hincapié en la importancia de contar con este tipo de tecnología al recordar que “el crimen organizado se mueve de provincia a provincia, por eso necesitamos que esto sea armónico y complementario con todas las provincias y con el Gobierno Nacional”. Agregó que “esta herramienta tecnológica es útil también para la prevención. Mucho se discute sobre las penas, pero la verdad es que el aumento de las penas no necesariamente repercute en la baja del delito. Lo que sí repercute es la percepción del delincuente de si va a quedar impune o no”.

Para finalizar Cornejo dejó en claro que lo que se busca con urgencia es que “se sancione esta ley. No tiene que quedar en un mero proyecto presentado. No pueden dilatar el tratamiento. Si hay buena gestión del banco genético nacional, sin duda alguna, en pocos años Argentina tendría resultados en materia de prevención y sanción del delito. Estamos contribuyendo a una mejor seguridad del país”.