Tragedia vial en El Algarrobal: mueren dos niños

Camión volcó en Ruta 7 cerca de Polvaredas
Un camión Iveco desbarrancó en el km 1185 de la Ruta 7 por un desperfecto mecánico. El conductor resultó ileso y el tránsito fue interrumpido.
En la tarde de este miércoles 24 de septiembre de 2025, un trágico siniestro vial en la zona de El Algarrobal, departamento de Las Heras (Mendoza), se cobró la vida de dos menores de edad. El hecho ocurrió sobre el carril Lavalle, cuando un colectivo de la línea 600 protagonizó un accidente que terminó con la muerte de dos nenas de 7 y 10 años, eran hermanas.
De acuerdo con las primeras informaciones, los pequeños habían descendido de un colectivo y, al intentar cruzar la calle hacia el Norte detrás del mismo, fueron embestidos por otro colectivo que circulaba por la misma arteria en sentido contrario. Lamentablemente, ambos murieron en el lugar.
Personal policial, de tránsito y de emergencias trabajó en la escena para asegurar el área y brindar asistencia inmediata. La Oficina Fiscal correspondiente quedó a cargo de las actuaciones, mientras se llevan adelante las diligencias para esclarecer las circunstancias del trágico hecho que conmueve a toda la comunidad mendocina. Podría ser calificado como homicidio culposo.
