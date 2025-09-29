Merlo será sede de la Expo Educativa y la Jornada CLIP

La Expo Educativa ‘Tu Futuro Está Aquí’ es un espacio que reúne la oferta académica de universidades e institutos de San Luis que conforman la Comisión Provincial de Articulación con el Nivel Superior (CoProANS). La propuesta está dirigida a estudiantes de los últimos años de la secundaria y también a quienes deseen retomar sus estudios superiores. Los asistentes podrán recorrer los stands de las distintas casas de altos estudio, dialogar con referentes académicos y conocer los planes de carrera, modalidades y los requisitos de inscripción.

La inscripción permanecerá abierta hasta este martes 30 a las 12:00, a través del formulario web.



En simultáneo, se llevará a cabo la Jornada CLIP, destinada a escuelas secundarias, especialmente aquellas con orientación en comunicación o que desarrollen proyectos en este ámbito. La actividad ofrecerá un espacio para que los estudiantes conozcan más o experimenten con el uso de la inteligencia artificial, la redacción multimedia y la producción audiovisual. Los alumnos podrán ser presentadores de TV por un día y conocer el manejo de cámaras, entre otras opciones.

Ambas actividades se realizarán el jueves 2 en el Centro de Convenciones de Merlo, de 9:00 a 13:00. Para participar, los interesados se deben registrar en un formulario web, que permanecerá abierto hasta este martes 30 de septiembre a las 12:00.