Merlo será sede de la Expo Educativa y la Jornada CLIP

Del Bicentenario al mundo, FNS 2025 identidad con ritmo y color
Orrego presentó en Buenos Aires, “San Juan, mi tierra querida” lema de la Fiesta Nacional del Sol donde tradición y futuro se abrazan trascendiendo fronteras
Ambos eventos se llevarán a cabo en simultáneo el jueves 2, en el Centro de Convenciones de la villa turística. Están destinados a jóvenes de escuelas secundarias de la región.Sociedad29/09/2025Redacción CuyoNoticias
La Expo Educativa ‘Tu Futuro Está Aquí’ es un espacio que reúne la oferta académica de universidades e institutos de San Luis que conforman la Comisión Provincial de Articulación con el Nivel Superior (CoProANS). La propuesta está dirigida a estudiantes de los últimos años de la secundaria y también a quienes deseen retomar sus estudios superiores. Los asistentes podrán recorrer los stands de las distintas casas de altos estudio, dialogar con referentes académicos y conocer los planes de carrera, modalidades y los requisitos de inscripción.
La inscripción permanecerá abierta hasta este martes 30 a las 12:00, a través del formulario web.
En simultáneo, se llevará a cabo la Jornada CLIP, destinada a escuelas secundarias, especialmente aquellas con orientación en comunicación o que desarrollen proyectos en este ámbito. La actividad ofrecerá un espacio para que los estudiantes conozcan más o experimenten con el uso de la inteligencia artificial, la redacción multimedia y la producción audiovisual. Los alumnos podrán ser presentadores de TV por un día y conocer el manejo de cámaras, entre otras opciones.
Ambas actividades se realizarán el jueves 2 en el Centro de Convenciones de Merlo, de 9:00 a 13:00. Para participar, los interesados se deben registrar en un formulario web, que permanecerá abierto hasta este martes 30 de septiembre a las 12:00.
Orrego presentó en Buenos Aires, “San Juan, mi tierra querida” lema de la Fiesta Nacional del Sol donde tradición y futuro se abrazan trascendiendo fronteras
Tras las fuertes ráfagas que azotaron la provincia, el servicio de luz se fue restableciendo y se asiste a los afectados especialmente por daños materiales en las viviendas
El fuerte viento del 26 de septiembre provocó caída de árboles, postes y techos en toda la provincia de Mendoza, con mujer muerta y varios heridos.
Ante los pronósticos meteorológicos para alta montaña, los coordinadores del corredor bioceánico decidieron el corte preventivo a partir de las 22 horas
La edición 2026 del Libro de Tendencias de Verallia, destaca las transformaciones profundas y duraderas en los comportamientos de los consumidores en los sectores de alimentos y bebidas.
Para celebrar la llegada de la estación, la destilería mendocina encomendó a reconocidos bartenders la elaboración de cuatro tragos de autor, usando sus exclusivos destilados y aperitivos.
Se trata de un café con elaboración casera 100% sin gluten nacido en la casa de la infancia de su dueño, en Guaymallén. Una propuesta saludable que llegó para quedarse.
La Subsecretaría de Cultura de Mendoza, en conjunto con Editorial Planeta, presenta esta propuesta que une a destacados autores argentinos con el patrimonio vitivinícola de la provincia.
El intendente Diego Costarelli entregó más de 390 bicicletas y 40 tablets a abanderados y escoltas, reforzando su apuesta por la educación y la inclusión.
La Policía de San Luis secuestró más de 61 kilos de marihuana valuados en 640 millones de pesos. Seis detenidos en uno de los operativos más grandes del año.
En el final del partido, un grupo de hinchas rompieron la tela olímpica para agredir a sus jugadores. Hubo golpes de puño en un lamentable cierre.
El stand sanjuanino cautiva con una experiencia sensorial que muestra paisajes, cultura y astroturismo, en su debut como Capital Nacional del Turismo Astronómico.
Gendarmería incautó ropa, bazar y repuestos sin aval aduanero en controles sobre la Ruta 7. El avalúo total de la mercadería supera los 90 millones de pesos.