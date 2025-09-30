Charlas MOD sobre Inteligencia Artificial en San Juan

La Secretaría de Transformación Digital y Modernización del Estado, perteneciente al Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan, dio inicio a una nueva edición de las "Charlas MOD", una serie de encuentros breves de capacitación centrados esta vez en la inteligencia artificial (IA). La jornada se desarrolló en la Sala Emar Acosta de la Legislatura Provincial, que se vio colmada por el interés del público.

Con más de una docena de especialistas y ponencias de siete minutos cada una, el evento abordó distintas dimensiones de la IA, desde sus aplicaciones en educación, salud y seguridad, hasta el uso de herramientas generativas, automatización de procesos y diseño digital. También se incluyeron temáticas como ciberseguridad, gobernanza de datos y ética.

Durante la apertura, el secretario Fabricio Echegaray destacó la importancia de incorporar la inteligencia artificial en la gestión pública: “Este evento nos invita a pensar en grande. Buscamos que cada asistente se lleve un poco de cada tema, entendiendo que la IA es mucho más que solo una herramienta como ChatGPT. Es una transformación transversal que ya está presente en áreas como Educación, Salud, Economía y Recursos Humanos, entre otros”.

Uno de los momentos más impactantes de la jornada fue la presentación, mediante una recreación con IA, de Domingo Faustino Sarmiento, proyectado en pantalla con gestos, movimientos y una voz notablemente realista.

“Ver a Sarmiento hablando, gesticulando y tocando una vid, con un nivel de detalle impresionante, nos muestra hasta dónde puede llegar esta tecnología”, comentó Echegaray.

Los oradores que participaron fueron referentes del Gobierno y también del sector privado, entre ellos:

Belisario Saravia (IA en Educación)

Mario Martínez (Historia de la IA)

Darío Rodríguez (Machine Learning)

Juan Marcos Tripolone (Protocolo DCF Blockchain)

Matías Tudela (IA Generativa)

Nahuel Gómez (Agentes de IA y automatización)

Iván Neira (Interacción con bases de datos)

Silvana Sánchez (Gobernanza de datos)

Cristian González (IA General)

Carlos Delgado (Herramientas IA para diseño digital)

Natalia López (Ética en IA aplicada a Salud)

Gustavo Belert (IA en el ámbito legislativo)

Mauricio Sage (IA y Ciberseguridad)

Sergio Castro (IA + Humanos)

El ciclo "Charlas MOD", que ya tuvo ediciones anteriores en 2024 sobre ciberseguridad, continuará con nuevas fechas y temáticas, con el objetivo de seguir capacitando a los agentes públicos y acercar la innovación tecnológica a todos los rincones del Estado provincial.

Desde el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda se reafirma el compromiso con la formación continua en temáticas de actualidad, clave para una gestión pública más eficiente, moderna y cercana a la ciudadanía.