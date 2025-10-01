Barcelona arrasó a Andes Talleres con triplete de Álvarez

Juegos Evita: Regatas ya está en Mar del Plata
Deportistas de triatlón, tenis, natación y vóley forman parte de la delegación mendocina que representa a la provincia en los Juegos Nacionales Juveniles.
El Estadio Aldo Cantoni de San Juan abrió sus puertas este miércoles para el inicio del Mundial de Clubes de hockey sobre patines, y lo hizo con emociones fuertes. En el segundo partido de la jornada, Barcelona de España mostró todo su poderío al golear 9-1 a Andes Talleres de Mendoza, con un hat trick del sanjuanino Pablo Álvarez, figura destacada del encuentro.
Los fanáticos colmaron el mítico Cantoni desde temprano para vivir el arranque del campeonato mundial, que reúne a ocho equipos de diferentes países divididos en dos grupos. Las entradas se venden por AutoEntrada y en boleterías del estadio, con valores de $18.000 la General y $40.000 la platea Oeste.
Grupo A: Sporting Lisboa (Portugal), Andes Talleres (Argentina), FC Barcelona (España) y Olimpia Patín Club (San Juan).
Grupo B: OC Barcelos (Portugal), HC San Jorge (Chile), Melbourne Roller Hockey Club (Australia) y Centro Valenciano (San Juan).
Sorpresa australiana con sello sanjuanino
En el partido inaugural, el Melbourne Roller Hockey Club, dirigido por el sanjuanino Carlos López, dio la sorpresa al vencer a San Jorge de Chile. Los australianos comenzaron en desventaja, pero lograron dar vuelta el marcador y sumar sus primeros tres puntos en el certamen.
Barcelona, candidato firme
Con un plantel repleto de figuras y el respaldo de su historia, el Barcelona ratificó su condición de favorito al quedarse con un triunfo holgado ante los mendocinos. La actuación de Pablo Álvarez, que convirtió tres goles, se llevó todos los aplausos de los hinchas locales, que celebraron su desempeño pese a vestir otra camiseta.
El Mundial de Clubes recién comienza, pero San Juan ya vive una fiesta deportiva internacional con protagonistas locales en todos los rincones de la pista.
👉 Podés seguir en vivo el Mundial de Clubes desde el Estadio Aldo Cantoni en este link: Ver transmisión en YouTube
El mítico estadio Aldo Cantoni abre sus puertas a los mejores clubes del mundo, una cita que combina historia, adrenalina y orgullo de una provincia que respira deporte
El domingo 5 de octubre, se realizará una jornada deportiva y familiar con pruebas de 8K, 3K, 1K y carreras para niños, con inscripción online y presencial.
Del 1 al 5 de octubre, la provincia de San Juan recibirá un Torneo Senior Grado 1 que reunirá a más de 170 jugadores de distintos puntos del país.
El conjunto catalán, vigente campeón de la Copa Intercontinental 2024, buscará hacer historia en el Aldo Cantoni y conquistar el Mundial de clubes.
