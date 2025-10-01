Del parquet al corazón, San Juan abre el telón del Mundial de Hockey

El Cantoni se viste de gala para hacer historia

El mítico estadio sanjuanino ya está listo para ser el epicentro del hockey mundial con una serie de refacciones sobre el parquet con el objetivo de garantizar la mejor superficie de juego que incluyó un exhaustivo proceso de pulido y laqueado del piso devolviendo el brillo característico y, sobre todo, la seguridad necesaria para el alto nivel competitivo que se avecina.

Como parte de la puesta a punto, varios equipos ya realizaron la primera prueba de pista: Olimpia Patín Club, HC San Jorge, Andes Talleres y Centro Valenciano tuvieron la posibilidad de rodar en la renovada superficie y luego también los hizo el Club de Hockey sobre Patines de Melbourne, seguido por el Sporting Club Portugal, el FC Barcelona y el OC Barcelos.

Equipos mundiales

Sporting Club Portugal (Portugal) – Campeón Europeo 2024

OC Barcelos (Portugal) – Campeón Europeo 2025

HC San Jorge (Chile) – Campeón Panamericano 2024

Andes Talleres (Mendoza - Argentina) – Sub Campeón Panamericano 2024

Melbourne Roller Hockey Club (Australia) – Asia/Oceanía

FC Barcelona (España) – Campeón Intercontinental 2024

Olimpia Patín Club (San Juan – Argentina) – Campeón Liga 2024

Centro Valenciano (San Juan – Argentina) – Campeón Superliga 2024

Seguí la trasmisión en vivo

Día a día desde el 1 al 5 de octubre se podrá seguir en vivo la transmisión del Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines Masculino – San Juan 2025 con la presencia de tres equipos argentinos, Olimpia Patín Club y Centro valenciano de San Juan y Andes Talleres de Mendoza.

Campeonato Mundial de Clubes 01/10/2025

Lanzamiento oficial

El Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines 2025 en San Juan es una fiesta deportiva, con la presencia de autoridades locales e internacionales, quedó inaugurada la cuenta regresiva para el certamen que reunirá a los mejores equipos del planeta en el estadio Aldo Cantoni del 1 al 5 de octubre.

En la Sala de Prensa, Dante Pantuso, del estadio Aldo Cantoni se realizó la conferencia de prensa de apertura del Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines Masculino – San Juan 2025, un evento histórico que reunirá a ocho equipos de distintos continentes.

La mesa principal estuvo encabezada por el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; el presidente de Agencia Deportes San Juan, Pablo Aubone; el presidente del Comité Técnico de Hockey Patín de World Skate, Carmelo Paniagua; el miembro del Comité Técnico de World Skate, Daniel Martinazzo; y el presidente de la Federación Sanjuanina de Patín, Roberto Roldán.

Durante el acto, Daniel Martinazzo destacó el orgullo de que San Juan sea sede de esta competencia, fruto de un trabajo iniciado años atrás, y agradeció el apoyo de las autoridades provinciales.

Por su parte, Carmelo Paniagua subrayó que este será el primer Mundial de Clubes oficial de World Skate y que San Juan, reconocida como la capital mundial del hockey sobre patines, vuelve a mostrar su compromiso con la disciplina.

Finalmente, Guido Romero resaltó el fuerte respaldo del gobierno provincial al deporte y a los clubes, valorando el rol del hockey en la formación de valores como el trabajo en equipo y el respeto. Además, invitó a toda la comunidad a vivir de cerca el torneo.

El campeonato, que se disputará entre el 1 y el 5 de octubre en el Aldo Cantoni, cuenta con la organización del Gobierno de San Juan, la Agencia Deportes San Juan y World Skate, con el acompañamiento de la Federación Sanjuanina de Patín y la Confederación Argentina de Patinaje.