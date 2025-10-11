Ocho conductores dieron positivo en alcoholemia

Incendio en basural de Godoy Cruz genera alarma
Bomberos de Godoy Cruz y Las Heras trabajan para controlar un incendio en el basural de Campo Pappa. No hay riesgo de propagación.
El operativo se realizó en avenida Lafinur y Las Heras, en la ciudad de San Luis. Los controles detectaron niveles de alcohol de hasta 1,28 g/l.Policiales11/10/2025Periodistas CuyoNoticias
Durante la mañana de este sábado 11 de octubre, efectivos de la Unidad Operativa Patrulla de Infantes llevaron a cabo un operativo de control vehicular, alcoholemia e identificación de personas en la intersección de avenida Lafinur y Las Heras, en la ciudad de San Luis.
El procedimiento se desarrolló con el objetivo de prevenir siniestros viales y garantizar la seguridad en la vía pública. Los controles incluyeron automóviles y motocicletas de distintas marcas y modelos.
Ocho resultados positivos
Durante el operativo se realizaron test de alcoholemia utilizando alcoholímetros marca Dräger. Los agentes registraron ocho resultados positivos entre los conductores controlados, con valores que oscilaron entre 0,20 y 1,28 gramos por litro de alcohol en sangre.
Según detallaron las autoridades, en todos los casos los infractores contaban con un conductor designado, quien fue sometido al test correspondiente y arrojó resultado negativo, lo que permitió que los vehículos pudieran continuar su circulación sin incidentes.
Prevención y seguridad vial
Los controles de alcoholemia forman parte de los operativos preventivos que se desarrollan de manera habitual en distintos puntos de la capital puntana. Estas acciones buscan reducir la incidencia de accidentes provocados por el consumo de alcohol y concientizar sobre la importancia de conducir de manera responsable.
Los efectivos también realizaron tareas de identificación de personas y verificación de documentación de los vehículos, sin registrarse detenciones ni secuestros durante el operativo.
Balance y continuidad
Desde la Policía de la Provincia remarcaron que este tipo de controles continuarán en los próximos fines de semana y en zonas de alta circulación. El objetivo, indicaron, es reforzar la prevención y promover conductas seguras al volante, en el marco de la normativa vigente sobre tránsito y seguridad vial.
El operativo finalizó sin incidentes y con una evaluación positiva por parte de las autoridades policiales.
