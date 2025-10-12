Deslucido empate entre la Lepra y el Tomba

La fiesta estuvo antes, el hincha de la Lepra respondió a la convocatoria en la Catedral desplegando todo el color y el calor de su multitudinaria hinchada, pero el equipo no pudo plasmar en la cancha lo que se le pedia: ganar el clásico mendocino de la divisional (bueno ahora con Gimnasia en Primera este clasico pasará a ser el segundo en importancia)

No lo pudo ganar la Lepra jugando ante su gente y cada vez más lejos la posibilidad de clasificar a los octavos de final del Claura. Los Azules llevan cinco fechas sin ganar con cuatro empates consecutivos, tres de ellas cero a cero en fila y terminó con nueve jugadores por las expulsiones por juego brusco de Tomás Bottari y del colombiano Sebastian Villa en el minuto final.

Peor es el panorma para Godoy Cruz, también lleva cinco fechas sin victorias. Y habiendo estado casi toda la segunda etapa con un hombre de más, no supo ni pudo hacer valer la ventaja. Para colmo sobre el final del partido cuando la Lepra estaba con dos jugadores menos en cancha casi lo pierde.

Preocupante porque Aldosivi y SanMartin de San Juan los que eran practicamente candidatos seguros al descenso, uno por promedio y otro por tabla anual, en la recta final del torneo comienzan a levantar, sino fíjense como quedó la tabal, Talleres y Godoy Cruz 27, Aldosivi 24 y San Martin de San Juan 23, para nada está dicha la última palabra.

En la próxima fecha Godoy Cruz visitará a Lanús el viernes en tanto Independiente Rivadavia el sábado será local frente a Banfield. Ambos tendrán que mejorar y mucho en este clásico quedaron en deuda. No mucho más se puede decir del partido, Independiente Rivadavia levemente superior cuando estuvieron 11 contra 11, con uno menos Godoy Cruz no lo preocupó demasiado y el que salió perdiendo fue el hincha.

Sintesis

Independiente Rivadavia: 0

Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gomez; Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari y Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti./ Cambios:Kevin Retamar x Sartori, Alejo Osella x Costa, Juan Barbieri x Bonifacio, Thomas Ortega x Gómez, Santiago Muñoz x Fernandez.

Godoy Cruz: 0

Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Juan Moran; Agustín Valverde, Pol Fernández, Vicente Poggi, Nicolás Fernandez; Facundo Altamira y Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto./ Cambios: DAniel Barrea x Valverde, Vicente Dupuy x N. Fernandez, Misael Sosa x P. Fernandez, Bastian Yañez x Altamira

Árbitro: Facundo Tello/ Expulsados Bottari y Villa

Estadio: Juan Bautista Gargantini

Fotos Prensa Independiente Rivadavia