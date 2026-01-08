Inscripciones abiertas para el `José María Gatica´ de box

La Hoja de ruta para la Lepra y el Lobo
Independiente Rivadavia debutará en el Bautista Gargantini ante Atlético Tucumán y Gimnasia y Esgrima en Santiago del Estero frente a Central Córdoba.
El boxeo amateur sanluiseño sigue creciendo a la par de la provincia, que apuesta al deporte como herramienta para la reconstrucción de un tejido social roto. En base a esto, el Gobierno provincial volvió a hacer énfasis en el ‘José María Gatica’, que continúa sumando adeptos y que promete seguir revolucionando el deporte de los puños en la provincia.
Para la edición 2026, el boxeo provincial entra en una nueva etapa, en la que los deportistas y gimnasios tendrán tiempo hasta el 31 de enero para presentar la documentación correspondiente para poder participar, teniendo en cuenta los requisitos excluyentes que se deben cumplir para formar parte del Torneo.
Para inscribirse, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
-Formar parte de un gimnasio o escuela de boxeo.
-Licencia FAB vigente.
-DNI.
-Licencia (último combate + apto médico).
-Licencia del técnico.
La recepción de la documentación será en la avenida Juan Gilberto Funes 746 Este, en la ciudad de San Luis, de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 y los sábados de 8:00 a 13:00. Para completar la inscripción, cada gimnasio deberá presentar la documentación completa de los pugilistas y automáticamente se entregará la ficha de inscripción.
