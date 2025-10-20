Godoy Cruz celebró a las mamás con música, sorteos y emoción

El Día de la Madre se vivió a pleno en Godoy Cruz. Durante tres jornadas, más de seis mil vecinas participaron de los festejos organizados por la Municipalidad en distintos polis y clubes sociales.



El intendente Diego Costarelli acompañó los eventos y saludó personalmente a las madres. Así, en cada festejo, Costarelli destacó el rol fundamental que cumplen las madres todos los días, con esfuerzo, amor y compromiso hacia sus familias y la comunidad.



Con entrada libre y gratuita, los seis puntos del departamento estuvieron colmados de familias que compartieron la celebración. Una verdadera fiesta popular pensada para que todas las madres pudieran disfrutar, divertirse y encontrarse con sus vecinas.

Música, sorteos y muchas sorpresas

Las celebraciones comenzaron el domingo 12 en el Club Social y Deportivo Villa Hipódromo. Luego, continuaron el viernes 17 en los polis del barrio La Gloria y el CEC. El cierre fue el sábado 18 con encuentros multitudinarios en La Estanzuela, Filippini y Nicolino Locche.



Es importante destacar que, en cada jornada hubo shows en vivo, mateadas, sorteos y regalos para todas las presentes. Así, artistas locales, como Harry Rocha, pusieron ritmo y alegría a las tardes que combinaron emoción, humor y baile.

Premios y momentos inolvidables

El agasajo incluyó una gran variedad de obsequios, para todos los gustos. Además, cada lugar tuvo su gran sorteo de una moto 110cc. Por lo que, se convirtió en el broche de oro para cerrar con alegría cada jornada.

Espacios colmados y entrada gratuita

Con entrada libre y gratuita, los seis puntos del departamento estuvieron colmados de familias que compartieron la celebración. De manera tal que, fue una verdadera fiesta popular. Es que, fue pensada para que todas las madres pudieran disfrutar, divertirse y encontrarse con sus vecinas.