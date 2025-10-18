Godoy Cruz renueva más de 30 espacios públicos

El Municipio de Godoy Cruz continúa avanzando en su plan de espacios públicos 2025, que contempla la construcción, remodelación y reacondicionamiento de 34 plazas, parques y paseos en distintos distritos del departamento. Bajo la gestión del intendente Diego Costarelli, ya se ejecutó más del 60% de las obras previstas, consolidando un modelo de ciudad más verde, inclusiva y sostenible.

Nuevas obras para el disfrute familiar

Entre los proyectos más destacados figuran los dos nuevos espacios del Centro Urbano Arizu, ubicados en Belgrano y Lisandro de la Torre, y en Agustín Álvarez y Arizu. Ambos cuentan con juegos infantiles, zonas de descanso y áreas de ejercitación.

En el oeste del departamento, el Parque de los Niños se consolidó como un punto de encuentro, con 4 hectáreas destinadas al deporte y la recreación. También se suma el predio comunitario de la escuela Ciudad de Brasilia, un espacio verde compartido con la comunidad educativa.

Parques lineales y deportivos

El Parque Lineal Juncal, en desarrollo entre Gorriti y Talcahuano, integrará la vida urbana con el entorno natural. En tanto, el Parque Deportivo San Vicente amplió sus instalaciones y sumó sanitarios, con las primeras canchas de uso social de la provincia.

Remodelaciones y mantenimiento

El programa incluye la remodelación integral de 13 plazas en distintos barrios, entre ellas Santa Lucía, Malvinas Argentinas y Tropero Sosa. Paralelamente, se ejecutan tareas de mantenimiento y reacondicionamiento en espacios como las plazas Güemes, Biritos, Canina y el Bulevar Lugones.

Compromiso con el bienestar ciudadano

Con más de 30 obras en marcha, Godoy Cruz reafirma su compromiso con una ciudad más ordenada, sustentable y participativa, donde cada plaza renovada fortalece la convivencia y la identidad barrial.