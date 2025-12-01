San Luis suma una Tecnicatura en Economía Social y PyMES

Maipú presenta un presupuesto 2026 sin deuda local
El municipio elevó un plan equilibrado, con superávit y continuidad de obras, sin aumentar tasas ni recurrir a endeudamiento en un año económico complejo.
El Instituto de Formación Docente Continua lanzó la Tecnicatura en Economía Social, Microemprendimientos y PyMES, una propuesta gratuita que inicia en febrero de 2026. Ya hay inscripción online.Política01/12/2025Redacción CuyoNoticias
La carrera, aprobada por el Ministerio de Educación de San Luis y en proceso de obtener validez nacional, se cursará en modalidad híbrida: clases virtuales por la tarde y dos encuentros presenciales por cuatrimestre. Esta dinámica permite que estudiantes de toda la provincia puedan acceder a la formación.
Con una duración de tres años, la tecnicatura ofrece contenidos vinculados a gestión de proyectos productivos, cooperativismo, administración de emprendimientos y desarrollo local. También incorpora 360 horas de prácticas profesionalizantes en organizaciones reales, con el objetivo de fortalecer la experiencia en territorio.
Al finalizar el segundo año, quienes cursen obtendrán una certificación intermedia como Auxiliar en Gestión de Microemprendimientos.
El título final de Técnico/a Superior habilita para desempeñarse en cooperativas, PyMES, microemprendimientos, organizaciones sociales y programas públicos relacionados con el desarrollo económico.
El IFDC San Luis invita a la comunidad a ingresar a su página web para conocer más detalles e iniciar el proceso de inscripción.
Durante una visita a Villa Mercedes, el gobernador repasó los avances en infraestructura sanitaria y anunció el llamado a licitación para obras en el Policlínico Regional Juan Domingo Perón. “Será el hospital que la ciudad y la región necesitan”, aseguró.
Las 20 viviendas que el gobierno provincial construye en Villa de Merlo alcanzaron un 95% de avance y entraron en la etapa final antes de su adjudicación, prevista para el 10 de diciembre.
Veinte familias de la ciudad de La Punta recibirán las llaves de sus nuevas viviendas el próximo 12 de diciembre. Las obras ya superan el 87% de avance.
Los empleados públicos recibirán el sueldo de noviembre con aumento del 5%, un bono de fin de año de $450.000 y el medio aguinaldo el 19 de diciembre
El intendente Diego Costarelli habilitó un nuevo Sistema de Alerta Comunitaria (SAC) en el barrio Covimet, con lo que más de 35 mil vecinos ya cuentan con esta herramienta de seguridad.
La Legislatura aprobó una ley que acorta el receso judicial a tres semanas anuales y busca agilizar la atención de causas y reducir demoras.
La iniciativa forma parte del Programa Mendoza Mejora Aprendiendo Matemática (MMAM) 2025, y busca obtener un diagnóstico general sobre el nivel de conocimientos en la materia.
Los turistas argentinos podrán abonar sus compras a través de la aplicación Mercado Pago utilizando Pix, el sistema de pagos más popular de Brasil.
Las bodegas Tierra del Huarpe y Chirino representaron a San Juan en la World Bulk Wine Exhibition (WBWE), realizada el 24 y 25 de noviembre en Ámsterdam.
Desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda denunciamos que la media sanción de la Declaración de Impacto Ambiental de San Jorge y Malargüe Occidental no es un avance, sino un retroceso ambiental y social.
Un chofer de Cabify fue asaltado durante la madrugada y, gracias al GPS del vehículo, la Policía recuperó el rodado en Las Heras sin lesiones para la víctima.
Una agente de la Patrulla de Infantería resultó herida tras la caída de un árbol provocada por vientos en pleno centro de ciudad de San Luis.