San Luis suma una Tecnicatura en Economía Social y PyMES

La carrera, aprobada por el Ministerio de Educación de San Luis y en proceso de obtener validez nacional, se cursará en modalidad híbrida: clases virtuales por la tarde y dos encuentros presenciales por cuatrimestre. Esta dinámica permite que estudiantes de toda la provincia puedan acceder a la formación.

Con una duración de tres años, la tecnicatura ofrece contenidos vinculados a gestión de proyectos productivos, cooperativismo, administración de emprendimientos y desarrollo local. También incorpora 360 horas de prácticas profesionalizantes en organizaciones reales, con el objetivo de fortalecer la experiencia en territorio.

Al finalizar el segundo año, quienes cursen obtendrán una certificación intermedia como Auxiliar en Gestión de Microemprendimientos.

El título final de Técnico/a Superior habilita para desempeñarse en cooperativas, PyMES, microemprendimientos, organizaciones sociales y programas públicos relacionados con el desarrollo económico.

El IFDC San Luis invita a la comunidad a ingresar a su página web para conocer más detalles e iniciar el proceso de inscripción.