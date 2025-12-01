Paso Cristo Redentor Habilitado

San Luis suma una Tecnicatura en Economía Social y PyMES

El Instituto de Formación Docente Continua lanzó la Tecnicatura en Economía Social, Microemprendimientos y PyMES, una propuesta gratuita que inicia en febrero de 2026. Ya hay inscripción online.

Política01/12/2025Redacción CuyoNoticiasRedacción CuyoNoticias

Instituto de formacion docente slLa carrera, aprobada por el Ministerio de Educación de San Luis y en proceso de obtener validez nacional, se cursará en modalidad híbrida: clases virtuales por la tarde y dos encuentros presenciales por cuatrimestre. Esta dinámica permite que estudiantes de toda la provincia puedan acceder a la formación.

Con una duración de tres años, la tecnicatura ofrece contenidos vinculados a gestión de proyectos productivos, cooperativismo, administración de emprendimientos y desarrollo local. También incorpora 360 horas de prácticas profesionalizantes en organizaciones reales, con el objetivo de fortalecer la experiencia en territorio.

poggi policlinico vmPoggi anunció avances y prometió un Policlínico “a nuevo”

Al finalizar el segundo año, quienes cursen obtendrán una certificación intermedia como Auxiliar en Gestión de Microemprendimientos.

El título final de Técnico/a Superior habilita para desempeñarse en cooperativas, PyMES, microemprendimientos, organizaciones sociales y programas públicos relacionados con el desarrollo económico.

El IFDC San Luis invita a la comunidad a ingresar a su página web para conocer más detalles e iniciar el proceso de inscripción.

