Unas 172 familias de San Luis recibieron su vivienda

En una emotiva segunda entrega de los planes Progreso y ‘Sueños, 172 familias de la Capital recibieron la llave de su casa. Poggi destacó que “la vivienda volvió a San Luis”.Política03/12/2025Redacción CuyoNoticias
Sonrisas, lágrimas y abrazos marcaron la entrega de viviendas a 172 familias de la ciudad de San Luis, en el marco de los planes habitacionales Progreso y Sueños. Fue la segunda de cuatro entregas previstas en la Capital y significó, para muchos, el cierre de años de espera y promesas incumplidas.
El gobernador Claudio Poggi encabezó el acto y destacó que “la vivienda volvió a San Luis para quedarse”, reivindicando a los adjudicatarios que mantuvieron la esperanza pese al silencio de la gestión anterior. Recordó que ambos planes fueron creados durante su primera gestión, cuando 12.500 familias accedieron a una casa. El programa contemplaba llegar a 14.000 beneficiarios, pero las obras previstas para 2016 no se concretaron.
La jornada comenzó con un video institucional que mostró los rostros y emociones de familias de toda la provincia, reflejo de años de espera y esfuerzo. Luego, Poggi repasó el camino recorrido por los adjudicatarios y anunció detalles del nuevo plan Tenemos Futuro, que ampliará el acceso a viviendas dignas.
Las familias subieron al escenario entre aplausos, portando carteles y abrazando sus carpetas y llaves. “Si pudiera tener un micrófono en el corazón, sería más fácil”, dijo Nancy Molina, quien recordó que en 2016 creyó haber perdido su casa, pero siguió pagando las cuotas “convencida de que algún día iba a llegar”. Ese día llegó: recibió la llave acompañada de sus nietos y esperó al camión de mudanza para iniciar una nueva etapa.
Otra adjudicataria, Analía Reinoso, vivió el momento rodeada de hijas, familiares y amigos que celebraron con bengalas. “Los tiempos de Dios son perfectos”, expresó. Confesó que la esperanza se había ido apagando, hasta que la confirmación oficial llegó este año. “Ahora limpiamos un poquito y arrancamos a trasladarnos”, contó.
Con cada llave entregada, las historias individuales de lucha se transformaron en la postal colectiva de un sueño que finalmente se hace realidad en San Luis.
