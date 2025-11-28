Poggi anunció avances y prometió un Policlínico “a nuevo”

Poggi firmó este jueves la convocatoria para finalizar la segunda y tercera etapa del primer piso, unificadas ahora en un solo proceso licitatorio y con un plazo de ejecución reducido a 360 días. “La primera etapa quedó espectacular, con equipamiento nuevo. No solo reconstruimos el edificio, también modernizamos todo el equipamiento de un hospital central de estas características”, señaló.

El mandatario explicó que la licitación anterior quedó desierta y confió en que, con el nuevo esquema, se presentarán ofertas en las próximas semanas. Su expectativa es adjudicar la obra en enero y concluir el primer piso dentro del próximo año.

En paralelo, adelantó que se trabajará en la última etapa del hospital, que incluye exteriores, parque y renovación de aberturas. “A fin del año que viene, o principios de 2027, el Policlínico va a quedar a nuevo”, afirmó.

Poggi también destacó el inicio de la construcción del Hospital René Favaloro y los arreglos en centros de salud y hospitales de referencia. Indicó que la compra de equipamiento se sostiene con fondos de la autogestión hospitalaria: “Atendemos a todos, pero facturamos a las obras sociales, como corresponde”.



Nueva oficina de comisiones médicas

El gobernador recordó la reciente apertura en Villa Mercedes de una sede de las comisiones médicas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Aseguró que mejora la competitividad provincial y agiliza la resolución de conflictos laborales. “Antes de llegar a la Justicia, donde los juicios demoran años, las comisiones resuelven el 90% de los casos”, destacó.



Agenda deportiva y protocolar

Poggi regresará este viernes a la ciudad para la final del Torneo Provincial de Boxeo José María Gatica, tras 14 fechas en distintos puntos de la provincia.

Además, anticipó que el 1° de diciembre participará de los actos por el aniversario de Villa Mercedes y encabezará una entrega de viviendas por la tarde.