Godoy Cruz lanza nuevos talleres gratuitos de oficios

La Municipalidad de Godoy Cruz presentó una nueva edición de talleres cortos y gratuitos para fortalecer el desarrollo de oficios y acompañar a los emprendimientos locales.06/11/2025Redacción CuyoNoticias
Las capacitaciones comenzarán en la tercera semana de noviembre, tendrán una duración aproximada de cinco encuentros y se dictarán una vez por semana en distintos espacios del departamento.
Los cursos están dirigidos a jóvenes y adultos de 18 a 70 años con domicilio en Godoy Cruz y conocimientos previos en el oficio. Las propuestas abarcan áreas con rápida salida laboral, como textil, carpintería, barbería, peluquería, marroquinería, arte y reciclado, macramé y cestería nórdica. Todas cuentan con certificación oficial y cupos limitados.
La preinscripción se realiza de manera online y, una vez seleccionadas, las personas serán notificadas por WhatsApp o correo electrónico para completar la inscripción presencial.
Los talleres se dictarán en diferentes zonas —como Las Tortugas, La Gloria, Trapiche, Villa del Parque, Sarmiento y el Centro— para facilitar el acceso en cada barrio.
Talleres disponibles
Las capacitaciones son:
Textil – Customización y personalización de prendas
Marroquinería – Técnicas de pintura y troquelado
Macramé – Joyería en hilo
Arte y reciclado – Lámparas para el hogar
Carpintería básica – Armado de camas
Barbería – Técnicas de texturas
Peluquería – Peinado social y novias
Cestería nórdica – Introducción a la técnica
Con esta iniciativa, el Municipio refuerza su compromiso con la capacitación laboral, la inclusión social y el impulso de la Economía Social, promoviendo el trabajo autogestionado y la profesionalización de los oficios.
