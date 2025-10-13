Paso Cristo Redentor Habilitado

Facundo Ambrossi Campeón de la temporada de pista 2025

Con una actuación sobresaliente a lo largo de las 10 fechas disputadas el representante del equipo Municipalidad de Godoy Cruz se consagro como el mejor.

Facundo Ambrossi finalizó el campeonato con 32 puntos, resultado de su constancia, esfuerzo y un excelente nivel deportivo que lo llevaron a lo más alto del podio.

Leonardo Contreras se quedó con la última fecha de la temporada de pista y Criterium 2025.

Se disputó la última fecha de la temporada de pista y critérium 2025, donde Leonardo Contreras, representante del equipo Municipalidad de Godoy Cruz, se consagró como ganador.

El segundo lugar fue para Leonardo Estela, del equipo Municipalidad de Godoy Cruz, mientras que el tercer puesto quedó en manos de Alejandro Durán, también del equipo Municipalidad de Godoy Cruz.

La competencia se realizó en el departamento de Luján de Cuyo, sobre un circuito de 2000 metros que se recorrieron durante 30 minutos y un sprint final.

Resultados

Categoría Élite

1. Contreras, Leonardo (Municipalidad de Godoy Cruz)
2. Estela, Leonardo (Municipalidad de Godoy Cruz)
3. Durán, Alejandro (Municipalidad de Godoy Cruz)

