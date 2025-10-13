Facundo Ambrossi Campeón de la temporada de pista 2025

Capítulo 16 de Liga Mendocina, faltando dos partidos
No habrá modificaciones en el torneo Clausura como se especuló al terminar la 25ta fecha se jugará un octogonal entre los primeros por el titulo de campeón.
Con una actuación sobresaliente a lo largo de las 10 fechas disputadas el representante del equipo Municipalidad de Godoy Cruz se consagro como el mejor.
Facundo Ambrossi finalizó el campeonato con 32 puntos, resultado de su constancia, esfuerzo y un excelente nivel deportivo que lo llevaron a lo más alto del podio.
Leonardo Contreras se quedó con la última fecha de la temporada de pista y Criterium 2025.
Se disputó la última fecha de la temporada de pista y critérium 2025, donde Leonardo Contreras, representante del equipo Municipalidad de Godoy Cruz, se consagró como ganador.
El segundo lugar fue para Leonardo Estela, del equipo Municipalidad de Godoy Cruz, mientras que el tercer puesto quedó en manos de Alejandro Durán, también del equipo Municipalidad de Godoy Cruz.
La competencia se realizó en el departamento de Luján de Cuyo, sobre un circuito de 2000 metros que se recorrieron durante 30 minutos y un sprint final.
Resultados
1. Contreras, Leonardo (Municipalidad de Godoy Cruz)
2. Estela, Leonardo (Municipalidad de Godoy Cruz)
3. Durán, Alejandro (Municipalidad de Godoy Cruz)
El 0 a 0 en el Este obligaba a San Martin de Mendoza a ganar en Santiago del Estero, fue 1 a 1 ante Sarmiento de la Banda y por ventaja deportiva quedó afuera.
En Caseros fue derrotado por Estudiantes 1 a 0 y cerro su participación en la temporada, telón para una campaña más que aceptable, llegó a los Octavos.
Cero a cero que no deja conforme a nadie, salvo porque uno consiguió el punto como visitante y el otro porque terminó con dos menos en un flojo partido.
Se confirmó que el 28, 29 y 30 de noviembre la categoría Turismo Nacional de Automolismo estará presente en el Autódromo General San Martín.
Tras empatar 1 a 1 en tiempo reglamentario y suplementario en la definición con remates desde el punto del penal venció 3 a 0. Felicitaciones Lobo Campeón.
Le ganó por penales a Deportivo Madryn en un partido con polémicas y bajo la lluvia, pero a puro corazón los mendocinos son campeones
Ya se sienten los rugidos en el Eduardo Copello de San Juan, desde este viernes 10 hasta el domingo 12 con actividad en la pista del autódromo rivadaviense
La propuesta reunió a participantes de Chile, Venezuela, Brasil, Uruguay y Argentina, donde se compartieron experiencias y tuvo lugar una innovadora competencia.
El gobernador Claudio Poggi anunció la entrega de hasta 8.000 bicicletas en 2026 y convocó a bicicleteros locales a diseñar el nuevo modelo TuBi.
El nuevo espacio recreativo, construido junto al Plan ‘Construyendo con tu Pueblo’, incluye bicisenda, luminarias LED y estaciones saludables.
Bomberos de Godoy Cruz y Las Heras trabajan para controlar un incendio en el basural de Campo Pappa. No hay riesgo de propagación.