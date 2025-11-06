Granizo y lluvias intensas afectaron el Este mendocino

Una intensa tormenta con caída de granizo afectó durante la tarde y noche de este jueves a varios distritos de la provincia de Mendoza. Las zonas más comprometidas fueron las del Este provincial, especialmente Alto Verde, El Romblón, 12 de Octubre y Colonia Lambaré, donde se registraron entre 35 y 40 milímetros de lluvia.



Lluvia y granizo en el noreste provincial

El fenómeno meteorológico se concentró principalmente en el noreste de Mendoza, con precipitaciones intensas y granizo en Tres Porteñas, el norte de Fray Luis Beltrán, Los Álamos y Colonia Montecaseros, donde el registro alcanzó los 35 milímetros.

En tanto, en Alto Verde, El Romblón, 12 de Octubre y Colonia Lambaré, las precipitaciones oscilaron entre 35 y 40 milímetros, mientras que en los alrededores se acumularon entre 20 y 25 milímetros. Estos distritos resultaron los más afectados por la magnitud de la tormenta.



Impacto en Lavalle y el Valle de Uco

En el departamento de Lavalle, se reportó caída de granizo y lluvia en las zonas de El Plumero, El Carmen y Gustavo André, lo que provocó anegamientos temporales en caminos rurales y calles de tierra. No se informaron daños graves, aunque se mantienen tareas preventivas ante posibles nuevas tormentas.

El fenómeno también alcanzó al Valle de Uco, donde hubo lluvia y granizo en el centro de Tupungato y en Villa Bastías. Allí, las precipitaciones fueron de menor intensidad, pero el frente frío dejó un marcado descenso de temperatura durante la tarde.



Lluvias en el Sur y en la alta montaña

En la zona sur de la provincia, las tormentas se concentraron en Las Paredes y Cuadro Nacional, con lluvia y granizo aislado. Si bien el fenómeno no tuvo la misma fuerza que en el noreste, los vecinos reportaron ráfagas de viento y acumulación de agua en sectores bajos.

En la alta montaña, se registraron nevadas débiles durante la madrugada, que luego dieron paso a una mejora en las condiciones hacia la mañana. Sin embargo, el ambiente se mantuvo frío y ventoso, con una temperatura máxima prevista de 7 °C y mínima de –19 °C.



Pronóstico: continúa la inestabilidad

El Servicio Meteorológico Provincial informó que el frente frío ya se encuentra instalado en toda Mendoza, generando un descenso general de la temperatura y manteniendo las condiciones de cielo nublado y lluvias débiles.

Para lo que resta del día, se espera que el clima continúe nublado e inestable, con precipitaciones y tormentas aisladas en distintos puntos de la provincia. Las autoridades recomiendan circular con precaución y evitar transitar por zonas anegadas.

Para el viernes, el pronóstico indica una jornada algo nublada y templada, con probabilidad de lluvias débiles durante la madrugada. La temperatura máxima se ubicará en torno a los 24 °C, mientras que la mínima será de 10 °C, marcando un leve ascenso respecto a los valores del jueves.



Lluvias débiles en amplias zonas rurales

Las precipitaciones también se extendieron con menor intensidad a otros sectores de la provincia. En Santa Rosa, La Paz, Cordón del Plata (Tupungato) y Costa de Araujo (Lavalle) se registraron lluvias débiles, acompañadas por ráfagas moderadas y cielo cubierto.

En los campos al sur de Santa Rosa y La Paz, así como en el este y norte de Lavalle, las lluvias fueron débiles a moderadas, lo que contribuye a una leve recuperación de la humedad en el suelo, afectado por la sequía de semanas anteriores.



Balance y advertencia de las autoridades

Los organismos de Defensa Civil y municipios del Este mantienen un monitoreo preventivo en las zonas más afectadas. Aunque no se registraron daños estructurales de gravedad, se realizan relevamientos para evaluar posibles impactos en cultivos y viviendas rurales.

El frente frío continuará presente durante las próximas horas, con tendencia a mejorar progresivamente hacia el fin de semana. Las autoridades recomendaron precaución ante la posible formación de tormentas aisladas, especialmente en áreas rurales y rutas del noreste mendocino.