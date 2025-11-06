Granizo y lluvias intensas afectaron el Este mendocino

Hidroponía urbana: jóvenes impulsan futuro verde
El proyecto “Hidroponía Urbana” transformó la sostenibilidad en acción concreta al instalar módulos productivos e inclusivos en la Asociación APANDO.
Una fuerte tormenta con lluvia y granizo golpeó varios distritos de Mendoza. El frente frío provoca inestabilidad, descenso térmico y lluvias débiles.Sociedad06/11/2025Periodistas CuyoNoticias
Una intensa tormenta con caída de granizo afectó durante la tarde y noche de este jueves a varios distritos de la provincia de Mendoza. Las zonas más comprometidas fueron las del Este provincial, especialmente Alto Verde, El Romblón, 12 de Octubre y Colonia Lambaré, donde se registraron entre 35 y 40 milímetros de lluvia.
Lluvia y granizo en el noreste provincial
El fenómeno meteorológico se concentró principalmente en el noreste de Mendoza, con precipitaciones intensas y granizo en Tres Porteñas, el norte de Fray Luis Beltrán, Los Álamos y Colonia Montecaseros, donde el registro alcanzó los 35 milímetros.
En tanto, en Alto Verde, El Romblón, 12 de Octubre y Colonia Lambaré, las precipitaciones oscilaron entre 35 y 40 milímetros, mientras que en los alrededores se acumularon entre 20 y 25 milímetros. Estos distritos resultaron los más afectados por la magnitud de la tormenta.
Impacto en Lavalle y el Valle de Uco
En el departamento de Lavalle, se reportó caída de granizo y lluvia en las zonas de El Plumero, El Carmen y Gustavo André, lo que provocó anegamientos temporales en caminos rurales y calles de tierra. No se informaron daños graves, aunque se mantienen tareas preventivas ante posibles nuevas tormentas.
El fenómeno también alcanzó al Valle de Uco, donde hubo lluvia y granizo en el centro de Tupungato y en Villa Bastías. Allí, las precipitaciones fueron de menor intensidad, pero el frente frío dejó un marcado descenso de temperatura durante la tarde.
Lluvias en el Sur y en la alta montaña
En la zona sur de la provincia, las tormentas se concentraron en Las Paredes y Cuadro Nacional, con lluvia y granizo aislado. Si bien el fenómeno no tuvo la misma fuerza que en el noreste, los vecinos reportaron ráfagas de viento y acumulación de agua en sectores bajos.
En la alta montaña, se registraron nevadas débiles durante la madrugada, que luego dieron paso a una mejora en las condiciones hacia la mañana. Sin embargo, el ambiente se mantuvo frío y ventoso, con una temperatura máxima prevista de 7 °C y mínima de –19 °C.
Pronóstico: continúa la inestabilidad
El Servicio Meteorológico Provincial informó que el frente frío ya se encuentra instalado en toda Mendoza, generando un descenso general de la temperatura y manteniendo las condiciones de cielo nublado y lluvias débiles.
Para lo que resta del día, se espera que el clima continúe nublado e inestable, con precipitaciones y tormentas aisladas en distintos puntos de la provincia. Las autoridades recomiendan circular con precaución y evitar transitar por zonas anegadas.
Para el viernes, el pronóstico indica una jornada algo nublada y templada, con probabilidad de lluvias débiles durante la madrugada. La temperatura máxima se ubicará en torno a los 24 °C, mientras que la mínima será de 10 °C, marcando un leve ascenso respecto a los valores del jueves.
Lluvias débiles en amplias zonas rurales
Las precipitaciones también se extendieron con menor intensidad a otros sectores de la provincia. En Santa Rosa, La Paz, Cordón del Plata (Tupungato) y Costa de Araujo (Lavalle) se registraron lluvias débiles, acompañadas por ráfagas moderadas y cielo cubierto.
En los campos al sur de Santa Rosa y La Paz, así como en el este y norte de Lavalle, las lluvias fueron débiles a moderadas, lo que contribuye a una leve recuperación de la humedad en el suelo, afectado por la sequía de semanas anteriores.
Balance y advertencia de las autoridades
Los organismos de Defensa Civil y municipios del Este mantienen un monitoreo preventivo en las zonas más afectadas. Aunque no se registraron daños estructurales de gravedad, se realizan relevamientos para evaluar posibles impactos en cultivos y viviendas rurales.
El frente frío continuará presente durante las próximas horas, con tendencia a mejorar progresivamente hacia el fin de semana. Las autoridades recomendaron precaución ante la posible formación de tormentas aisladas, especialmente en áreas rurales y rutas del noreste mendocino.
El proyecto “Hidroponía Urbana” transformó la sostenibilidad en acción concreta al instalar módulos productivos e inclusivos en la Asociación APANDO.
Aguas Mendocinas realizará el sábado la segunda etapa de trabajos en el sistema de macrodistribución. El corte afectará a seis departamentos y durará 15 horas.
Guaymallén lleva adelante tareas de pulverización con aceite mineral emulsionable sobre ejemplares de Morus alba afectados en el distrito de Dorrego
La Secretaría de Ambiente de San Luis realizó dos nuevas forestaciones en espacios públicos, en el marco del Plan Anual de Forestación que se ejecuta en distintos puntos de la provincia.
La Municipalidad sigue adelante con las acciones del Programa Amor Animal, que promueve la salud y el bienestar de perros y gatos en distintos barrios del departamento.
Se trata de un ex capataz de la municipalidad de Angaco, condenado a 4 años de prisión efectiva, por utilizar maquinaria y materiales de la comuna, para uso propio.
Este jueves, calle Arístides Villanueva será el escenario de una gran fiesta para celebrar Halloween, con música en vivo, concursos, shows y promociones gastronómicas en bares y restaurantes de la zona.
La feria se realizará el 28 de octubre en Buenos Aires y reunirá bodegas que apuestan por el vino auténtico, sustentable y con identidad propia.
El Servicio de Radioterapia de Fuesmen en la provincia de Mendoza protagoniza un avance histórico en la aplicación de inteligencia artificial en salud.
El proyecto “Hidroponía Urbana” transformó la sostenibilidad en acción concreta al instalar módulos productivos e inclusivos en la Asociación APANDO.
Argentinos por la Educación advierte que la inversión sigue en niveles históricamente bajos. Los pliegos ya están disponibles para revisión y sugerencias.
Se trata de una plataforma de seguimiento individual para afiliados con esta enfermedad crónica. Se contactará vía WhatsApp a 3.000 personas que reciben tratamiento con insulina.
Glencore Pachón, FUNDAR y el gobierno de San Juan firman acuerdo para realizar un diagnóstico participativo y entender las necesidades de la comunidad educativa