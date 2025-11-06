Policía recuperó una bicicleta robada en Quines

Muere conductor tras volcar en acequia de Maipú
Durante la madrugada de este jueves 6 de noviembre, personal del Departamento de Investigaciones de Quines en la provincia de San Luis logró recuperar una bicicleta que había sido robada horas antes de una vivienda. El rodado fue hallado en un descampado, gracias a datos aportados por vecinos y un rápido operativo policial.
Denuncia y primeros pasos de la investigación
El hecho se conoció luego de que una mujer denunciara la sustracción de su bicicleta marca Venzo rodado 29, que se encontraba en el patio de su casa, situada en inmediaciones de las calles Pringles y San Luis. El robo ocurrió durante la madrugada del miércoles 5 de noviembre, mientras la propietaria descansaba.
Al tomar conocimiento de la denuncia, el personal policial inició las averiguaciones correspondientes. Los investigadores realizaron entrevistas con vecinos de la zona y relevaron información que pudiera conducir al paradero del rodado. Estas tareas permitieron reunir datos claves sobre el posible destino del objeto sustraído.
Datos aportados por vecinos
A partir de la colaboración ciudadana, los uniformados obtuvieron indicios que señalaban que la bicicleta podría encontrarse en un descampado situado cerca de calle Bernardino Rivadavia y ruta nacional 20, en las afueras de la localidad. La información resultó de vital importancia para orientar las acciones de búsqueda.
Con esos datos, el personal del Departamento de Investigaciones organizó un operativo de rastrillaje en la zona indicada. Se trataba de un área con abundante vegetación y de difícil acceso, lo que hacía más complejo el procedimiento. Sin embargo, los efectivos avanzaron con precaución y atención al detalle, hasta localizar la bicicleta oculta entre las malezas.
Procedimiento y secuestro preventivo
Una vez encontrado el rodado, los agentes procedieron al secuestro preventivo del mismo, en presencia de un testigo, conforme a las normas procesales vigentes. El procedimiento se llevó a cabo sin incidentes y bajo supervisión del personal actuante, que documentó el hallazgo y las condiciones en las que fue encontrada la bicicleta.
Posteriormente, el elemento recuperado fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la fiscalía interviniente. Allí se realizaron las diligencias de rigor, entre ellas la constatación de número de serie y la verificación de coincidencia con la denuncia presentada por la víctima.
Continuidad de la investigación
Fuentes policiales informaron que, si bien la bicicleta ya fue recuperada, la investigación continúa con el objetivo de identificar al o los responsables del hecho. En ese sentido, se analizan registros de cámaras de seguridad cercanas, así como testimonios de vecinos que pudieran aportar más datos sobre los movimientos registrados durante la noche del robo.
El Departamento de Investigaciones destacó la importancia de la colaboración ciudadana, que resultó decisiva para lograr un resultado positivo en pocas horas. “La participación de los vecinos fue fundamental para ubicar rápidamente el elemento sustraído”, señalaron voceros de la fuerza.
Recomendaciones de seguridad
Ante hechos de esta naturaleza, la Policía reiteró la necesidad de mantener medidas preventivas básicas, como asegurar bicicletas y otros bienes en espacios cerrados, colocar sistemas de traba o candado, e instalar iluminación adecuada en patios y accesos. Además, se recordó la importancia de denunciar de inmediato cualquier situación sospechosa o la presencia de personas extrañas en la zona.
La fuerza provincial continúa trabajando en distintos puntos de Quines y zonas cercanas, con controles y recorridos preventivos, para fortalecer la seguridad y evitar nuevos hechos delictivos. Las autoridades reiteraron su compromiso con la comunidad y alentaron a los vecinos a mantener un canal de comunicación activo con las dependencias policiales.
Un trabajo conjunto que dio resultados
El caso se resolvió en menos de 24 horas gracias a la coordinación entre los investigadores y la comunidad. La rápida intervención policial permitió devolver el bien a su propietaria y evitar que fuera vendido o trasladado fuera del área.
La bicicleta Venzo rodado 29 ya fue reconocida por su dueña, quien agradeció la labor de los efectivos que participaron del operativo. En tanto, las actuaciones continúan bajo la supervisión del Departamento de Investigaciones de Quines, en el marco de las causas instruidas por sustracción de bienes.
