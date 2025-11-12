Hockey: Con gol mendocino Argentina ganó en su debut

Cuna de Campeones V en diciembre en el Hyatt
El último de la temporada será el próximo 12 de diciembre en la arena del Park Hyatt Hotel con Juan Carrasco, Brisa Alfonzo y el Turco Adrián Buonarrigo.
Reno Larreta marcó el gol con el que la Selección Argentina Senior de Hockey sobre Patines le ganó a Colombia en el Panamericano que se disputa en San Juan.Deportes12/11/2025Deportes CuyoNoticias
En la categoría damas mayores, las Águilas lograron una ajustada victoria por 1 a 0 frente a Colombia, gracias al tanto crucial de Jimena Ortiz, sumando así su segunda conquista consecutiva. Jimena Ortiz marcó el tanto del triunfo, el segundo de su cosecha persona. Este miércoles, a las 15.00 en el estadio Aldo Cantoni, la Selección Argentina femenina enfrentarán a Chile.
Por su parte en la categoría sub 19 los varones se impusieron a Chile por un contundente 7 a 1, marcaron para la albiceleste. Joaquín Morales, Lucas Sottano, Nicolás Alonzo, Tiziano Calisse, Bautista Romero, Alejo Espinoza y Benjamín Bailón, mientras que el descuento para Chile fue de Ignacio Day Tejo.
Estadio Aldo Cantoni
8:45 horas – Senior Varones
Chile 16-1 Estados Unidos.
11 horas – Senior Damas
Brasil 0-13 Chile.
13 horas – Sub 19 Varones
Brasil 1-7 Colombia
15 horas – Sub 19 Damas
Colombia 1-5 Chile.
17 horas – Sub 19 Varones
Argentina 7-1 Chile
Goles de Argentina: Joaquín Morales, Lucas Sottano, Nicolás Alonzo, Tiziano Calisse, Bautista Romero, Alejo Espinoza y Benjamín Bailon Pino.
19 horas – Senior Damas
Argentina 1-0 Colombia
Goles de Argentina: Jimena Ortiz.
21 horas – Senior Varones
Argentina 12-0 Estados Unidos
Goles de Argentina: Renzo de la Reta (2), Agustín Caruso (2), Gonzalo Acosta (3), Santiago Costa, Matías Aciar (2), Ignacio de la Torre y Mateo Lucero.
Cancha: Richet Zapata
9 horas – Senior Varones
Brasil 3-4 Colombia
21 horas – Senior Varones
Brasil 2-10 Chile.
Estadio Aldo Cantoni
16:45 horas – Senior Varones – Casa D’Italia (ARG) vs. Estudiantil San Miguel (CHI)
19:00 horas – Senior Varones – Valenciano (ARG) vs. Unión de Villa Krause (ARG)
21:15 horas – Senior Varones – Andes Talleres (ARG) vs. Unión Vecinal de Trinidad (ARG)
Cancha Richet Zapata
16:45 horas – Senior Varones – Olimpia (ARG) vs. Huracán de Buenos Aires (ARG)
19:00 horas – Senior Varones – Concepción Patín Club (ARG) vs. Recreativo de Entre Ríos (ARG)
21:15 horas – Senior Varones – Richet Zapata (ARG) vs. Ciudad de Buenos Aires (ARG)
Cancha Estudiantil
17:00 horas – Senior Damas – Sindicato Empleados de Comercio (ARG) vs. L. Murialdo (ARG)
19:00 horas – Senior Damas – Unión Vecinal de Trinidad (ARG) vs. IMPSA (ARG)
21:00 horas – Senior Damas – Concepción Patín Club (ARG) vs. Aberastain (ARG)
Cancha Bancaria
15:00 horas – U19 Varones – Social San Juan (ARG) vs. FCM Rolling (COL)
16:30 horas – U19 Varones – Hispano (ARG) vs. Barcelona Marruecos (CHI)
18:00 horas – U19 Varones – Olimpia (ARG) vs. Huracanes (COL)
19:30 horas – U19 Varones – San Martín (ARG) vs. Thomas Bata (CHI)
21:00 horas – U19 Varones – Andes Talleres (ARG) vs. Independiente La Florida (CHI)
Cancha Concepción Patín Club
16:30 horas – U19 Damas – Independiente La Florida (CHI) vs. IMPSA (ARG)
18:00 horas – U19 Damas – Orión (COL) vs. Atlético Neuquén (ARG)
19:30 horas – U19 Damas – Barcelona Marruecos (CHI) vs. Real Hockey Patín (COL)
21:00 horas – U19 Damas – Aberastain de Pocito (ARG) vs. Concepción Patín Club (ARG)
Foto de portada: Comité técnico de Hóckey
