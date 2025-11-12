Hockey: Con gol mendocino Argentina ganó en su debut

En la categoría damas mayores, las Águilas lograron una ajustada victoria por 1 a 0 frente a Colombia, gracias al tanto crucial de Jimena Ortiz, sumando así su segunda conquista consecutiva. Jimena Ortiz marcó el tanto del triunfo, el segundo de su cosecha persona. Este miércoles, a las 15.00 en el estadio Aldo Cantoni, la Selección Argentina femenina enfrentarán a Chile.

Por su parte en la categoría sub 19 los varones se impusieron a Chile por un contundente 7 a 1, marcaron para la albiceleste. Joaquín Morales, Lucas Sottano, Nicolás Alonzo, Tiziano Calisse, Bautista Romero, Alejo Espinoza y Benjamín Bailón, mientras que el descuento para Chile fue de Ignacio Day Tejo.

Resultados 2da jornada

Estadio Aldo Cantoni

8:45 horas – Senior Varones

Chile 16-1 Estados Unidos.

11 horas – Senior Damas

Brasil 0-13 Chile.

13 horas – Sub 19 Varones

Brasil 1-7 Colombia

15 horas – Sub 19 Damas

Colombia 1-5 Chile.

17 horas – Sub 19 Varones

Argentina 7-1 Chile

Goles de Argentina: Joaquín Morales, Lucas Sottano, Nicolás Alonzo, Tiziano Calisse, Bautista Romero, Alejo Espinoza y Benjamín Bailon Pino.

19 horas – Senior Damas

Argentina 1-0 Colombia

Goles de Argentina: Jimena Ortiz.

21 horas – Senior Varones

Argentina 12-0 Estados Unidos

Goles de Argentina: Renzo de la Reta (2), Agustín Caruso (2), Gonzalo Acosta (3), Santiago Costa, Matías Aciar (2), Ignacio de la Torre y Mateo Lucero.

Cancha: Richet Zapata

9 horas – Senior Varones

Brasil 3-4 Colombia

21 horas – Senior Varones

Brasil 2-10 Chile.

Partidos del miercoles

Estadio Aldo Cantoni

16:45 horas – Senior Varones – Casa D’Italia (ARG) vs. Estudiantil San Miguel (CHI)

19:00 horas – Senior Varones – Valenciano (ARG) vs. Unión de Villa Krause (ARG)

21:15 horas – Senior Varones – Andes Talleres (ARG) vs. Unión Vecinal de Trinidad (ARG)

Cancha Richet Zapata

16:45 horas – Senior Varones – Olimpia (ARG) vs. Huracán de Buenos Aires (ARG)

19:00 horas – Senior Varones – Concepción Patín Club (ARG) vs. Recreativo de Entre Ríos (ARG)

21:15 horas – Senior Varones – Richet Zapata (ARG) vs. Ciudad de Buenos Aires (ARG)

Cancha Estudiantil

17:00 horas – Senior Damas – Sindicato Empleados de Comercio (ARG) vs. L. Murialdo (ARG)

19:00 horas – Senior Damas – Unión Vecinal de Trinidad (ARG) vs. IMPSA (ARG)

21:00 horas – Senior Damas – Concepción Patín Club (ARG) vs. Aberastain (ARG)

Cancha Bancaria

15:00 horas – U19 Varones – Social San Juan (ARG) vs. FCM Rolling (COL)

16:30 horas – U19 Varones – Hispano (ARG) vs. Barcelona Marruecos (CHI)

18:00 horas – U19 Varones – Olimpia (ARG) vs. Huracanes (COL)

19:30 horas – U19 Varones – San Martín (ARG) vs. Thomas Bata (CHI)

21:00 horas – U19 Varones – Andes Talleres (ARG) vs. Independiente La Florida (CHI)

Cancha Concepción Patín Club

16:30 horas – U19 Damas – Independiente La Florida (CHI) vs. IMPSA (ARG)

18:00 horas – U19 Damas – Orión (COL) vs. Atlético Neuquén (ARG)

19:30 horas – U19 Damas – Barcelona Marruecos (CHI) vs. Real Hockey Patín (COL)

21:00 horas – U19 Damas – Aberastain de Pocito (ARG) vs. Concepción Patín Club (ARG)

Foto de portada: Comité técnico de Hóckey