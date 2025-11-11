Panamericano de Selecciones – San Juan 2025

Desde el lunes 10 al sábado 15 de noviembre 2025, San Juan será epicentro del mejor hockey sobre patines del continente con el Campeonato Panamericano de Selecciones 2025, certamen que reunirá a 16 equipos nacionales, femeninos y masculinos, de Sub 19 y Senior, representantes de Argentina, Chile, Colombia, Brasil y Estados Unidos.

El torneo continental es organizado por World Skate América y auspiciado por el Gobierno de San Juan. La actividad deportiva es de 8 a 23 horas, en dos sedes en simultáneo: estadio cubierto Aldo Cantoni y Richet Zapata en Santa Lucía.

Entradas en venta en boleterías de las sedes. La única entrada válida es general y su valor es de 3.000 pesos argentinos por persona. Menores de 12 años, jubilados y personas con discapacidad ingresan de manera gratuita (los últimos dos grupos deben presentar su carnet correspondiente).

Resultados 1ra fecha

Estadio Aldo Cantoni

08:45 horas – Senior Varones

Brasil 9-2 Estados Unidos.

11 horas – Senior Damas

Chile 7-0 Colombia.

13 horas – Sub 19 Varones

Chile 9-3 Colombia.

15 horas – Sub 19 Damas

Colombia 2-3 Argentina.

Goles de Argentina: Pilar Abaid Battocchia y María Paz Illanes (2).

17 horas – Sub 19 Varones

Brasil 0-11 Argentina.

Goles de Argentina: Lucas Sottano, Nicolás Alonzo (3), Tiziano Calisse, Bautista Romero (2), Alejo Espinoza, Joaquín Barifusa (2) y Benjamín Bailon Pino.

19 horas – Senior Damas

Brasil 0-10 Argentina.

Goles de Argentina: Yamila Nahim, Julieta Martín Romeu, Yara Valdez Muro, Jimena Ortíz (2), Lourdes Tabarelli, Micaela Escudero (2) y Carolina Flores (2).

21 horas – Senior Varones

Argentina 3-1 Colombia.

Goles de Argentina: Renzo de la Reta, Valentino Rossignoli e Ignacio de la Torre.

Fixture del martes 11 de noviembre –

Estadio Aldo Cantoni:

8:45 h – Senior Varones: Chile vs. Estados Unidos

11 h – Senior Damas: Brasil vs. Chile

13 h – Sub 19 Varones: Brasil vs. Colombia

15 h – Sub 19 Damas: Colombia vs. Chile

17 h – Sub 19 Varones: Argentina vs. Chile

19 h – Senior Damas: Argentina vs. Colombia

21 h – Senior Varones: Argentina vs. Estados Unidos



Cancha Richet Zapata:

9 h – Senior Varones: Brasil vs. Colombia

21 h – Senior Varones: Brasil vs. Chile

Planteles

Selección Argentina - Femenina Sub 19

Arqueras:

Josefina Almaraz – San Martín de Mendoza

Valentina Cataldo – Barrio Rivadavia de San Juan.

Sofía Broggi – Independiente de Gualeguaychú.

Jugadoras de campo:

María Paz Illaez – Centro Valenciano de San Juan.

Zoe Brescia – Concepción Patín Club de San Juan.

Emma Olivera – Concepción Patín Club de San Juan.

Milagros Castro – Concepción Patín Club de San Juan.

Valentina Verón – Aberastain de San Juan.

Morena Padilla – IMPSA de Mendoza.

Angelina Corvetto – Independiente de Gualeguaychú.

Emilia Carrivale – Atlético Neuquén de Neuquén.

Pilar Abaid – San Martín de Mendoza.

Entrenador: Darío Giuliani.



Selección Argentina – Femenina Senior

Arqueras:

Natalia Jara – Concepción Patín Club de San Juan.

Anabella Flores – Concepción Patín Club de San Juan.

Paula Zeballos – IMPSA de Mendoza.

Jugadoras de campo:

Yamila Nahima – IMPSA de Mendoza.

Micaela Escudero – IMPSA de Mendoza.

Yara Valdez – Leonardo Murialdo de Mendoza.

Lourdes Tabarelli – Concepción Patín Club de San Juan.

Eliana Vera – Aberastain de San Juan.

Vania Cáceres – Social de San Juan.

Carolina Flores – Social de San Juan.

Jimena Ortíz – Unión Vecinal de Trinidad de San Juan.

Julieta Martín – Sindicato Empleados de Comercio de San Jua

Entrenador: Darío Giuliani.



Selección Argentina – Masculino Sub 19

Arqueros:

Bautista Pascual – San Martín de Mendoza.

Tomás Coro Costa – Banco de Mendoza.

Charbel Fraifer – Estudiantil de San Juan.Jugadores de campo:

Jerónimo Basile – Leonardo Murialdo

Lucas Sottano – Leonardo Murialdo

Alejo Espinoza – Olimpia de San Juan.

Benjamín Bailón – Olimpia de San Juan.

Joaquín Morales – Unión Vecinal de Trinidad de San Juan.

Nicolás Alonzo – Concepción Patín Club de San Juan.

Tiziano Calisse – Concepción Patín Club de San Juan.

Joaquín Barifusa – Concepción Patín Club de San Juan.

Bautista Romero – Richet Zapata de San Juan.Entrenador: Esteban Ábalos.



Selección Argentina – Masculino Senior

Arqueros:

Gonzalo Aguirre – Concepción Patín Club de San Juan.

Baltazar Montilla – Concepción Patín Club de San Juan.

Luca Ramella – Hispano de San Juan.Jugadores de campo:

Exequiel Tamborindegui – Andes Talleres de Mendoza.

Valentino Rossignoli – Andes Talleres de Mendoza.

Renzo de la Reta – Banco de Mendoza.

Agustín Caruso – Argentinos Juniors de Buenos Aires.

Santiago Costa – Huracán de Buenos Aires.

Mateo Lucero – Casa D’Italia de Mendoza.

Ignacio de la Torre – Hispano de San Juan.

Gonzalo Acosta – Olimpia de San Juan.

Matías Aciar – Unión Vecinal de Trinidad de San Juan.Entrenador: José Luis Páez.