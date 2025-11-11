Panamericano de Selecciones – San Juan 2025

La Lepra y el Ferroviario empate sin goles en el Gargantini
La fiesta fue en la previa del partido por la obtención de la Copa Argentina, despues Independiente y Central Córdoba jugaron un partido apenas discreto.
En la primera jornada de la competencia se jugaron siete partidos, desde las 8:30 a 23 horas, y todos en el estadio cubierto Aldo Cantoni. Programa del martes.Deportes11/11/2025Deportes CuyoNoticias
Desde el lunes 10 al sábado 15 de noviembre 2025, San Juan será epicentro del mejor hockey sobre patines del continente con el Campeonato Panamericano de Selecciones 2025, certamen que reunirá a 16 equipos nacionales, femeninos y masculinos, de Sub 19 y Senior, representantes de Argentina, Chile, Colombia, Brasil y Estados Unidos.
El torneo continental es organizado por World Skate América y auspiciado por el Gobierno de San Juan. La actividad deportiva es de 8 a 23 horas, en dos sedes en simultáneo: estadio cubierto Aldo Cantoni y Richet Zapata en Santa Lucía.
Entradas en venta en boleterías de las sedes. La única entrada válida es general y su valor es de 3.000 pesos argentinos por persona. Menores de 12 años, jubilados y personas con discapacidad ingresan de manera gratuita (los últimos dos grupos deben presentar su carnet correspondiente).
Estadio Aldo Cantoni
08:45 horas – Senior Varones
Brasil 9-2 Estados Unidos.
11 horas – Senior Damas
Chile 7-0 Colombia.
13 horas – Sub 19 Varones
Chile 9-3 Colombia.
15 horas – Sub 19 Damas
Colombia 2-3 Argentina.
Goles de Argentina: Pilar Abaid Battocchia y María Paz Illanes (2).
17 horas – Sub 19 Varones
Brasil 0-11 Argentina.
Goles de Argentina: Lucas Sottano, Nicolás Alonzo (3), Tiziano Calisse, Bautista Romero (2), Alejo Espinoza, Joaquín Barifusa (2) y Benjamín Bailon Pino.
19 horas – Senior Damas
Brasil 0-10 Argentina.
Goles de Argentina: Yamila Nahim, Julieta Martín Romeu, Yara Valdez Muro, Jimena Ortíz (2), Lourdes Tabarelli, Micaela Escudero (2) y Carolina Flores (2).
21 horas – Senior Varones
Argentina 3-1 Colombia.
Goles de Argentina: Renzo de la Reta, Valentino Rossignoli e Ignacio de la Torre.
Estadio Aldo Cantoni:
8:45 h – Senior Varones: Chile vs. Estados Unidos
11 h – Senior Damas: Brasil vs. Chile
13 h – Sub 19 Varones: Brasil vs. Colombia
15 h – Sub 19 Damas: Colombia vs. Chile
17 h – Sub 19 Varones: Argentina vs. Chile
19 h – Senior Damas: Argentina vs. Colombia
21 h – Senior Varones: Argentina vs. Estados Unidos
Cancha Richet Zapata:
9 h – Senior Varones: Brasil vs. Colombia
21 h – Senior Varones: Brasil vs. Chile
Planteles
Arqueras:
Josefina Almaraz – San Martín de Mendoza
Valentina Cataldo – Barrio Rivadavia de San Juan.
Sofía Broggi – Independiente de Gualeguaychú.
Jugadoras de campo:
María Paz Illaez – Centro Valenciano de San Juan.
Zoe Brescia – Concepción Patín Club de San Juan.
Emma Olivera – Concepción Patín Club de San Juan.
Milagros Castro – Concepción Patín Club de San Juan.
Valentina Verón – Aberastain de San Juan.
Morena Padilla – IMPSA de Mendoza.
Angelina Corvetto – Independiente de Gualeguaychú.
Emilia Carrivale – Atlético Neuquén de Neuquén.
Pilar Abaid – San Martín de Mendoza.
Entrenador: Darío Giuliani.
Arqueras:
Natalia Jara – Concepción Patín Club de San Juan.
Anabella Flores – Concepción Patín Club de San Juan.
Paula Zeballos – IMPSA de Mendoza.
Jugadoras de campo:
Yamila Nahima – IMPSA de Mendoza.
Micaela Escudero – IMPSA de Mendoza.
Yara Valdez – Leonardo Murialdo de Mendoza.
Lourdes Tabarelli – Concepción Patín Club de San Juan.
Eliana Vera – Aberastain de San Juan.
Vania Cáceres – Social de San Juan.
Carolina Flores – Social de San Juan.
Jimena Ortíz – Unión Vecinal de Trinidad de San Juan.
Julieta Martín – Sindicato Empleados de Comercio de San Jua
Entrenador: Darío Giuliani.
Arqueros:
Bautista Pascual – San Martín de Mendoza.
Tomás Coro Costa – Banco de Mendoza.
Charbel Fraifer – Estudiantil de San Juan.Jugadores de campo:
Jerónimo Basile – Leonardo Murialdo
Lucas Sottano – Leonardo Murialdo
Alejo Espinoza – Olimpia de San Juan.
Benjamín Bailón – Olimpia de San Juan.
Joaquín Morales – Unión Vecinal de Trinidad de San Juan.
Nicolás Alonzo – Concepción Patín Club de San Juan.
Tiziano Calisse – Concepción Patín Club de San Juan.
Joaquín Barifusa – Concepción Patín Club de San Juan.
Bautista Romero – Richet Zapata de San Juan.Entrenador: Esteban Ábalos.
Arqueros:
Gonzalo Aguirre – Concepción Patín Club de San Juan.
Baltazar Montilla – Concepción Patín Club de San Juan.
Luca Ramella – Hispano de San Juan.Jugadores de campo:
Exequiel Tamborindegui – Andes Talleres de Mendoza.
Valentino Rossignoli – Andes Talleres de Mendoza.
Renzo de la Reta – Banco de Mendoza.
Agustín Caruso – Argentinos Juniors de Buenos Aires.
Santiago Costa – Huracán de Buenos Aires.
Mateo Lucero – Casa D’Italia de Mendoza.
Ignacio de la Torre – Hispano de San Juan.
Gonzalo Acosta – Olimpia de San Juan.
Matías Aciar – Unión Vecinal de Trinidad de San Juan.Entrenador: José Luis Páez.
La fiesta fue en la previa del partido por la obtención de la Copa Argentina, despues Independiente y Central Córdoba jugaron un partido apenas discreto.
La Academia de San José saca diferencias en el Regional respecto a Fadep y en la Liga el Granate es único puntero con cuatro perseguidores a un punto.
Todos sus rivales directos sumaron menos el Tomba, sin importar lo que haga si Aldosivi le gana a San Martin de San Juan el Bodeguero desciende.
El piloto César Pérez, de Tilisarao, falleció tras un violento accidente en la última prueba especial del Rally de La Toma. Su navegante resultó herido.
Los Matadores mendocinos se impusieron a Hispano de San Juan 3 a 0 en la final del Panamericano de clubes de hockey sobre patines en San Juan.
La Selección Sanjuanina de futsal no pudo comenzar con el pie derecho al caer por 7-4 ante Formosa pero se recuperó ante San Nicolas ganando 10 a 2.
La quinta jornada de competencia se celebró en cinco sedes en simultáneo, desde la mañana a la noche, con más de 30 partidos, este sábado jornada final.
Godoy Cruz confirmó las fechas para la próxima temporada 2025-2026. Será desde el 15 de diciembre de 2025 hasta el viernes 13 de febrero de 2026.
Realizado en el hospital Marcial Quiroga, el procedimiento mínimamente invasivo representa un avance histórico en la atención odontológica y maxilofacial de la provincia.
Un hombre murió tras volcar su Peugeot 207 en la Ruta Nacional N° 7, a la altura del kilómetro 914, en el departamento de La Paz, provincia de Mendoza.
El piloto César Pérez, de Tilisarao, falleció tras un violento accidente en la última prueba especial del Rally de La Toma. Su navegante resultó herido.
Todos sus rivales directos sumaron menos el Tomba, sin importar lo que haga si Aldosivi le gana a San Martin de San Juan el Bodeguero desciende.
El accidente ocurrió cerca de Potrerillos, en el corredor Cristo Redentor. Dos camiones chocaron de frente y se incendiaron; los choferes murieron en el lugar.