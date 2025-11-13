Inscripción abierta para los "Kilómetros de Inclusión"

Nogolí vibró con la 14ª fecha del “José María Gatica”
El Club Defensores fue sede de una intensa jornada que coronó nuevos campeones provinciales y albergó por primera vez un regional femenino.
El 16 de noviembre se hará la sexta edición de la carrera que organiza la Municipalidad de Guaymallén para eliminar barreras y rechazar la discriminación.Deportes13/11/2025Deportes CuyoNoticias
La Municipalidad de Guaymallén organiza la sexta edición de la carrera “Kilómetros de Inclusión”, que se llevará adelante el domingo 16 de noviembre, desde las 9.30 horas. El punto de partida será la Estación Saludable del Parque del Acceso Este (Lateral Norte de Acceso Este y Allayme, contiguo al predio de la Virgen, distrito Nueva Ciudad).
Quienes deseen ser parte de la experiencia deberán inscribirse al WhatsApp 261 2432786 (profesor Darío Terraza). La participación es gratuita.
La modalidad de la carrera es en parejas, ambos salen juntos de la largada y cruzan juntos el arco de llegada. El objetivo promover la inclusión y la convivencia, sensibilizar acerca de las personas con discapacidad, concientizar sobre la importancia de eliminación de barreras, rechazar cualquier tipo de discriminación.
La acreditación se realizará entre las 9:30 y las 10:15, mientras que la largada está prevista para las 10:30. Quienes deseen participar deben inscribirse enviando un mensaje a los números de teléfonos de los profesores indicados en el flyer.
El Club Defensores fue sede de una intensa jornada que coronó nuevos campeones provinciales y albergó por primera vez un regional femenino.
Será parte del gran cierre del motociclismo argentino en el Circuito San Juan Villicum. Mariano Villalobos y Federico Márquez sus representantes.
La propuesta deportiva tendrá lugar el próximo domingo en el Gimnasio Nº2. Conocé los detalles de la competencia para sumarte a la competencia.
En la tercera jornada del torneo Panamericano de Selecciones hubo triunfos argentinos en Senior Varones y en el Sub 19 victorias en damas y varones.
Reno Larreta marcó el gol con el que la Selección Argentina Senior de Hockey sobre Patines le ganó a Colombia en el Panamericano que se disputa en San Juan.
El último de la temporada será el próximo 12 de diciembre en la arena del Park Hyatt Hotel con Juan Carrasco, Brisa Alfonzo y el Turco Adrián Buonarrigo.
En la primera jornada de la competencia se jugaron siete partidos, desde las 8:30 a 23 horas, y todos en el estadio cubierto Aldo Cantoni. Programa del martes.
La fiesta fue en la previa del partido por la obtención de la Copa Argentina, despues Independiente y Central Córdoba jugaron un partido apenas discreto.
Durante el mes de octubre y para concientizar sobre el cáncer de mama se realizaron mamografías y ecografías gratuitas a 420 mujeres sin cobertura médica.
Glencore Pachón, FUNDAR y el gobierno de San Juan firman acuerdo para realizar un diagnóstico participativo y entender las necesidades de la comunidad educativa
El último de la temporada será el próximo 12 de diciembre en la arena del Park Hyatt Hotel con Juan Carrasco, Brisa Alfonzo y el Turco Adrián Buonarrigo.
Reno Larreta marcó el gol con el que la Selección Argentina Senior de Hockey sobre Patines le ganó a Colombia en el Panamericano que se disputa en San Juan.
El Foro de Periodismo Argentino rechazó la cautelar que prohíbe a periodistas y productores de CCC referirse a fiscales y magistrados provinciales.