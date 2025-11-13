Paso Cristo Redentor Habilitado

Inscripción abierta para los "Kilómetros de Inclusión"

El 16 de noviembre se hará la sexta edición de la carrera que organiza la Municipalidad de Guaymallén para eliminar barreras y rechazar la discriminación.

La Municipalidad de Guaymallén organiza la sexta edición de la carrera “Kilómetros de Inclusión”, que se llevará adelante el domingo 16 de noviembre, desde las 9.30 horas. El punto de partida será la Estación Saludable del Parque del Acceso Este (Lateral Norte de Acceso Este y Allayme, contiguo al predio de la Virgen, distrito Nueva Ciudad).

Quienes deseen ser parte de la experiencia deberán inscribirse al WhatsApp 261 2432786 (profesor Darío Terraza). La participación es gratuita.

La modalidad de la carrera es en parejas, ambos salen juntos de la largada y cruzan juntos el arco de llegada. El objetivo promover la inclusión y la convivencia, sensibilizar acerca de las personas con discapacidad, concientizar sobre la importancia de eliminación de barreras, rechazar cualquier tipo de discriminación.

La acreditación se realizará entre las 9:30 y las 10:15, mientras que la largada está prevista para las 10:30. Quienes deseen participar deben inscribirse enviando un mensaje a los números de teléfonos de los profesores indicados en el flyer.

