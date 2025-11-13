Paso Cristo Redentor Habilitado

Seven Hockey este domingo en la Ciudad de Mendoza

La propuesta deportiva tendrá lugar el próximo domingo en el Gimnasio Nº2. Conocé los detalles de la competencia para sumarte a la competencia.

Deportes13/11/2025Deportes CuyoNoticiasDeportes CuyoNoticias
Ciclismo, calendario
Temporada de rutaCalendario

La Ciudad de Mendoza, a través de su Dirección de Deportes, será sede del Torneo Seven de Hockey “Unión Hockey Mendoza”. Esta actividad se desarrollará el próximo domingo 16 de noviembre, de 9 a 20 h, en la cancha del Gimnasio Municipal Nº2.

El encuentro está destinado a mujeres mayores de 18 años y convoca a jugadoras de diferentes clubes y equipos independientes de la provincia. Estará a cargo de Mónica González y Marcelo Frías, e incluirá refrigerio y premios para los tres primeros puestos.

En el evento, participarán entre 80 y 100 deportistas en equipos de hasta 10 jugadoras. La inscripción tiene un costo de $10.000. Las personas interesadas pueden comunicarse, para más información e inscripciones, a los números 261590 9769 o 2615909828.

Ciclismo, temporada de ruta

Arranca el ciclismo

La Asociación Ciclista Mendocina invitó  al Critérium Apertura de la Temporada de Ruta 2025/2026, que se disputará el domingo 16 de noviembre en Plaza Los Barriales, Junín.


Concentración: 8:00 hs – Plaza Los Barriales
Largada: 9:00 hs

Ciclismo, Matías Contreras, 7maMatias Contreras ganador del séptimo capítulo del ciclismo



El recorrido comprenderá un total de 130 km, distribuidos en 4 vueltas al circuito:
Plaza Los Barriales – Ruta 60 – Rotonda Transformadores (Barriales) – Ruta Provincial 61 – Rotonda Rodríguez Peña – Ruta Provincial 63 – Rotonda Barrancas (Maipú) – Calle La Legua – Tres Acequias – Medrano Centro – Cruce Tres Esquinas – Calle Caballero – Rotonda del Agua y el Trabajo – Ruta 60 (hacia el oeste, pasando por la línea de largada).

1140x110-NO-COMPRE-ROBADO

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter CuyoNoticias

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email