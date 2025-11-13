Seven Hockey este domingo en la Ciudad de Mendoza

La Ciudad de Mendoza, a través de su Dirección de Deportes, será sede del Torneo Seven de Hockey “Unión Hockey Mendoza”. Esta actividad se desarrollará el próximo domingo 16 de noviembre, de 9 a 20 h, en la cancha del Gimnasio Municipal Nº2.

El encuentro está destinado a mujeres mayores de 18 años y convoca a jugadoras de diferentes clubes y equipos independientes de la provincia. Estará a cargo de Mónica González y Marcelo Frías, e incluirá refrigerio y premios para los tres primeros puestos.

En el evento, participarán entre 80 y 100 deportistas en equipos de hasta 10 jugadoras. La inscripción tiene un costo de $10.000. Las personas interesadas pueden comunicarse, para más información e inscripciones, a los números 261590 9769 o 2615909828.

Arranca el ciclismo

La Asociación Ciclista Mendocina invitó al Critérium Apertura de la Temporada de Ruta 2025/2026, que se disputará el domingo 16 de noviembre en Plaza Los Barriales, Junín.



Concentración: 8:00 hs – Plaza Los Barriales

Largada: 9:00 hs





El recorrido comprenderá un total de 130 km, distribuidos en 4 vueltas al circuito:

Plaza Los Barriales – Ruta 60 – Rotonda Transformadores (Barriales) – Ruta Provincial 61 – Rotonda Rodríguez Peña – Ruta Provincial 63 – Rotonda Barrancas (Maipú) – Calle La Legua – Tres Acequias – Medrano Centro – Cruce Tres Esquinas – Calle Caballero – Rotonda del Agua y el Trabajo – Ruta 60 (hacia el oeste, pasando por la línea de largada).