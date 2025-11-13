Seven Hockey este domingo en la Ciudad de Mendoza

Nogolí vibró con la 14ª fecha del “José María Gatica”
El Club Defensores fue sede de una intensa jornada que coronó nuevos campeones provinciales y albergó por primera vez un regional femenino.
La propuesta deportiva tendrá lugar el próximo domingo en el Gimnasio Nº2. Conocé los detalles de la competencia para sumarte a la competencia.
La Ciudad de Mendoza, a través de su Dirección de Deportes, será sede del Torneo Seven de Hockey “Unión Hockey Mendoza”. Esta actividad se desarrollará el próximo domingo 16 de noviembre, de 9 a 20 h, en la cancha del Gimnasio Municipal Nº2.
El encuentro está destinado a mujeres mayores de 18 años y convoca a jugadoras de diferentes clubes y equipos independientes de la provincia. Estará a cargo de Mónica González y Marcelo Frías, e incluirá refrigerio y premios para los tres primeros puestos.
En el evento, participarán entre 80 y 100 deportistas en equipos de hasta 10 jugadoras. La inscripción tiene un costo de $10.000. Las personas interesadas pueden comunicarse, para más información e inscripciones, a los números 261590 9769 o 2615909828.
La Asociación Ciclista Mendocina invitó al Critérium Apertura de la Temporada de Ruta 2025/2026, que se disputará el domingo 16 de noviembre en Plaza Los Barriales, Junín.
Concentración: 8:00 hs – Plaza Los Barriales
Largada: 9:00 hs
El recorrido comprenderá un total de 130 km, distribuidos en 4 vueltas al circuito:
Plaza Los Barriales – Ruta 60 – Rotonda Transformadores (Barriales) – Ruta Provincial 61 – Rotonda Rodríguez Peña – Ruta Provincial 63 – Rotonda Barrancas (Maipú) – Calle La Legua – Tres Acequias – Medrano Centro – Cruce Tres Esquinas – Calle Caballero – Rotonda del Agua y el Trabajo – Ruta 60 (hacia el oeste, pasando por la línea de largada).
El 16 de noviembre se hará la sexta edición de la carrera que organiza la Municipalidad de Guaymallén para eliminar barreras y rechazar la discriminación.
Será parte del gran cierre del motociclismo argentino en el Circuito San Juan Villicum. Mariano Villalobos y Federico Márquez sus representantes.
En la tercera jornada del torneo Panamericano de Selecciones hubo triunfos argentinos en Senior Varones y en el Sub 19 victorias en damas y varones.
El último de la temporada será el próximo 12 de diciembre en la arena del Park Hyatt Hotel con Juan Carrasco, Brisa Alfonzo y el Turco Adrián Buonarrigo.
En la primera jornada de la competencia se jugaron siete partidos, desde las 8:30 a 23 horas, y todos en el estadio cubierto Aldo Cantoni. Programa del martes.
La fiesta fue en la previa del partido por la obtención de la Copa Argentina, despues Independiente y Central Córdoba jugaron un partido apenas discreto.
Durante el mes de octubre y para concientizar sobre el cáncer de mama se realizaron mamografías y ecografías gratuitas a 420 mujeres sin cobertura médica.
Glencore Pachón, FUNDAR y el gobierno de San Juan firman acuerdo para realizar un diagnóstico participativo y entender las necesidades de la comunidad educativa
Reno Larreta marcó el gol con el que la Selección Argentina Senior de Hockey sobre Patines le ganó a Colombia en el Panamericano que se disputa en San Juan.
