Cuna de Campeones V en diciembre en el Hyatt

Panamericano de Selecciones – San Juan 2025
En la primera jornada de la competencia se jugaron siete partidos, desde las 8:30 a 23 horas, y todos en el estadio cubierto Aldo Cantoni. Programa del martes.
El último de la temporada será el próximo 12 de diciembre en la arena del Park Hyatt Hotel con Juan Carrasco, Brisa Alfonzo y el Turco Adrián Buonarrigo.Deportes11/11/2025Deportes CuyoNoticias
Con la organización de la Promotora Pandolfino Box, el respaldo de la Subsecretaría de Deportes del Gobierno de Mendoza y el Dreams Casino del Hotel Park Hyatt, se desarrollará el próximo 12 de diciembre el quinto capítulo del "Cuna de Campeones".
Si bien es cierto aún no está conformada la grilla de combates, trascendieron algunos nombres como el de Juan Carrasco, Brisa Alfonzo, Adrián Buonarrigo y Gumersindo Carrasco.
La promotora trabaja a destajo para confirmar los combates que se desarrollarán el Hotel Hyatt. También confirmaron que habrá una amplia cartelera de combates amateurs.
Esta jornada será la quinta edición de la saga de festivales Cuna de Campeones de la empresa promotora Pandolfino Box, y la segunda en el céntrico hotel, donde se realizó el 24 de abril el lanzamiento de esta movida que ha resucitado al boxeo local, siempre pródigo en recurso humano. La segunda edición tuvo como sede al Auditorio Bustelo (20 de junio), y luego llegaron dos reuniones en el estadio Vicente Polimeni (28 de agosto y 17 de octubre).
Más boxeo
Matías Lucero, entrenador de la escuela de boxeo del Club Villa Seca de Maipú, anunció la realización de una velada pugilística para el próximo viernes 21 de noviembre. Allí combatirá Juan Carlos Damián La Bestia Castro en el pleito de fondo, publica en su pagina de boxeo el colega Raúl Adriazola.
En la primera jornada de la competencia se jugaron siete partidos, desde las 8:30 a 23 horas, y todos en el estadio cubierto Aldo Cantoni. Programa del martes.
La fiesta fue en la previa del partido por la obtención de la Copa Argentina, despues Independiente y Central Córdoba jugaron un partido apenas discreto.
La Academia de San José saca diferencias en el Regional respecto a Fadep y en la Liga el Granate es único puntero con cuatro perseguidores a un punto.
Todos sus rivales directos sumaron menos el Tomba, sin importar lo que haga si Aldosivi le gana a San Martin de San Juan el Bodeguero desciende.
El piloto César Pérez, de Tilisarao, falleció tras un violento accidente en la última prueba especial del Rally de La Toma. Su navegante resultó herido.
Los Matadores mendocinos se impusieron a Hispano de San Juan 3 a 0 en la final del Panamericano de clubes de hockey sobre patines en San Juan.
La Selección Sanjuanina de futsal no pudo comenzar con el pie derecho al caer por 7-4 ante Formosa pero se recuperó ante San Nicolas ganando 10 a 2.
La quinta jornada de competencia se celebró en cinco sedes en simultáneo, desde la mañana a la noche, con más de 30 partidos, este sábado jornada final.
Se trata de una plataforma de seguimiento individual para afiliados con esta enfermedad crónica. Se contactará vía WhatsApp a 3.000 personas que reciben tratamiento con insulina.
Durante el mes de octubre y para concientizar sobre el cáncer de mama se realizaron mamografías y ecografías gratuitas a 420 mujeres sin cobertura médica.
Realizado en el hospital Marcial Quiroga, el procedimiento mínimamente invasivo representa un avance histórico en la atención odontológica y maxilofacial de la provincia.
La obra que inicia el municipio de Guaymallén sobre calle Bandera de Los Andes en entorno al hospital pediátrico, obliga a desviar el tránsito. Cómo serán los cortes.
La Academia de San José saca diferencias en el Regional respecto a Fadep y en la Liga el Granate es único puntero con cuatro perseguidores a un punto.