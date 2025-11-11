Cuna de Campeones V en diciembre en el Hyatt

Con la organización de la Promotora Pandolfino Box, el respaldo de la Subsecretaría de Deportes del Gobierno de Mendoza y el Dreams Casino del Hotel Park Hyatt, se desarrollará el próximo 12 de diciembre el quinto capítulo del "Cuna de Campeones".

Si bien es cierto aún no está conformada la grilla de combates, trascendieron algunos nombres como el de Juan Carrasco, Brisa Alfonzo, Adrián Buonarrigo y Gumersindo Carrasco.

La promotora trabaja a destajo para confirmar los combates que se desarrollarán el Hotel Hyatt. También confirmaron que habrá una amplia cartelera de combates amateurs.

Esta jornada será la quinta edición de la saga de festivales Cuna de Campeones de la empresa promotora Pandolfino Box, y la segunda en el céntrico hotel, donde se realizó el 24 de abril el lanzamiento de esta movida que ha resucitado al boxeo local, siempre pródigo en recurso humano. La segunda edición tuvo como sede al Auditorio Bustelo (20 de junio), y luego llegaron dos reuniones en el estadio Vicente Polimeni (28 de agosto y 17 de octubre).

Más boxeo

Matías Lucero, entrenador de la escuela de boxeo del Club Villa Seca de Maipú, anunció la realización de una velada pugilística para el próximo viernes 21 de noviembre. Allí combatirá Juan Carlos Damián La Bestia Castro en el pleito de fondo, publica en su pagina de boxeo el colega Raúl Adriazola.