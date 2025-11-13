El Panamericano se tiñe de celeste y blanco en San Juan

En el tercer dia de competencia del Panamericano de Selecciones el femenino Juvenil argentino venció 3 a 1 a su par de Chile. Las Águilas juveniles superaron a Las Marcianitas para quedarse con el primer puesto en la tabla de posicones con 6 puntos contra 3 de Chile y Colombia se queda sin unidades.

Este jueves se iniciará la segunda rueda del certamen, con el pleito que disputarán Chile vs. Colombia a partir de las 9 de la mañana. La Final está programada para el sábado en el estadio Aldo Cantoni de la capital sanjuanina.

Por su parte, los Sub 19 Varones lograron una ajustada victoria ante Colombia por 5-4, con tantos de Joaquín Morales (2), Nicolás Alonzo, Bautista Romero y Alejo Espinoza.

El plato fuerte del día llegó con los Senior Varones, que aplastaron a Brasil por 9-2, destacándose Exequiel Tamborindegui con 4 goles y Santiago Costa con 3. También marcaron Renzo de la Reta y Gonzalo Acosta. En tanto, las Senior Damas cayeron por 0-1 frente a Chile en un partido muy parejo.

Síntesis:

ARGENTINA: 3

Josefina Almaraz; Emilia Carrivale, Valentina Verón; Pilar Abaid y María Paz Illanes -cinco inicial- Emma Olivera, Milagros Castro, Zoe Brescia, Angelina Corvetto y Valentina Cataldo (AS). DT: Darío Giuliani

CHILE: 1

Sofía Rudolph; Fabiana Carrasco, Florencia Uribe; Catalina Ramírez y Emilia Molina -cinco inicial- Martina Uribe, Sofía Contreras, Florencia Lara, Nicole Urbina y Emilia Bustos (AS). DT: Juan Pablo Díaz

Goles: primer tiempo: 1-0, 3’14” Pilar Abaid (Arg); 2-0, 10’26” María Paz Illanes (Arg). Segundo tiempo: 3-0, 0’28” Pilar Abaid (Arg); 3-1, 1’03” Catalina Ramírez (Chi)

Árbitros: Gustavo Valencia y Juan Manuel Rúa

Cancha: Aldo Cantoni, de San Juan

II Panamericano Femenino Juvenil de Naciones

Estadio Aldo Cantoni

08:45 horas – Senior Damas

Brasil 3-9 Colombia.

10:45 horas – Sub 19 Varones

Brasil 0-11 Chile.

12:45 horas – Sub 19 Damas

Argentina 3-1 Chile.

Goles de Argentina: Pilar Abaid Battocchia (2) y María Paz Illanes.

14:45 horas – Sub 19 Varones

Argentina 5-4 Colombia.

Goles de Argentina: Joaquín Morales (2), Nicolás Alonzo, Bautista Romero y Alejo Espinoza.

16:45 horas – Senior Varones

Chile 8-2 Colombia.

19 horas – Senior Damas

Argentina 0-1 Chile

21 horas – Senior Varones

Argentina 9-2 Brasil.

Goles de Argentina: Renzo de la Reta, Exequiel Tamborindegui (4), Gonzalo Acosta y Santiago Costa (3)

Juegan este jueves

stadio Aldo Cantoni

9 horas – Sub 19 Damas – Jornada 4

Colombia vs. Chile.

18:45 horas – Senior Varones – Jornada 4

Colombia vs. Estados Unidos.

21 horas – Senior Varones – Jornada 4

Argentina vs. Chile.

Cancha: Richet Zapata.

21 horas – Sub 19 Damas – Jornada 4

Colombia vs. Argentina.

Sub 19 Varones: el jueves 13 será jornada de descanso. La competencia se reanudará el viernes 14 con la ronda de semifinales (1° Argentina vs. 4° Brasil, a las 15:15 horas en Aldo Cantoni) y (2° Chile vs. 3° Colombia, a las 11 horas en Richet Zapata). Horarios y sedes es información extraoficial a confirmar por World Skate América.

Senior Damas: el jueves 13 será jornada de descanso. La competencia se reanudará el viernes 14 con la ronda de semifinales (1° Chile vs. 4° Brasil, a las 17:45 horas en el Aldo Cantoni) y (2° Argentina vs. 3° Colombia, a las 9 horas en el Aldo Cantoni).

(crédito foto portada : Prensa Panamericano y Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte - Gobierno de San Juan.)