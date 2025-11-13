Paso Cristo Redentor Habilitado

El Panamericano se tiñe de celeste y blanco en San Juan

En la tercera jornada del torneo Panamericano de Selecciones hubo triunfos argentinos en Senior Varones y en el Sub 19 victorias en damas y varones.

Hockey sobre patines, Argentina en el Panamericano
Hockey sobre patines, Argentina en el PanamericanoSan Juan 2025

En el tercer dia de competencia del Panamericano de Selecciones el femenino Juvenil argentino venció 3 a 1 a su par de Chile. Las Águilas juveniles superaron a Las Marcianitas para quedarse con el primer puesto en la tabla de posicones con  6 puntos contra 3 de Chile y Colombia se queda sin unidades.

Este jueves se iniciará la segunda rueda del certamen, con el pleito que disputarán Chile vs. Colombia a partir de las 9 de la mañana. La Final está programada para el sábado en el estadio Aldo Cantoni de la capital sanjuanina.

Por su parte, los Sub 19 Varones lograron una ajustada victoria ante Colombia por 5-4, con tantos de Joaquín Morales (2), Nicolás Alonzo, Bautista Romero y Alejo Espinoza.

El plato fuerte del día llegó con los Senior Varones, que aplastaron a Brasil por 9-2, destacándose Exequiel Tamborindegui con 4 goles y Santiago Costa con 3. También marcaron Renzo de la Reta y Gonzalo Acosta. En tanto, las Senior Damas cayeron por 0-1 frente a Chile en un partido muy parejo.

Hockey sobre patines, Argentina-Brasil

Síntesis: 

ARGENTINA: 3

Josefina Almaraz; Emilia Carrivale, Valentina Verón; Pilar Abaid y María Paz Illanes -cinco inicial- Emma Olivera, Milagros Castro, Zoe Brescia, Angelina Corvetto y Valentina Cataldo (AS). DT: Darío Giuliani

CHILE: 1

Sofía Rudolph; Fabiana Carrasco, Florencia Uribe; Catalina Ramírez y Emilia Molina -cinco inicial- Martina Uribe, Sofía Contreras, Florencia Lara, Nicole Urbina y Emilia Bustos (AS). DT: Juan Pablo Díaz

Goles: primer tiempo: 1-0, 3’14” Pilar Abaid (Arg); 2-0, 10’26” María Paz Illanes (Arg). Segundo tiempo: 3-0, 0’28” Pilar Abaid (Arg); 3-1, 1’03” Catalina Ramírez (Chi)

Árbitros: Gustavo Valencia y Juan Manuel Rúa

Cancha: Aldo Cantoni, de San Juan

II Panamericano Femenino Juvenil de Naciones

Hockey sobre patines, Seleccion Argentina damas

Estadio Aldo Cantoni

08:45 horas – Senior Damas
Brasil 3-9 Colombia.

10:45 horas – Sub 19 Varones
Brasil 0-11 Chile.

12:45 horas – Sub 19 Damas
Argentina 3-1 Chile.
Goles de Argentina: Pilar Abaid Battocchia (2) y María Paz Illanes.

14:45 horas – Sub 19 Varones
Argentina 5-4 Colombia.
Goles de Argentina: Joaquín Morales (2), Nicolás Alonzo, Bautista Romero y Alejo Espinoza.

16:45 horas – Senior Varones
Chile 8-2 Colombia.

19 horas – Senior Damas
Argentina 0-1 Chile

21 horas – Senior Varones
Argentina 9-2 Brasil.
Goles de Argentina: Renzo de la Reta, Exequiel Tamborindegui (4), Gonzalo Acosta y Santiago Costa (3)

Hockey sobre patines, Panamericano San JuanHockey: Con gol mendocino Argentina ganó en su debut

Juegan este jueves

stadio Aldo Cantoni

9 horas – Sub 19 Damas – Jornada 4
Colombia vs. Chile.

18:45 horas – Senior Varones – Jornada 4
Colombia vs. Estados Unidos.

21 horas – Senior Varones – Jornada 4
Argentina vs. Chile.

Cancha: Richet Zapata.
21 horas – Sub 19 Damas – Jornada 4
Colombia vs. Argentina.

Sub 19 Varones: el jueves 13 será jornada de descanso. La competencia se reanudará el viernes 14 con la ronda de semifinales (1° Argentina vs. 4° Brasil, a las 15:15 horas en Aldo Cantoni) y (2° Chile vs. 3° Colombia, a las 11 horas en Richet Zapata). Horarios y sedes es información extraoficial a confirmar por World Skate América.

Senior Damas: el jueves 13 será jornada de descanso. La competencia se reanudará el viernes 14 con la ronda de semifinales (1° Chile vs. 4° Brasil, a las 17:45 horas en el Aldo Cantoni) y (2° Argentina vs. 3° Colombia, a las 9 horas en el Aldo Cantoni). 

 (crédito foto portada : Prensa Panamericano y  Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte - Gobierno de San Juan.)

