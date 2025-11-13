Nogolí vibró con la 14ª fecha del “José María Gatica”

Con la firma de José Vila Calderón diario el Chorrillero dice "Nogolí volvió a latir al ritmo del boxeo con la 14ª fecha del Campeonato Provincial de Boxeo Amateur “José María Gatica”. El Club Defensores fue el escenario de una velada que combinó emoción, técnica y grandes expectativas para el cierre de la temporada.

La jornada tuvo un hecho histórico: por primera vez se disputó un regional femenino dentro del certamen, con la participación de boxeadoras de San Luis y Mendoza, en un clasificatorio al Nacional."

En las distintas categorías, los resultados fueron los siguientes:

Regional Femenino Amateur – Clasificatorio al Nacional

Hasta 48 kg: Macarena Fernández (Mendoza) venció por puntos a Erika Jofre (San Luis).

Hasta 54 kg: Evelyn Escudero (San Luis) ganó ante Giuliana Montes (Mendoza).

Hasta 57 kg: Jimena Arias (Mendoza) ganó frente a Karen Guevara (San Luis).

Hasta 60 kg: Josefina Gatica (San Luis) ganó tras una reñida lucha por abandono a María Páez (Mendoza).

Pelea fuera del regional: Andrea Sandez (Mendoza) ganó ante Melani Ramírez (San Luis).

Así, Evelyn Escudero del gimnasio El Luchador del barrio Eva Perón y la oriunda de La Punta, Josefina Gatica, representarán a la provincia en el Nacional.

Campeonato Provincial “José María Gatica” – Mayores y Cadetes

Hasta 89 kg (Mayores – Final del Campeonato): Ezequiel Quiroga (Gym El Luchador, San Luis) ganó a Leonardo Arce (Gym Quines Dojo, Quines).

Hasta 57 kg (Cadetes – Seleccionado Provincial): Lucas Ferreyra (Gym El Flaco, San Luis) venció a Sergio Aguirre (Gym Ramiro Box, Villa Mercedes).

Hasta 57 kg (Mayores): Lautaro Medina (Gym Ramiro Box, San Luis) ganó a Lucio Cano (Gym Mi Raza Box, La Punta).

Hasta 51 kg (Cadetes): Lucas Gutiérrez (Gym El Luchador, San Luis) venció a Emanuel Olariaga (Gym Las Rosas, Villa Mercedes).

Hasta 70 kg (Cadetes): Ian Medina (Gym Las Rosas, Villa Mercedes) ganó a Bastián Sarmiento (Gym El Flaco, San Luis).

Hasta 76 kg (Cadetes): Jonás Cajal (Gym Las Rosas, Villa Mercedes) ganó a Benicio Cobarruvia (Gym El Flaco, San Luis).

Hasta 69 kg (Mayores): Ariel Listello (Gym Espartano Box, Villa Mercedes) venció a Simón Garro (Gym Jani Box, San Luis).

Hasta 91 kg (Mayores): Ariel Magallanes (Gym El Luchador, San Luis) ganó a Valentín Romero (Gym Jani Box, Villa Mercedes).

La organización destacó la importancia de que el regional femenino haya sido avalado por la Federación Argentina de Box, un paso clave para seguir impulsando el desarrollo del boxeo amateur en la provincia.

La gran final del “José María Gatica” 2025 se disputaría el 28 de noviembre en el Palacio de los Deportes de Villa Mercedes, con la presencia del periodista Osvaldo Príncipi y del presidente de la FAB, Luis Doffi.