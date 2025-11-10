La Lepra y el Ferroviario empate sin goles en el Gargantini

Fue la nocha de las emociones en la Catedral, fiesta de luces y color saludando al reciente campeón de la Copa Argentina. Desues un juego solo por cumplir ante los santiagueños de Central Cordoba porque la Lepra ya desde la derrota con Aldosivi en Mar del Plata había quedado sin posibilidades de ingresar al lote de los clasificados a los play off.

Las novedades en la Lepra estuvieron en la ausencia del paraguayo Alex Arce que fue convocado por la Selección de su pais y la utilización del cuarto arquero, Nicolas Bolcato por las lesiones del titular y suplente Centurión y Marinelli, en tanto Lastra, titular en el partido frente al Tiburón marplatense quedó relegado al banco de suplentes.

También fue emotiva la despedida de Luciano Abecasis que deja la parte activa como futbolista, el técnico Alfredo Berti lo hizo ingresar en los minutos finales del partido para que se despidiera en cancha y jugando, recibiendo una ovación por parte de la hinchada Azul, según pudo saberse se le habría ofrecido seguir en el club en otra función.

Del partido no mucho para agregar aunque fue Independiente Rivadavia un poco más agresivo que Central Córdoba o al menos quien hizo trabajar más al arquero santiagueño, Aguerre fue determinante para mantener la valla invicta y además asegurar la 3ra posicion en el Clausura para jugar los play off buscando el título de campeón.

Sintesis

Independiente Rivadavia: 0

Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Franco Amarfil; Matías Fernández, Sebastián Villa y Fabrizio Sartori Prieto. DT: Alfredo Berti./ Cambios: Juan Barbieri x Sartori, Nicolás Retamar x Fernandez, Luciano Abecasis x Osella, Ezequiel Bonifacio x Gomez, Diego Tonetto x Cardillo.

Central Córdoba: 0

Alan Aguerre; Sebastián Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván y Brian Cufré; Matías Perelló, iván Gómez, José Florentin, Matías Vera y Lucas Varaldo; Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe./ Cambios: Lucas Besozzi x Varaldo, Matias Prellllo x Salazar, Santiago Moyano x Martinez, Yuri Sasermero x PIgnani, Sebastián Cristóforo x Vera.

Árbitro: Pablo Echavarría

Estadio Bautista Gargantini