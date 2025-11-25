Goleadas al por mayor en la Liga y en el Regional

Angel Oropel ganador de la segunda fecha en Maipú
Se disputó la segunda fecha de la Temporada de Ruta 2025/2026, donde Angel Oropel, representante del equipo Chimbas Te Quiero, se consagró ganador.
Liga Mendocina de Futbol
24 fecha - Torneo Clausura
San Martín 8 (Vergelín 3, Mercado, Denardi, Agüero, Collera, Ferrer)
A. M. U. F. 0
Godoy Cruz 8 (Nuñez 3, Díaz 2, Coria, Becher, Carmona)
Universitario 0
Guaymallén 2 (Soria, Falchi)
Rodeo del Medio 0
Fadep 7 (Sevillano 4, Tapia, Ramírez, Ali)
Eva Perón 0
Argentino 7 (Cuvertino 3, Elizondo, Morales, Farías, Isaías Guzmán)
Luzuriaga 1 (Encina)
Maipú 1 (Barrera)
Gutiérrez 0
Luján 2 (Bordin, Mazzolo)
Lavalle 1 (López)
Fray Luis Beltrán 2 (Merino, Díaz)
Leonardo Murialdo 0
Independiente Rivadavia 4 ( Salazar 2, Godoy; Morales)
Centro Dep. Rivadavia 1 (Palleres)
CEC 2 (Montiveros, Justiniano)
Chacras 2 (Vargas, Ferrari)
Huracán Las Heras 2 (González, Ulloa)
Andes Talleres (Barreiro)
UNCuyo 0
Gimnasia 2 (Ponce, Reynoso)
Luján 58, Argentino y Guaymallén 57, Huracán 55, Fadep 54, Gimnasia 51, Andes Talleres 43, Murialdo y Beltrán 39, San Martin y Rivadavia 38, Chacras, Godoy Cruz e Independiente 34, Maipú 32, Gutierrez 31, CEC 29, UNCuyo 26, Palmira 25, Eva Perón 24, AMUF 21, Rodeo del Medio 17, Lavalle 16, Universitario 15, Luzuriaga 12
AMUF-UNCuyo/ Gimnasia y Esgrima-Huracán Las Heras/ Andes Talleres - CEC/ Academia Chacras de Coria- Independiente Rivadavia/ Centro Deportivo Rivadavia- Palmira/ Fray Luis Beltrán-Luján/ Cicles Lavalle - Godoy Cruz / Gutierrez-Leonardo Murialdo/ Luzuriaga- Fadep/ Eva Perón - Deportivo Guaymallén/ Rodeo del Medio- Atletico San Martin
Fadep 10 (Klusener 4, Dellarrolle 2, López, Sánchez, Pérez, Zabaleta)- La Dormida 0
Arenas Raffo 0- Atlético Argentino 0
Ferro C. Oeste 1 (Cabañas) - Malargüe 0
Rincón del Atuel 0- Huracán de San Rafael 0
Vialidad 2 (López, Cerdá) - Villa Atuel 1 (Herro)
Pedal 1 (Hidalgo) - Pacífico 2 (TEjada, Vignolo)
Eugenio Bustos 1 (Rivero) - Volantes Unidos 0
