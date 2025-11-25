Goleadas al por mayor en la Liga y en el Regional

Liga Mendocina de Futbol

24 fecha - Torneo Clausura



San Martín 8 (Vergelín 3, Mercado, Denardi, Agüero, Collera, Ferrer)

A. M. U. F. 0

Godoy Cruz 8 (Nuñez 3, Díaz 2, Coria, Becher, Carmona)

Universitario 0

Guaymallén 2 (Soria, Falchi)

Rodeo del Medio 0

Fadep 7 (Sevillano 4, Tapia, Ramírez, Ali)

Eva Perón 0

Argentino 7 (Cuvertino 3, Elizondo, Morales, Farías, Isaías Guzmán)

Luzuriaga 1 (Encina)

Maipú 1 (Barrera)

Gutiérrez 0

Luján 2 (Bordin, Mazzolo)

Lavalle 1 (López)

Fray Luis Beltrán 2 (Merino, Díaz)

Leonardo Murialdo 0

Independiente Rivadavia 4 ( Salazar 2, Godoy; Morales)

Centro Dep. Rivadavia 1 (Palleres)

CEC 2 (Montiveros, Justiniano)

Chacras 2 (Vargas, Ferrari)

Huracán Las Heras 2 (González, Ulloa)

Andes Talleres (Barreiro)

UNCuyo 0

Gimnasia 2 (Ponce, Reynoso)

Posiciones



Luján 58, Argentino y Guaymallén 57, Huracán 55, Fadep 54, Gimnasia 51, Andes Talleres 43, Murialdo y Beltrán 39, San Martin y Rivadavia 38, Chacras, Godoy Cruz e Independiente 34, Maipú 32, Gutierrez 31, CEC 29, UNCuyo 26, Palmira 25, Eva Perón 24, AMUF 21, Rodeo del Medio 17, Lavalle 16, Universitario 15, Luzuriaga 12

Próxima fecha



AMUF-UNCuyo/ Gimnasia y Esgrima-Huracán Las Heras/ Andes Talleres - CEC/ Academia Chacras de Coria- Independiente Rivadavia/ Centro Deportivo Rivadavia- Palmira/ Fray Luis Beltrán-Luján/ Cicles Lavalle - Godoy Cruz / Gutierrez-Leonardo Murialdo/ Luzuriaga- Fadep/ Eva Perón - Deportivo Guaymallén/ Rodeo del Medio- Atletico San Martin



Regional Federal (5ta fecha)



Fadep 10 (Klusener 4, Dellarrolle 2, López, Sánchez, Pérez, Zabaleta)- La Dormida 0

Arenas Raffo 0- Atlético Argentino 0



Ferro C. Oeste 1 (Cabañas) - Malargüe 0

Rincón del Atuel 0- Huracán de San Rafael 0

Vialidad 2 (López, Cerdá) - Villa Atuel 1 (Herro)

Pedal 1 (Hidalgo) - Pacífico 2 (TEjada, Vignolo)

Eugenio Bustos 1 (Rivero) - Volantes Unidos 0

