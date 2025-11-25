Paso Cristo Redentor Habilitado

Goleadas al por mayor en la Liga y en el Regional

Fadep marcó 17 goles en dos partidos, 10 en el Regional y 7 en la Liga, San Martin y Godoy Cruz hicieron 8 y Argentino 7, hubo 55 goles en 12 partidos.

Deportes
Liga Mendocina, Atlético Argentino
Liga MendocinaAtletico Argentina

Liga Mendocina de Futbol

24 fecha - Torneo Clausura

Liga Mendocina, San Martin, AMUF


San Martín 8 (Vergelín 3, Mercado, Denardi, Agüero, Collera, Ferrer)
A. M. U. F. 0

Godoy Cruz 8 (Nuñez 3, Díaz 2, Coria, Becher, Carmona)
Universitario 0

Guaymallén 2 (Soria, Falchi)
Rodeo del Medio 0

Fadep 7 (Sevillano 4, Tapia, Ramírez, Ali)
Eva Perón 0

Argentino 7 (Cuvertino 3, Elizondo, Morales, Farías, Isaías Guzmán)
Luzuriaga 1 (Encina)

 Maipú 1 (Barrera)
Gutiérrez 0

Luján 2 (Bordin, Mazzolo)
Lavalle 1 (López)

Fray Luis Beltrán 2 (Merino, Díaz)
Leonardo Murialdo 0

Independiente Rivadavia 4 ( Salazar 2, Godoy; Morales)
Centro Dep. Rivadavia 1 (Palleres)

CEC 2 (Montiveros, Justiniano)
Chacras 2 (Vargas, Ferrari)

Huracán Las Heras 2 (González, Ulloa)
Andes Talleres (Barreiro)

UNCuyo 0
Gimnasia 2 (Ponce, Reynoso)

Posiciones


Luján 58, Argentino y Guaymallén 57, Huracán 55, Fadep 54, Gimnasia 51, Andes Talleres 43, Murialdo y Beltrán 39, San Martin y Rivadavia 38, Chacras, Godoy Cruz e Independiente 34, Maipú 32, Gutierrez 31, CEC 29, UNCuyo 26, Palmira 25, Eva Perón 24, AMUF 21, Rodeo del Medio 17, Lavalle 16, Universitario 15, Luzuriaga 12

Liga Mendocina, San Martin, GuaymallénSin descanso en la Liga, el lunes se juega la penúltima

Próxima fecha


AMUF-UNCuyo/ Gimnasia y Esgrima-Huracán Las Heras/ Andes Talleres - CEC/ Academia Chacras de Coria- Independiente Rivadavia/ Centro Deportivo Rivadavia- Palmira/ Fray Luis Beltrán-Luján/ Cicles Lavalle - Godoy Cruz / Gutierrez-Leonardo Murialdo/ Luzuriaga- Fadep/ Eva Perón - Deportivo Guaymallén/ Rodeo del Medio- Atletico San Martin

Regional, Fadep
Regional Federal (5ta fecha)


Fadep 10 (Klusener 4, Dellarrolle 2, López, Sánchez, Pérez, Zabaleta)- La Dormida 0 
Arenas Raffo 0- Atlético Argentino 0


Ferro C. Oeste 1 (Cabañas) - Malargüe 0
Rincón del Atuel 0- Huracán de San Rafael 0
Vialidad 2 (López, Cerdá) - Villa Atuel 1 (Herro)
Pedal 1 (Hidalgo) - Pacífico 2 (TEjada, Vignolo)
Eugenio Bustos 1 (Rivero) - Volantes Unidos 0
 

