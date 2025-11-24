Angel Oropel ganador de la segunda fecha en Maipú

Torneo Abierto de Judo en Andes Talleres
Este sábado desde las 08:00hs hasta las 22:00hs se realizará el tradicional torneo, fiscalizado por la Federación Mendocina de Judo, en el Salvador Bonanno.
Se disputó la segunda fecha de la Temporada de Ruta 2025/2026, donde Angel Oropel, representante del equipo Chimbas Te Quiero, se consagró ganador.Deportes24/11/2025Deportes CuyoNoticias
El segundo lugar quedó en manos de Facundo Ambrossi (Municipalidad de Godoy Cruz) y el tercer puesto fue para Lorenzo Diaz (Municipalidad de San Carlos).
La competencia se desarrolló sobre un circuito de 10,2 km, realizando 14 vueltas y completando un total aproximado de 142,8km.
Categoría Juveniles
1- Guzmán, Agustín
2- Crespo, Nicolás
3- Aveiro, Mario
Categoría Master
1- Zumer, Daniel
2- Gomez, Gustavo
3- Funes, David
Categoría Damas
1- Previley, Leonela
2- Bugarin, Laura
3- Ávila, Alejandra
1- Oropel, Angel (Chimbas Te Quiero)
2- Ambrossi, Facundo (Municipalidad de Godoy Cruz)
3- Diaz, Lorenzo (Municipalidad de San Carlos)
4- Bravo, Lisandro (Chimbas Te Quiero)
5- Zumer, Lucas (Municipalidad de Guaymallén)
Pasadas especiales
@lomosbucci25
1- Ambrossi, Facundo
2- Priario , Maximiliano
@alfondo_patiodecomidas
1- Mendez, Nahuel
1- Ambrossi, Facundo
Agradecemos la colaboración de la Municipalidad de Maipu y Luján de Cuyo, el acompañamiento de las familias presentes y, especialmente, a todos los ciclistas que participan día a día, aportando su esfuerzo, su pasión y formando un pelotón multicolor que hace posible cada fecha.
Nos vemos el domingo 30 de noviembre en Corredor del Oeste, departamento de Godoy Cruz.
Asociacion Ciclista Mendocina
