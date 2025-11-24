Paso Cristo Redentor Habilitado

Angel Oropel ganador de la segunda fecha en Maipú

Se disputó la segunda fecha de la Temporada de Ruta 2025/2026, donde Angel Oropel, representante del equipo Chimbas Te Quiero, se consagró ganador.

Ciclismo, temporada de ruta
CiclismoTemporada de ruta

El segundo lugar quedó en manos de Facundo Ambrossi (Municipalidad de Godoy Cruz) y el tercer puesto fue para Lorenzo Diaz (Municipalidad de San Carlos).

La competencia se desarrolló sobre un circuito de 10,2 km, realizando 14 vueltas y completando un total aproximado de 142,8km.

Ciclismo, podio 2da fecha

Resultados por categoría

Categoría Juveniles

1- Guzmán, Agustín
2- Crespo, Nicolás
3- Aveiro, Mario

Categoría Master

1- Zumer, Daniel
2- Gomez, Gustavo
3- Funes, David

Categoría Damas

1- Previley, Leonela
2- Bugarin, Laura
3- Ávila, Alejandra

Categoría Élite

1- Oropel, Angel (Chimbas Te Quiero)
2- Ambrossi, Facundo (Municipalidad de Godoy Cruz)
3- Diaz, Lorenzo (Municipalidad de San Carlos)
4- Bravo, Lisandro (Chimbas Te Quiero)
5- Zumer, Lucas (Municipalidad de Guaymallén)

Ciclismo, Bruno Contreras, 1ra fechaBruno “Chuky” Contreras se quedó con el Criterium Apertura



Pasadas especiales 

@lomosbucci25

1- Ambrossi, Facundo
2- Priario , Maximiliano

@alfondo_patiodecomidas

1- Mendez, Nahuel
1- Ambrossi, Facundo

Agradecemos la colaboración de la Municipalidad de Maipu y Luján de Cuyo, el acompañamiento de las familias presentes y, especialmente, a todos los ciclistas que participan día a día, aportando su esfuerzo, su pasión y formando un pelotón multicolor que hace posible cada fecha.
Nos vemos el domingo 30 de noviembre en Corredor del Oeste, departamento de Godoy Cruz.

Asociacion Ciclista Mendocina

1140x110-NO-COMPRE-ROBADO

