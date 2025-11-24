Angel Oropel ganador de la segunda fecha en Maipú

El segundo lugar quedó en manos de Facundo Ambrossi (Municipalidad de Godoy Cruz) y el tercer puesto fue para Lorenzo Diaz (Municipalidad de San Carlos).

La competencia se desarrolló sobre un circuito de 10,2 km, realizando 14 vueltas y completando un total aproximado de 142,8km.

Resultados por categoría

Categoría Juveniles

1- Guzmán, Agustín

2- Crespo, Nicolás

3- Aveiro, Mario

Categoría Master

1- Zumer, Daniel

2- Gomez, Gustavo

3- Funes, David

Categoría Damas

1- Previley, Leonela

2- Bugarin, Laura

3- Ávila, Alejandra

Categoría Élite

1- Oropel, Angel (Chimbas Te Quiero)

2- Ambrossi, Facundo (Municipalidad de Godoy Cruz)

3- Diaz, Lorenzo (Municipalidad de San Carlos)

4- Bravo, Lisandro (Chimbas Te Quiero)

5- Zumer, Lucas (Municipalidad de Guaymallén)







Pasadas especiales

@lomosbucci25

1- Ambrossi, Facundo

2- Priario , Maximiliano

@alfondo_patiodecomidas

1- Mendez, Nahuel

1- Ambrossi, Facundo

Agradecemos la colaboración de la Municipalidad de Maipu y Luján de Cuyo, el acompañamiento de las familias presentes y, especialmente, a todos los ciclistas que participan día a día, aportando su esfuerzo, su pasión y formando un pelotón multicolor que hace posible cada fecha.

Nos vemos el domingo 30 de noviembre en Corredor del Oeste, departamento de Godoy Cruz.

Asociacion Ciclista Mendocina