Menguante presenta su álbum debut en el Le Parc

El Mendoza Sax Fest cerró con un concierto callejero en Ciudad
El lunes, profesionales y amateurs que participaron del festival ofrecieron un repertorio de temas populares ante vecinos y turistas que se acercaron al corazón de la Ciudad de Mendoza.
El proyecto musical Menguante, creado por el artista mendocino Ismael Páez, presentará en vivo su álbum debut el viernes 28 de noviembre a las 21 en la Sala Chalo Tulián del Espacio Julio Le Parc.Sociedad25/11/2025Redacción CuyoNoticias
Tras el lanzamiento digital del disco el 9 de noviembre, Páez llevará al escenario una propuesta íntima y cinematográfica que combina guitarras criollas, texturas analógicas, sintetizadores y una poética atravesada por la naturaleza, la ausencia y la transformación. La puesta escénica dialogará con la identidad visual del álbum y recorrerá distintos estados emocionales: la calma previa, el avance de la catástrofe, la ruina y la entrega final.
La apertura estará a cargo de Romi López y las Tortugas.
“Menguante es un espacio donde mirar de frente lo que se derrumba, sin desesperación. Donde la catástrofe se vuelve paisaje emocional”, expresó Páez.
El disco, ya disponible en plataformas digitales, se presenta como un viaje sensorial que mezcla lo onírico y lo terrenal mediante un sonido que integra guitarras criollas, atmósferas en reverb, sintetizadores y grabaciones caseras. Cada canción funciona como un capítulo dentro de una narrativa cíclica inspirada en paisajes naturales de Mendoza.
Información del evento
Espacio Julio Le Parc – Sala Chalo Tulián
Viernes 28 de noviembre
21 h
Entradas disponibles en EntradaWeb
El lunes, profesionales y amateurs que participaron del festival ofrecieron un repertorio de temas populares ante vecinos y turistas que se acercaron al corazón de la Ciudad de Mendoza.
Un pedido formal exige datos actualizados ante el aumento de problemas emocionales y suicidios en policías y penitenciarios de Mendoza.
El Ministerio de Educación confirmó que las clases terminan el 19 de diciembre y difundió el cronograma de exámenes para los niveles primario y secundario.
Soledad, Nicki Nicole y Emanero deslumbraron al público sanjuanino, que nuevamente colmó el Estadio del Bicentenario. Esta noche cierra con Pijama Party
Bajo las estrellas del cielo sanjuanino la segunda noche de la Fiesta del Sol fue locura total con los fanáticos de Estelares y Ciro y Los Persas
En un marco inesperado con fuertes ráfagas durante la tarde sanjuanina, obligando a suspender la feria y patio gastronómico, el público bailó hasta la madrugada
Desde la tarde de este jueves, intensas ráfagas de viento golpean distintas zonas del Gran Mendoza, el Sur provincial y el Este. Baja la temperatura.
El Gobierno de San Juan y la organización de la Fiesta Nacional del Sol 2025 tomaron la medida en razón del alerta meteorológico del SMN
Desde el estadio Bicentenario donde no sólo es música y espectáculo, sino el corazón de la identidad sanjuanina reflejando el amor por su tierra
Un motociclista murió tras impactar contra un auto que giraba hacia el Parque Metropolitano de Maipú. El conductor del Fiat con politraumatismos.
El intendente recorrió la bodega de Villa Nueva, cuna del primer espumante argentino, que proyecta una fuerte inversión para ampliar su capacidad.
Un joven de 25 años murió al chocar de frente con un camión en Luján. Dos acompañantes resultaron graves y fueron trasladadas a hospitales de Mendoza.
Un joven de 18 años perdió el control de su moto en Villa de Merlo al Norte de San Luis y fue trasladado al Hospital Madre Catalina Rodriguez para su atención.