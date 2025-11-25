Menguante presenta su álbum debut en el Le Parc

Tras el lanzamiento digital del disco el 9 de noviembre, Páez llevará al escenario una propuesta íntima y cinematográfica que combina guitarras criollas, texturas analógicas, sintetizadores y una poética atravesada por la naturaleza, la ausencia y la transformación. La puesta escénica dialogará con la identidad visual del álbum y recorrerá distintos estados emocionales: la calma previa, el avance de la catástrofe, la ruina y la entrega final.

La apertura estará a cargo de Romi López y las Tortugas.

“Menguante es un espacio donde mirar de frente lo que se derrumba, sin desesperación. Donde la catástrofe se vuelve paisaje emocional”, expresó Páez.

El disco, ya disponible en plataformas digitales, se presenta como un viaje sensorial que mezcla lo onírico y lo terrenal mediante un sonido que integra guitarras criollas, atmósferas en reverb, sintetizadores y grabaciones caseras. Cada canción funciona como un capítulo dentro de una narrativa cíclica inspirada en paisajes naturales de Mendoza.

Información del evento

Espacio Julio Le Parc – Sala Chalo Tulián

Viernes 28 de noviembre

21 h

Entradas disponibles en EntradaWeb