Cierra el Paso a Chile esta noche por tormentas en alta montaña

Las autoridades argentinas y chilenas confirmaron el cierre preventivo del Paso Internacional Cristo Redentor a partir de la medianoche de este miércoles 7 de enero. La decisión se tomó tras los pronósticos de fuertes tormentas en la cordillera que podrían provocar deslizamientos de barro y piedras sobre la Ruta Nacional 7.

El corte de circulación afectará a autos particulares, transportes de carga y colectivos de larga distancia, en ambos sentidos de la frontera. Según el comunicado oficial, la medida busca garantizar la seguridad de los viajeros ante la inminencia de un fenómeno climático adverso.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por lluvias intensas que abarcan gran parte del oeste argentino, desde Mendoza hasta Jujuy. En la alta montaña mendocina, las precipitaciones podrían derivar en aludes y derrumbes, lo que hace extremadamente riesgoso el tránsito.

El cierre comenzará a las 22:00 horas en Uspallata y Guardia Vieja, donde se bajarán las barreras de control. El túnel internacional dejará de operar a partir de las 00:00 horas del jueves 8 de enero. La reapertura está prevista para la mañana del jueves, aunque quedará sujeta a una nueva evaluación de las condiciones climáticas.

El Paso Cristo Redentor es el principal corredor internacional que conecta Mendoza con Chile y, en plena temporada de vacaciones, recibe a miles de viajeros cada día. La noticia genera preocupación entre quienes tenían previsto cruzar la frontera, aunque las autoridades remarcaron que la prioridad es proteger la integridad física de los usuarios.