El Mendoza Sax Fest cerró con un concierto callejero en Ciudad

El VI Mendoza Sax Fest culminó este lunes con un recital urbano que reunió a más de 100 músicos en la plaza Independencia. Profesionales y amateurs que participaron del festival ofrecieron un repertorio de temas populares ante vecinos y turistas que se acercaron al lugar.

La Municipalidad de Capital acompañó esta nueva edición del festival, que durante el fin de semana largo apostó por las intervenciones callejeras. El sábado hubo una presentación en la Pérgola de la Peatonal Sarmiento y, el domingo, un concierto destacado en el Teatro Mendoza con la saxofonista chilena Melissa Aldana, radicada en Nueva York hace dos décadas, junto al trío argentino integrado por Cirilo Fernández, Mariano Sívori y Pipi Piazzolla.

El cierre del lunes, sin embargo, fue el momento más participativo. “La idea no es sólo tocar en teatros o museos, sino que el festival salga a las calles”, explicó Iván Martínez, director de Cultura de la comuna. Y añadió: “propusimos que en el cartel de ‘Yo Amo Mendoza’ se reunieran para una foto, un reconocimiento y para compartir su música con quienes pasearan por la Ciudad”.

Así, más de un centenar de saxofonistas que formaron parte de talleres, clínicas y conciertos ofrecieron un show espontáneo y multitudinario que se convirtió en el broche del encuentro.

Durante cuatro días, el festival reunió a más de 200 músicos de distintas partes del mundo, que compartieron actividades de formación, ensambles, presentaciones y encuentros urbanos que marcaron la identidad de esta sexta edición.