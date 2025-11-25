El Mendoza Sax Fest cerró con un concierto callejero en Ciudad

Menguante presenta su álbum debut en el Le Parc
El proyecto musical Menguante, creado por el artista mendocino Ismael Páez, presentará en vivo su álbum debut el viernes 28 de noviembre a las 21 en la Sala Chalo Tulián del Espacio Julio Le Parc.
El lunes, profesionales y amateurs que participaron del festival ofrecieron un repertorio de temas populares ante vecinos y turistas que se acercaron al corazón de la Ciudad de Mendoza.Sociedad25/11/2025Redacción CuyoNoticias
El VI Mendoza Sax Fest culminó este lunes con un recital urbano que reunió a más de 100 músicos en la plaza Independencia. Profesionales y amateurs que participaron del festival ofrecieron un repertorio de temas populares ante vecinos y turistas que se acercaron al lugar.
La Municipalidad de Capital acompañó esta nueva edición del festival, que durante el fin de semana largo apostó por las intervenciones callejeras. El sábado hubo una presentación en la Pérgola de la Peatonal Sarmiento y, el domingo, un concierto destacado en el Teatro Mendoza con la saxofonista chilena Melissa Aldana, radicada en Nueva York hace dos décadas, junto al trío argentino integrado por Cirilo Fernández, Mariano Sívori y Pipi Piazzolla.
El cierre del lunes, sin embargo, fue el momento más participativo. “La idea no es sólo tocar en teatros o museos, sino que el festival salga a las calles”, explicó Iván Martínez, director de Cultura de la comuna. Y añadió: “propusimos que en el cartel de ‘Yo Amo Mendoza’ se reunieran para una foto, un reconocimiento y para compartir su música con quienes pasearan por la Ciudad”.
Así, más de un centenar de saxofonistas que formaron parte de talleres, clínicas y conciertos ofrecieron un show espontáneo y multitudinario que se convirtió en el broche del encuentro.
Durante cuatro días, el festival reunió a más de 200 músicos de distintas partes del mundo, que compartieron actividades de formación, ensambles, presentaciones y encuentros urbanos que marcaron la identidad de esta sexta edición.
El proyecto musical Menguante, creado por el artista mendocino Ismael Páez, presentará en vivo su álbum debut el viernes 28 de noviembre a las 21 en la Sala Chalo Tulián del Espacio Julio Le Parc.
Un pedido formal exige datos actualizados ante el aumento de problemas emocionales y suicidios en policías y penitenciarios de Mendoza.
El Ministerio de Educación confirmó que las clases terminan el 19 de diciembre y difundió el cronograma de exámenes para los niveles primario y secundario.
Soledad, Nicki Nicole y Emanero deslumbraron al público sanjuanino, que nuevamente colmó el Estadio del Bicentenario. Esta noche cierra con Pijama Party
Bajo las estrellas del cielo sanjuanino la segunda noche de la Fiesta del Sol fue locura total con los fanáticos de Estelares y Ciro y Los Persas
En un marco inesperado con fuertes ráfagas durante la tarde sanjuanina, obligando a suspender la feria y patio gastronómico, el público bailó hasta la madrugada
Desde la tarde de este jueves, intensas ráfagas de viento golpean distintas zonas del Gran Mendoza, el Sur provincial y el Este. Baja la temperatura.
El Gobierno de San Juan y la organización de la Fiesta Nacional del Sol 2025 tomaron la medida en razón del alerta meteorológico del SMN
Desde el estadio Bicentenario donde no sólo es música y espectáculo, sino el corazón de la identidad sanjuanina reflejando el amor por su tierra
Un motociclista murió tras impactar contra un auto que giraba hacia el Parque Metropolitano de Maipú. El conductor del Fiat con politraumatismos.
El intendente recorrió la bodega de Villa Nueva, cuna del primer espumante argentino, que proyecta una fuerte inversión para ampliar su capacidad.
Un joven de 25 años murió al chocar de frente con un camión en Luján. Dos acompañantes resultaron graves y fueron trasladadas a hospitales de Mendoza.
Un joven de 18 años perdió el control de su moto en Villa de Merlo al Norte de San Luis y fue trasladado al Hospital Madre Catalina Rodriguez para su atención.