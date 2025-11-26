Quedó habilitado el paso a Chile Agua Negra en San Juan

La última semana de noviembre llega con calor extremo y máximas de 37°
San Luis atraviesa días de temperaturas inusualmente altas para noviembre y podría enfrentar una ola de calor, según informó la Red de Estaciones Meteorológicas (REM).
La apertura se realizó este 26 de noviembre , sólo para vehículos 4 x 2 ,4 x 4 motocicletas y ómnibus hasta 25 pasajerosSociedad26/11/2025Periodistas CuyoNoticias
Al mediodía de este martes 26 de noviembre queda habilitada la temporada 25/26 del Paso Internacional Agua Negra en la provincia de San Juan.
Estarcooá coordinado por Martin Lorenzo en representación de la Dirección de Asuntos Técnicos de Fronteras perteneciente al Ministerio del Interior y trabajando en conjunto con el gobierno de San Juan.
Sólo se habilita el tránsito para vehículos 4 x 2 ,4 x 4,motocicletas y ómnibus hasta 25 pasajeros
Horario de Ingreso a Chile de 7 a 17.y Salida de 7 a 21 horas.
Las autoridades de San Juan y la Quinta Región de Chile, encabezadas por el gobernador Marcelo Orrego y su par, Cristobal JuliádelaVega, dejaron habilitado este 26 de noviembre el Paso Internacional de Agua Negra. La apertura marca el inicio de la temporada 2025-2026 de este corredor binacional.
Durante el acto realizado en el Hito que está en el límite, Orrego dijo: “Esta apertura del camino de Agua Negra tiene que ver con un esfuerzo común, con soñar en conjunto y trabajar por un destino compartido entre sanjuaninos, argentinos y chilenos. Es un paso que consolida nuestra hermandad, potencia la posibilidad de una futura ruta comercial y se funda en desafíos superados, como el récord de tránsito del año pasado y la cooperación ante emergencias sanitarias. Inaugurar nuevamente este paso fortalece los lazos entre ambas regiones y nos permite proyectar un futuro en el que trabajemos cada día mejor".
Por su lado, Juliá de la Vega aseguró: “Estamos consolidando una estrecha relación bilateral con San Juan y este es uno de los primeros pasos para lograr la verdadera integración. Esperamos que en no más de dos años podamos concretar la habilitación total del paso de Agua Negra, tanto del lado argentino como del chileno. Vamos a seguir soñando con el túnel, para que estos hitos ocurran a 3.000 metros y no a 4.800”.
Participar una además del acto: la ministra Laura Palma; el alcalde; el delegado presidencial Galo Luna; el consejero regional; autoridades del Ministerio de Obras Públicas; PDI; Carabineros de Chile; Gendarmería del sector argentino; intendentes de los departamentos del otro lado de la cordillera.
En el complejo fronterizo argentino se realizaron mejoras sustanciales: refuerzo del sistema eléctrico, incorporación de conectividad satelital móvil, un recurso clave para sostener comunicaciones en tramos históricamente críticos, y la ampliación de los espacios de trabajo y descanso del personal. A esto se suma un helipuerto operativo, dotado de estándares adecuados de seguridad para una respuesta rápida en caso de emergencia.
El lunes, profesionales y amateurs que participaron del festival ofrecieron un repertorio de temas populares ante vecinos y turistas que se acercaron al corazón de la Ciudad de Mendoza.
El proyecto musical Menguante, creado por el artista mendocino Ismael Páez, presentará en vivo su álbum debut el viernes 28 de noviembre a las 21 en la Sala Chalo Tulián del Espacio Julio Le Parc.
Un pedido formal exige datos actualizados ante el aumento de problemas emocionales y suicidios en policías y penitenciarios de Mendoza.
El Ministerio de Educación confirmó que las clases terminan el 19 de diciembre y difundió el cronograma de exámenes para los niveles primario y secundario.
Soledad, Nicki Nicole y Emanero deslumbraron al público sanjuanino, que nuevamente colmó el Estadio del Bicentenario. Esta noche cierra con Pijama Party
Bajo las estrellas del cielo sanjuanino la segunda noche de la Fiesta del Sol fue locura total con los fanáticos de Estelares y Ciro y Los Persas
En un marco inesperado con fuertes ráfagas durante la tarde sanjuanina, obligando a suspender la feria y patio gastronómico, el público bailó hasta la madrugada
Un motociclista murió tras impactar contra un auto que giraba hacia el Parque Metropolitano de Maipú. El conductor del Fiat con politraumatismos.
Un joven de 25 años murió al chocar de frente con un camión en Luján. Dos acompañantes resultaron graves y fueron trasladadas a hospitales de Mendoza.
Un pedido formal exige datos actualizados ante el aumento de problemas emocionales y suicidios en policías y penitenciarios de Mendoza.
Tres adultos murieron y dos menores quedaron heridos de gravedad tras un choque frontal en la Ruta 60CH. El tránsito sigue cortado mientras la SIAT investiga.
El operativo, realizado por Gendarmería Nacional en una vivienda de Malargüe, permitió secuestrar marihuana, dinero, balanzas, entre otros elementos clave.