Vuelco de camión con ganado en Las Catitas Mendoza

Un camión que trasladaba ganado volcó en la Ruta 7, a la altura de Las Catitas, Santa Rosa, después de impactar en la parte trasera de otro vehículo de carga. El siniestro ocurrió cerca de las 15.30 y provocó la dispersión de decenas de animales sobre la traza, además de dejar herido al conductor del rodado afectado.

Movimientos previos al siniestro



El hecho se produjo en el corredor vial que atraviesa la zona este provincial, un sector que concentra circulación constante de camiones vinculados a actividades ganaderas y agrícolas. Según informaron fuentes policiales, el transporte que terminó volcado viajaba detrás de otro camión. Por motivos que se investigan, el conductor no logró frenar a tiempo y embistió la parte posterior del vehículo que lo antecedía. Esa maniobra generó una pérdida total de estabilidad y el posterior vuelco sobre la calzada y la banquina.



El camión que trasladaba hacienda transportaba alrededor de 65 vacunos. El impacto provocó que el acoplado cediera y que parte de la estructura quedara inutilizada, lo que facilitó la caída y desorden de los animales. Personal policial informó que algunos de los vacunos quedaron atrapados entre las barandas y el chasis, mientras que otros lograron escapar hacia distintos puntos de la ruta, lo que aumentó el riesgo vial en ese momento.

Animales atrapados y trabajo de la Rural



Cinco animales murieron en el lugar producto del golpe y de las lesiones sufridas durante el vuelco. Cerca de 20 quedaron atrapados y requirieron la intervención de personal de la división Rural y de equipos de apoyo de Santa Rosa, que utilizaron herramientas de rescate y maniobras de contención para retirarlos de forma segura. El resto, disperso en inmediaciones del accidente, fue agrupado mediante recorridos coordinados para evitar nuevos incidentes con otros vehículos que circulaban por la zona.



El operativo para controlar el ganado se prolongó durante varias horas, ya que fue necesario cerrar parcialmente la ruta y establecer desvíos mientras los efectivos recuperaban a los animales que habían escapado. Las tareas incluyeron el uso de móviles rurales, cuatriciclos y personal a pie para guiar a los vacunos hacia áreas seguras. Una vez reunido el ganado, los animales fueron trasladados a un campo cercano hasta que la firma propietaria completara el retiro y reorganización de la carga.

Atención al conductor y situación legal



El chofer del camión que volcó, identificado como L. D., de 33 años, fue atendido por personal de emergencias médicas en el lugar y luego derivado a un centro asistencial de la zona. Allí se le diagnosticaron politraumatismos y quedó en observación, aunque fuera de peligro. En tanto, el conductor del otro camión involucrado, C. L. G., de 48 años, no presentó lesiones y colaboró con la información requerida por las autoridades para reconstruir la mecánica del choque.



La Oficina Fiscal de Santa Rosa intervino para determinar responsabilidades y avanzar con las pericias correspondientes. Se ordenaron estudios de rutina, declaraciones testimoniales y análisis sobre las condiciones de ambos rodados. Además, se verificó la documentación de traslado de ganado y el estado del cargamento previo al siniestro. Las actuaciones continuarán en los próximos días con la evaluación de daños, la revisión del material fotográfico y el análisis de los informes policiales y veterinarios elaborados durante el operativo.