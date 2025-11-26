La última semana de noviembre llega con calor extremo y máximas de 37°

Este lunes, Zanjitas y Beazley registraron térmicas de 41° y 39°, valores que podrían repetirse entre miércoles y jueves. Para este martes, se espera que la máxima supere los 37° en gran parte del territorio provincial.

El primer día laborable de la semana arrancó con “condiciones de buen tiempo con ascenso de las temperaturas y será el segundo día de la posible ola de calor. El cielo estará mayormente despejado a lo largo del día, solo con algunas nubes por la tarde y noche, que podrían dejar precipitaciones aisladas en la mitad sur provincial, aunque las chances son bajas”, detalló la REM.

Pasadas las 8, el organismo informaba que la localidad más fresca era Santa Rosa, con 16,3°, mientras que “las máximas van a promediar a lo largo de la provincia los 37°”. El viento soplará del norte con intensidad leve a regular, aunque en el noreste provincial las ráfagas podrían alcanzar los 60 km/h hacia el mediodía.

Ante estas condiciones extremas, las autoridades recomiendan mantenerse hidratado y evitar la exposición directa al sol durante la siesta y las primeras horas de la tarde.

Fuente ANSL





