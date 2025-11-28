Calendario escolar 2026: las clases empiezan el 25 de febrero

La resolución de la Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza, no sólo establece los 190 días de clase, sino que también garantiza una carga horaria piso superior a la exigida a nivel nacional (que es de 760 horas para Primaria y 900 para Secundaria), debido a que la jornada escolar en Mendoza es media hora más extensa que en el resto del país.

Mendoza garantiza un calendario escolar con 190 días de clase y mayor carga horaria que el resto del país para el 2026 al establecer la DGE el cronograma para el próximo ciclo lectivo donde reafirma el histórico diferencial de media hora diaria en la jornada escolar, superando las 800 horas anuales en Primaria.

Cuando aún queda poco menos de un mes para el cierre del ciclo lectivo 2025, la Dirección General de Escuelas dio a conocer el detalle del próximo año y las últimas fechas de este año.

Lo dispuesto establece las siguientes cargas horarias mínimas garantizadas para el ciclo 2026:

Nivel Inicial: 630 horas reloj.

Nivel Primario: 840 horas reloj. (80 horas más que el mínimo nacional).

Nivel Secundario: 940 horas reloj. (40 horas más que el mínimo nacional).

Fechas clave del Calendario 2026

El cronograma oficial marca las siguientes fechas centrales para el ciclo lectivo:



El inicio del ciclo lectivo 2026 ya está fijado y volverán a las aulas el próximo 25 de febrero de 2026 Nivel Inicial, Primario, Especial, Jóvenes y Adultos, y Primer Año de Secundarias. en tanto de 2º a 6º Año Secundario lo harán el 02 de marzo.

El receso invernal en Mendoza se prevé entre el 6 y 17 de julio para todos los niveles y modalidades.

Nivel Superior

Para los Institutos de Nivel Superior, el cronograma de actividades se establece de la siguiente manera:

Inicio de Actividades Académicas/Gestión: 9 de febrero.

Inicio del Cursado Regular: 25 al 31 de marzo.

Finalización Primer Cuatrimestre: 29 de junio al 3 de julio.

Inicio Segundo Cuatrimestre: 10 de agosto.

Finalización Segundo Cuatrimestre: 16 al 20 de noviembre.

Cierre del Ciclo Lectivo 2025: Últimas Instancias que quedan por delante

Mientras se dan a conocer las fechas del ciclo lectivo el próximo año, las escuelas están en la etapa final del presente ciclo que prevé la finalización para estudiantes sin pendientes de todos los niveles que hayan aprobado sus espacios curriculares finalizarán el cursado del ciclo lectivo 2025 el próximo viernes 5 de diciembre.

Los períodos de Intensificación/Recuperación para los estudiantes con espacios pendientes de aprobación se extenderá: Primario, Especial y Secundario: Del 9 al 19 de diciembre y Jóvenes y Adultos: Del 1 al 12 de diciembre (para exámenes complementarios). El cursado finaliza el 19 de diciembre para los estudiantes con procesos pendientes.

La actividad Docente y Directiva tendrán las Jornadas Institucionales de cierre el lunes 22 de diciembre, dando por terminada la actividad docente de este ciclo en tanto los equipos jerárquicos (directores y supervisores) finalizarán sus actividades el martes 23 de diciembre.