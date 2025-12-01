Crece alerta por robos a choferes en Chile

La Asociación Propietarios de Camiones de Mendoza alertó que, cada mes, al menos cuatro choferes mendocinos son asaltados en el corredor Cristo Redentor, en Chile. La situación se agravó en los últimos años y afecta a transportistas que cruzan hacia Los Andes y Santiago. Reclaman más seguridad y patrullaje en puntos clave del trayecto.



Un problema que lleva años en crecimiento

La reciente violencia sufrida por un bus de tour de compras en inmediaciones de Santiago renovó la preocupación por la inseguridad en rutas chilenas. Desde APROCAM señalan que estos hechos no son nuevos. Hace más de dos años vienen denunciando ataques recurrentes contra transportistas argentinos. Primero se trataba de robos rápidos, conocidos como “piratería piraña”. Los ladrones se acercaban al camión, sustraían pertenencias y, cuando podían, cortaban precintos para llevarse parte de la carga. Hoy, explican, el escenario es más complejo y mucho más violento.

De robos menores a piratería del asfalto

El presidente de APROCAM, Ricardo Squartini, detalló que los ataques han cambiado de modalidad. Lo que antes era un robo ocasional, ahora se transformó en verdaderas maniobras de piratería del asfalto. En algunos casos, bandas organizadas toman control del vehículo y desaparecen con la carga completa. Según el dirigente, cada episodio deja en evidencia una estructura delictiva con logística y movilidad propia. Para los choferes, el riesgo es cada vez mayor. No solo pierden mercadería, sino que en ocasiones quedan abandonados en zonas aisladas después de ser retenidos contra su voluntad.

Reclamos reiterados ante autoridades chilenas

APROCAM asegura haber enviado notas formales a la Embajada de Chile en Argentina, al delegado presidencial en Los Andes y a Carabineros. Todas las solicitudes apuntan a reforzar la presencia policial en el ingreso al Puerto Terrestre Los Andes y en distintos puntos de la ruta que conecta con Santiago. Según Squartini, las respuestas oficiales han sido limitadas. Les informan que hay poca movilidad, falta de personal y dificultades operativas para cubrir toda la zona. Esta menor presencia policial, explican desde el sector, se evidencia tanto en áreas urbanas como en tramos de carretera.

Un corredor clave con presencia internacional

El paso Cristo Redentor es uno de los corredores más utilizados por el transporte de cargas del Cono Sur. No solo circulan camiones mendocinos, sino también unidades de Brasil, Paraguay y Uruguay. APROCAM aclara que no recibe datos sobre los ataques que sufren los demás países, por lo que no existe una estadística regional unificada. Sin embargo, la cifra mendocina ya resulta preocupante: al menos cuatro robos mensuales. Los transportistas aseguran que el número podría ser mayor, ya que no todos los hechos se denuncian por temor a demoras o retenciones en los trámites fronterizos.

Choferes secuestrados y abandonados en ruta

Según el gremio, algunos ataques incluyen retención momentánea de los choferes. Tras interceptar el camión, los delincuentes obligan al conductor a descender, lo trasladan varios kilómetros y lo dejan en el camino para facilitar la huida con la unidad. Son situaciones que exponen a los trabajadores a un nivel de violencia inusual para este tipo de delitos. Los testimonios que recibe la entidad reflejan miedo, incertidumbre y cansancio ante un problema que se repite mes a mes. Muchos transportistas adoptan medidas personales de seguridad, pero advierten que no alcanzan sin apoyo estatal.

Una demanda urgente por mayor seguridad

El sector del transporte insiste en que reforzar la vigilancia es imprescindible para proteger a los trabajadores y garantizar el flujo comercial entre ambos países. Squartini remarcó que no se trata de hechos aislados, sino de un patrón sostenido que afecta a un corredor vital para la economía. La presencia policial, señalan, actúa como elemento disuasivo y reduce significativamente la posibilidad de ataques. También solicitaron controles más estrictos en zonas donde los delincuentes suelen interceptar los camiones.

Un llamado a la cooperación bilateral

Desde APROCAM plantean que la solución debe ser conjunta entre Argentina y Chile. La magnitud del tránsito, el valor de las cargas y la frecuencia de los robos requieren medidas coordinadas y permanentes. Los empresarios esperan que el reciente episodio que afectó al bus turístico impulse una revisión de los protocolos de seguridad en el país vecino. Mientras tanto, los choferes continúan trabajando con precaución y atentos a cualquier señal de peligro, a la espera de que las autoridades fortalezcan la protección en una de las rutas más transitadas de la región.