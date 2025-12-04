La Sociedad Rural del Oeste Argentino, cierra el año en Tunuyán

Capital convoca a locales al registro gastronómico inclusivo
La Sociedad Rural del Oeste Argentino, miembro de la Federación de Sociedades Rurales Argentinas y fundada en octubre de 2023, reúne a empresarios agropecuarios y actores vinculados al sector. Bajo la consigna “Juntos, comprometidos con la ganadería”, la institución se prepara para cerrar el año con un encuentro de relevancia en el Valle de Uco.
La conducción de la entidad está a cargo de Alfredo Villa Santander como presidente, acompañado por Carlos Parella Furlan en la vicepresidencia, José Millán como vicepresidente primero y Oscar Galeano en la secretaría. También integran la mesa directiva Carlos Messina, José Rizzo, Roberto Lorenzino, Oscar Rodríguez, Guido Loza y Lisandro Jaegi, entre otros referentes del sector.
El evento se realizará el viernes 5 de diciembre a las 12 horas, en Finca El Retamo, calle Silva S/N, departamento de Tunuyán. Allí se darán cita los coordinadores de los diferentes oasis productivos de Mendoza, intendentes del Valle de Uco, autoridades del INTA y representantes de la Policía Rural de Mendoza.
El objetivo central de los empresarios ganaderos es generar las condiciones necesarias para que el ganado pueda ser terminado en la provincia, fortaleciendo así la producción local y el desarrollo de la cadena de valor.
Con este encuentro, la Sociedad Rural del Oeste Argentino busca consolidar su rol como espacio de articulación y compromiso, reafirmando la importancia de la ganadería en la economía regional y nacional.
La Ciudad de Mendoza invita a bares y restaurantes a sumarse al Registro de Alternativas Gastronómicas Diferenciadas, que identifica menús aptos para celíacos, diabéticos y veganos.
