Capital convoca a locales al registro gastronómico inclusivo

Ambiente remitió a la UFI Jáchal resultados de muestras en Cuesta del Viento
Con el objetivo de aportar información técnica para esclarecer la causa de muerte de los peces hallados en el espejo de agua el pasado 4 de noviembre
La Ciudad de Mendoza lanzó una convocatoria a restaurantes, bares y comercios gastronómicos para integrar el Registro de Alternativas Gastronómicas Diferenciadas, creado por la Ordenanza N.º 4.197 en noviembre de 2024. El objetivo es promover propuestas inclusivas que contemplen opciones para personas celíacas, diabéticas y veganas, mejorando así la experiencia tanto de residentes como de turistas.
El registro, administrado por la Subsecretaría de Desarrollo Comercial, permitirá identificar y visibilizar a los locales que ofrezcan menús adaptados. Cada comercio será geolocalizado en el mapa gastronómico del sitio municipal, dentro del apartado de servicios turísticos.
Los usuarios podrán calificar a los locales adheridos según menú, atención y calidad del servicio, contribuyendo a potenciar y mejorar la oferta gastronómica. La iniciativa se enmarca en una política sostenida de fortalecimiento comercial e inclusión alimentaria en la capital.
Para inscribirse, los establecimientos deberán completar un formulario con datos del comercio. Una vez registrados, recibirán un adhesivo identificatorio con un código QR para que los clientes puedan evaluarlos.
El sistema prevé sanciones en caso de incumplimientos, que van desde apercibimientos hasta la exclusión definitiva del registro, además de capacitaciones obligatorias ante faltas reiteradas.
Con esta propuesta, la Ciudad de Mendoza busca consolidarse como un destino accesible, diverso y amigable para quienes viven y visitan la capital provincial.
