Hombre muere ahogado en un camping de Luján

Un hombre de 30 años, identificado como Omar Zacarías Chávez, murió este sábado por la tarde tras ahogarse en una pileta del camping El Barco, ubicado en Luján de Cuyo provincia de Mendoza. Los presentes intentaron reanimarlo mientras llegaba el personal policial, pero el servicio de emergencias constató su muerte en el lugar. La Justicia investiga las circunstancias del hecho.



Hallazgo dentro de la pileta del camping



El episodio ocurrió alrededor de las 16:15 hs, cuando un llamado a la línea de emergencias alertó sobre una persona inconsciente dentro de una pileta de aproximadamente tres metros de profundidad. Según relataron los testigos, el grupo con el que se encontraba la víctima había perdido de vista a Chávez durante algunos minutos y, al buscarlo, lo encontraron sumergido en el agua sin responder a los llamados.



Acciones inmediatas de quienes estaban en el lugar



Ante la urgencia, varias personas ingresaron a la pileta para retirarlo y comenzaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar. La situación generó conmoción entre los presentes, que trataron de mantener el orden mientras esperaban la llegada de la policía y de los equipos sanitarios. La rapidez con que actuaron reflejó la preocupación por la gravedad del cuadro, aunque el estado de la víctima ya era crítico.



Intervención policial y continuidad del RCP



Efectivos de la Subcomisaría El Carrizal fueron los primeros en llegar al camping, que se encuentra pasando Calle El Dique, junto al camping San Martín. Al entrevistarse con los testigos, confirmaron el relato sobre el hallazgo y la asistencia inicial. Los policías continuaron con las maniobras de RCP para sostener las funciones vitales hasta el arribo del Servicio de Emergencias Coordinado, manteniendo el protocolo para casos de paro cardiorrespiratorio.



Constatación del deceso por personal médico

.

A los pocos minutos llegó una ambulancia del SEC. El equipo médico evaluó la situación y verificó que el hombre no presentaba signos vitales, por lo que confirmó el fallecimiento en el lugar. Posteriormente se comunicó la novedad a la Oficina Fiscal correspondiente para iniciar las actuaciones legales. La muerte generó profundo impacto entre familiares, amigos y demás personas presentes en el predio recreativo.



Trabajo técnico en el área del hecho



Para avanzar en la investigación, Policía Científica realizó peritajes en la pileta y en el sector inmediato, mientras que personal de la UID recabó información del entorno, tomó fotografías y entrevistó nuevamente a los presentes. Estas tareas buscan establecer con precisión qué ocurrió en los minutos previos al hallazgo, cuánto tiempo estuvo la víctima bajo el agua y si existió algún factor externo que pudiera haber influido en el desenlace.



Investigación en marcha y medidas posteriores



La Oficina Fiscal ordenó continuar con las diligencias, entre ellas verificar el estado del lugar y tomar declaración testimonial a todas las personas que acompañaban a la víctima. También se solicitó revisar si se cumplieron las normas básicas de seguridad del predio, aunque por ahora no se reportaron indicios de participación de terceros. El caso seguirá bajo investigación para determinar con claridad las causas del ahogamiento y reconstruir los momentos finales de la víctima.