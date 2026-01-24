Desbaratan banda que robaba cubiertas en Luján

Un operativo policial permitió desarticular una banda dedicada al robo de cubiertas en Luján de Cuyo, provincia de Mendoza. Cuatro hombres fueron aprehendidos luego de sustraer mercadería de un comercio del rubro automotor. La rápida reacción de la Policía de Mendoza permitió localizarlos en plena fuga, recuperar los elementos robados y secuestrar el vehículo utilizado.

El hecho, paso a paso

Todo ocurrió en la mañana del sábado, en la intersección de calles Loria y Aguinaga. Personal policial que realizaba patrullajes preventivos fue alertado por el propietario de un comercio automotor de la zona. Según el relato, cuatro hombres ingresaron al local simulando ser clientes. Preguntaron precios, consultaron distintos productos y se movieron con aparente normalidad por el lugar. Nada hacía sospechar, en un primer momento, que se trataba de un robo. Sin embargo, al retirarse, dos de ellos tomaron dos cubiertas marca Corven, rodado 13, y salieron rápidamente del comercio. El dueño advirtió la maniobra casi de inmediato y dio aviso a la policía. La escena fue clara: un local con la puerta abierta, mercadería faltante y el nerviosismo propio de una situación inesperada. Los datos aportados por el comerciante, junto con las descripciones físicas y del vehículo en el que se movilizaban, permitieron activar de forma inmediata un operativo de búsqueda en la zona. La coordinación fue clave. Patrulleros y móviles policiales comenzaron un rastrillaje por calles cercanas, accesos principales y zonas de circulación habitual. En pocos minutos, los sospechosos fueron localizados desplazándose en un Volkswagen Gol Trend. La interceptación se realizó sin incidentes, en un procedimiento ordenado, con presencia visible de móviles policiales y efectivos que aseguraron el perímetro para evitar cualquier intento de fuga.

Hallazgo de los elementos y procedimiento policial

Tras detener el vehículo, los uniformados realizaron la requisa correspondiente. En el interior del rodado hallaron las dos cubiertas denunciadas por el comerciante. Pero no fue lo único. También encontraron otras dos cubiertas con llantas, lo que llevó a su inmediato secuestro para establecer su procedencia. Todo el procedimiento se desarrolló con claridad y bajo los protocolos habituales: identificación de los ocupantes, control del vehículo, resguardo de la escena y traslado de los implicados. Los cuatro hombres, de 36, 42, 34 y 45 años, fueron aprehendidos y trasladados a la Comisaría 11°, donde quedaron a disposición de la Justicia. El Volkswagen Gol Trend utilizado para la fuga también fue secuestrado como parte de la causa. Las imágenes del operativo muestran una secuencia clara: móviles policiales alineados, el vehículo detenido a un costado de la calle, efectivos trabajando alrededor y los elementos recuperados bajo custodia. Es una escena que se repite en muchos procedimientos, pero que en este caso refleja la efectividad del despliegue y la rapidez de la respuesta. No hubo enfrentamientos, ni situaciones de riesgo para terceros. Todo se resolvió en poco tiempo y con un procedimiento prolijo.

Respuesta coordinada y mensaje preventivo

El operativo dejó en evidencia la importancia del patrullaje preventivo y de la comunicación inmediata entre vecinos y fuerzas de seguridad. La alerta temprana del comerciante y la rápida reacción policial fueron determinantes para evitar que el hecho quedara impune. Desde la fuerza destacaron la coordinación entre móviles y la rapidez en el cierre del perímetro de búsqueda, lo que permitió ubicar a los sospechosos cuando aún se encontraban en la zona.

En términos urbanos, la escena también habla del contexto cotidiano: calles transitadas, comercios abiertos, circulación normal y, de pronto, un despliegue policial que altera la rutina por unos minutos. Todo vuelve luego a la calma, pero queda el registro de una intervención efectiva.

El caso ya quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar la situación procesal de los detenidos y el origen de las otras cubiertas secuestradas. Mientras tanto, el hecho deja un mensaje claro para la comunidad: la denuncia rápida y la presencia activa de patrullajes son herramientas clave para prevenir y resolver delitos. En Luján de Cuyo, esta vez, la respuesta fue inmediata y el resultado concreto: cuatro detenidos, mercadería recuperada y una banda desarticulada.