Un susto grande en la montaña mendocina

Imaginen la escena en plena madrugada, con las primeras luces del día pintando las imponentes montañas andinas. El aire, ese aire puro y helado característico de la alta montaña mendocina, se colaba por cada rincón. Era domingo, bien temprano, a las 6:23 de la mañana, en la famosa Ruta Nacional 7, justo a la altura de la zona de Horcones. Las circunstancias exactas aún se están investigando, pero el relato inicial es claro: el conductor de una camioneta perdió el control, pisó la banquina y el vehículo terminó volcando aparatosamente.

En la imagen se puede ver la camioneta gris volcada al costado de la carretera, en un desnivel. Un oficial de policía está parado cerca, observando la escena, mientras que las imponentes laderas de las montañas rodean el lugar del siniestro. El cielo tiene un tono azulado y anaranjado de amanecer, y se nota que es un lugar bastante desolado, lo que hace pensar en la rapidez con la que debieron actuar los servicios de emergencia. Es un recordatorio de lo rápido que puede cambiar un viaje tranquilo.





Detalles del incidente



En el vehículo viajaban cinco personas. El conductor, identificado como P. N., de 31 años, iba acompañado por P.R. F. (masculino), M.M.R. (femenino), V. A. M. (femenino, 30 años) y una menor de edad, P.V.I. La camioneta quedó en una posición comprometida, ladeada en la zanja, tal como se aprecia en la instantánea. La banquina, esa franja lateral de la ruta, fue el punto crítico donde todo se precipitó. Perder el dominio del rodado en una ruta de montaña es siempre un momento de mucha tensión. Afortunadamente, no hubo otros vehículos involucrados, lo que evitó una tragedia mayor. El hecho ocurrió en un tramo que, si bien es conocido por su belleza, requiere máxima precaución al conducir, especialmente en horas de la madrugada cuando la visibilidad y las condiciones pueden ser más desafiantes.





Asistencia y atención médica



Rápidamente se hizo presente en el lugar personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). La respuesta fue fundamental, dado lo aislado de la zona. Todos los ocupantes fueron asistidos en el sitio del accidente. Tras las primeras evaluaciones, el diagnóstico para todos fue el mismo: politraumatismos leves. Es una gran noticia dentro de la gravedad del vuelco. Sin embargo, la historia no termina ahí. La alta montaña mendocina es famosa por sus temperaturas extremas. Las bajas temperaturas de la mañana del domingo jugaron un papel importante en la decisión de los médicos. Por precaución, y para evitar cualquier complicación relacionada con el frío, se decidió trasladar a los cinco involucrados al Hospital de Uspallata para una revisión más exhaustiva.





La ruta, un lugar de precaución



La calzada de la Ruta 7 quedó liberada rápidamente tras el trabajo de los equipos de emergencia. El flujo vehicular pudo continuar con normalidad poco después del incidente. Este suceso, aunque con un saldo leve en cuanto a lesiones, sirve como un llamado de atención para todos los conductores que transitan por el Corredor Andino. Las rutas de montaña tienen su propia dinámica y exigen respeto y prudencia. Pisar la banquina puede parecer un error menor, pero las consecuencias, como se vio en este caso, pueden ser significativas. La imagen del policía cerca del vehículo volcado nos recuerda la vulnerabilidad ante la fuerza de la naturaleza y las condiciones del camino. Es crucial estar siempre atentos.



Recuperación y reflexión



Ahora, estas cinco personas están en el Hospital de Uspallata, recuperándose del susto y de sus lesiones leves. La menor de edad, al igual que los adultos, está fuera de peligro. Este incidente nos invita a reflexionar sobre la importancia de la seguridad vial. Un momento de distracción o un cálculo erróneo pueden tener un impacto inmediato. La rápida actuación de los servicios de emergencia y la suerte hicieron que este relato no terminara en tragedia. La vida en la montaña es hermosa, pero implacable. Esperemos que los afectados tengan una pronta recuperación y que este evento quede solo como una anécdota, un recordatorio de que en la ruta, la precaución siempre es la mejor compañera de viaje.





































































































