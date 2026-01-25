Allanan en Quines y secuestran drogas por $1,7 millones

Un allanamiento realizado en la madrugada del sábado 24 de enero en la localidad de Quines, provincia de San Luis, permitió desarticular un presunto punto de venta de drogas. El procedimiento derivó en el secuestro de estupefacientes, dinero en efectivo por más de 1.700.000 pesos y la detención de un joven de 20 años.

El operativo y la orden judicial



La medida fue llevada adelante por personal de la División Lucha Contra el Narcotráfico, dependiente de la Unidad Regional de Orden Público N.º 5, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Nacional N.º 23.737. El allanamiento fue ordenado por el Juzgado Federal de San Luis y se concretó en una vivienda ubicada sobre calle Juan XXIII, señalada por las tareas investigativas como un lugar donde funcionaría un centro de comercialización de estupefacientes. El procedimiento se realizó durante la madrugada, en un contexto de bajo tránsito y con un despliegue policial visible pero controlado. En el lugar participaron efectivos especializados, algunos con chalecos tácticos, que aseguraron el perímetro antes de ingresar al domicilio, una escena que luego quedó reflejada en registros fotográficos del operativo.

Qué se encontró dentro de la vivienda



Durante la requisa, los investigadores secuestraron numerosos envoltorios de nylon distribuidos y ordenados, tal como se observa en una de las imágenes tomadas en el lugar. Sobre una manta extendida en el suelo se exhibieron bolsas con sustancia vegetal compatible con marihuana y otros envoltorios con sustancia blanquecina compatible con cocaína, fraccionada y lista para su comercialización. También se incautaron teléfonos celulares, una balanza de precisión digital y una suma importante de dinero en efectivo en moneda nacional. Entre los elementos secuestrados figura además una motocicleta marca Yamaha, presuntamente vinculada a la actividad investigada. La disposición prolija de los envoltorios y la presencia de herramientas de pesaje reforzaron, según fuentes del caso, la hipótesis de una venta sistemática y organizada.

El valor de la droga incautada



De acuerdo con las pericias preliminares realizadas por personal especializado, la cantidad de cocaína secuestrada permitiría la elaboración de aproximadamente 64 dosis, con un valor estimado de comercialización de unos 384.000 pesos. En tanto, la sustancia vegetal compatible con marihuana alcanzaría para la confección de alrededor de 318 dosis, cuyo valor estimado en el mercado ilegal ronda los 1.323.000 pesos. En conjunto, el monto total de la droga incautada supera los 1.700.000 pesos. Estos números dimensionan el alcance del procedimiento y el impacto económico que representa para este tipo de estructuras dedicadas al narcomenudeo en localidades del interior provincial.

La situación del imputado y la causa



En el marco de la causa, un joven de 20 años quedó imputado por presunta infracción a la Ley Nacional N.º 23.737. Por disposición del Juzgado Federal interviniente, el acusado permanece detenido e incomunicado mientras avanza la investigación. Las actuaciones continúan bajo la órbita de la Justicia Federal, que deberá determinar el grado de responsabilidad y si existen otros posibles involucrados. Desde el ámbito policial se destacó la importancia de este tipo de operativos, especialmente en comunidades pequeñas, donde la detección temprana de puntos de venta resulta clave para prevenir delitos asociados y reducir el impacto del narcotráfico a escala local.