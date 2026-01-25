Detuvieron a un hombre por robar una moto en súper

Allanan en Quines y secuestran drogas por $1,7 millones
El operativo se realizó en la madrugada del sábado en una vivienda señalada como punto de venta de drogas. Hubo secuestros, un detenido y una causa federal.
Un hombre de 44 años fue detenido el domingo 25 de enero de 2026 por la tarde, luego de ser sorprendido mientras robaba una motocicleta del estacionamiento de un supermercado en Guaymallén. El procedimiento se concretó cerca de las 19:33, cuando personal policial advirtió maniobras sospechosas y logró interceptar al individuo a pocos metros del lugar.
El episodio tuvo lugar en la intersección de calle Godoy Cruz y Santiago Araujo, una zona de movimiento constante por la presencia de comercios y vecinos que circulan a distintas horas del día. Según la información oficial, efectivos policiales que realizaban tareas de patrullaje preventivo observaron a un hombre retirarse de la playa de estacionamiento del supermercado con una motocicleta. El rodado presentaba signos visibles de haber sido forzado, un detalle que llamó de inmediato la atención de los uniformados. Ante esa situación, los policías decidieron intervenir de forma preventiva y le dieron la voz de alto. La decisión resultó clave para evitar que el vehículo fuera sustraído definitivamente y trasladado a otro punto del departamento.
Al ser interceptado, el hombre fue identificado como P. D. P., de 44 años. Durante el control, los efectivos le solicitaron la documentación correspondiente de la motocicleta y le pidieron que explicara la procedencia del rodado. El individuo no pudo presentar ningún tipo de comprobante ni dar una justificación clara sobre por qué se encontraba en posesión de la moto. Al mismo tiempo, los policías constataron que el vehículo tenía signos compatibles con un intento de robo, como daños en el sistema de encendido. Tras verificar la situación, se logró establecer que la motocicleta pertenecía a J. A. B., un hombre que había dejado el rodado estacionado mientras realizaba compras en el supermercado. La moto fue recuperada en el lugar y puesta a resguardo, evitando mayores daños o su posible desaparición.
Luego del procedimiento, el imputado fue trasladado a la dependencia policial correspondiente y quedó a disposición de la Justicia. En el hecho intervino la autoridad judicial de turno, que dispuso las medidas procesales habituales para este tipo de casos. La motocicleta fue restituida a su propietario, quien fue notificado de lo ocurrido. Desde fuentes policiales remarcaron la importancia del patrullaje preventivo y de la observación constante en zonas comerciales, donde el movimiento de personas puede facilitar este tipo de delitos si no hay controles visibles. El caso se enmarca en las acciones habituales de prevención que se desarrollan en Guaymallén y en otros puntos del Gran Mendoza, con el objetivo de detectar situaciones irregulares y actuar de manera rápida para proteger a los vecinos y sus bienes.
