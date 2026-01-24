Brigadistas de San Luis viajan a Chubut por los incendios

Una delegación de 30 brigadistas de San Luis partió hacia Chubut para sumarse al combate del incendio en el Parque Nacional Los Alerces. El grupo incluye Bomberos Voluntarios de La Punta y personal de la Dirección de Prevención y Gestión de Emergencias; se los vio organizados junto a vehículos y equipos listos para actuar.

En la salida y el viaje



La partida se realizó con equipos completos y vehículos cargados. Se observó a los brigadistas con uniformes de distintos colores que marcan sus roles: trajes naranjas y amarillos para el combate directo, azul marino para coordinación y verde para apoyo logístico. Los móviles llevaban material en los techos: mangueras, mochilas de agua, herramientas manuales y cajas con insumos. El paisaje de la ruta mostró cerros y cielo despejado, y el grupo posó brevemente antes de partir, formando una imagen de orden y preparación. Salieron en convoy, con comunicación permanente entre las unidades y un plan de relevo para no agotar recursos en el trayecto.

En el frente de trabajo



Al llegar a la zona afectada, los brigadistas se integraron a las tareas ya en marcha. El incendio en Chubut afecta más de diez mil hectáreas de bosques nativos, según los reportes oficiales, y exige trabajo coordinado entre provincias y equipos locales. Las tareas incluyen líneas de control, cortafuegos, ataque directo en sectores accesibles y apoyo en logística para quienes combaten desde el aire.

Los brigadistas de San Luis se distribuyeron en cuadrillas mixtas para sumar experiencia y fuerza de trabajo; algunos se dedicaron a la extinción directa, otros a la seguridad y abastecimiento. El terreno es irregular y la vegetación densa; el humo reduce la visibilidad en sectores puntuales, por lo que la coordinación con aeronaves y equipos terrestres es clave. Las jornadas son largas. Hay turnos rotativos para mantener la eficacia y cuidar la salud del personal.

Apoyo institucional y compromiso



La Asociación de Bomberos Voluntarios de La Punta expresó su disposición a colaborar y destacó la preparación de sus brigadistas. “Es un honor para nosotros poder ayudar en momentos críticos como estos”, dijo el presidente de la Asociación, Gustavo Correa. “Nuestros bomberos están entrenados y equipados para enfrentar desafíos como este, y estamos comprometidos con la seguridad y el bienestar de la comunidad”.

Además de la presencia física, la delegación aporta experiencia en tácticas de control y protocolos de seguridad. La Dirección de Prevención y Gestión de Emergencias coordinó la logística de salida y la integración con equipos provinciales y nacionales. Se priorizó la seguridad: equipos de protección personal, hidratación, y puntos de descanso fueron establecidos para reducir riesgos. También se activaron canales de comunicación para informar a las familias y a la comunidad sobre el estado de los brigadistas.

Impacto y próximos pasos



La llegada de brigadistas de otras provincias refuerza la respuesta regional ante un incendio de gran magnitud. En el terreno, la colaboración permite cubrir más frentes y sostener operaciones mientras se planifican acciones de contención a mediano plazo. Las autoridades locales y los equipos técnicos evaluarán día a día la evolución del fuego y ajustarán recursos según el comportamiento del incendio y las condiciones climáticas.

La protección de bosques nativos y comunidades cercanas sigue siendo la prioridad. Mientras tanto, la población puede colaborar respetando las indicaciones oficiales, evitando acercarse a zonas de riesgo y reportando focos nuevos. El trabajo es exigente y requiere tiempo; la suma de brigadistas, equipos y coordinación aumenta las posibilidades de controlar el fuego y reducir daños.