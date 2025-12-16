La "escuela mendocina" de boxeo presente en Junín

El estadio cubierto de La Colonia fue escenario de una velada inolvidable de boxeo, con un gran marco de público y protagonismo esteño. Los juninenses Maximiliano “Profe” Segura y Alfredo “Coki” Soto se lucieron ante su gente y se consagraron campeones sudamericanos, en una noche cargada de emociones.

En la categoría Superligero, Maximiliano Segura (63,200 kg) venció al venezolano Algerbis “El Zurdo” González (63,500 kg) por GKOT en el quinto round, tras derribarlo en tres oportunidades durante ese asalto. Con esta contundente actuación, el juninense se coronó nuevo campeón sudamericano de la divisional.

Otro de los grandes momentos llegó en la categoría Gallo, donde el lavallino Ángel “El Diablito” Arancibia (52,900 kg) defendió con autoridad su cinturón ante el venezolano Jeremy “La Bala” Díaz (52,900 kg). Arancibia se impuso por GKOT en el cuarto round y continúa como campeón sudamericano, consolidando su destacado presente a nivel continental.

La noche se completó con la actuación de Alfredo “Coki” Soto (61,000 kg), quien no dejó dudas frente al colombiano Carlos Rayo (58,800 kg). El juninense ganó por GKOT en el primer round y se consagró nuevo campeón sudamericano de la categoría Ligero, desatando la ovación del público local.

Fabricio Morales en El Despertador escribe: El boxeador lavallino retuvo la corona sudamericana de su categoría Gallo, al vencer por nocaut en el cuarto asalto al venezolano Jeremy La Bala-Díaz, un rival invicto y de gran poder, en un combate intenso y exigente, es una velada que se desarrolló ayer 13 de diciembre, en el polideportivo de Colonia, en Junín.

Tras la pelea, Federico Guiñazú, manager de Arancibia, analizó el triunfo en diálogo con El Despertador y destacó la dificultad del enfrentamiento:

“La verdad fue una pelea bastante dura, ante un rival digno. Siete nocauts no son poca cosa. Sabíamos que íbamos a pelear con un invicto y con mucha potencia. Hicimos lo que habíamos trabajado y desarrollamos un combate inteligente, sobre todo porque no teníamos demasiada información sobre el rival”.

Guiñazú explicó que la estrategia fue clave para neutralizar las virtudes del venezolano, que llegaba con siete nocauts como aval de su calidad boxística:

“Planteamos la pelea cuidando que Ángel no cometiera errores. Trabajamos mucho sabiendo que este chico había ganado todas por nocaut. Por eso armamos un plan muy inteligente, manteniendo la distancia en todo momento. Sabíamos que Ángel también pega fuerte y que podíamos conectarlo de manera inteligente”.

Finalmente, remarcó el trabajo táctico que permitió definir el combate:

“Apostamos al contragolpe y utilizamos recursos como la ‘mentira’, simulando el golpe recto para generar la apertura. El plan funcionó y se vio arriba del ring”.

Gentileza Soy Del Este / Fotos: Aranobox