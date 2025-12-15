Argentino y Fadep con todo el protagonismo

Liga Mendocina de Futbol

Semifinales Clausura

Argentino 3 (Vizcarra, Cuvertino, I. Guzmán)

Gimnasia y Esgrima 0

Guaymallén 2 (Corica, Moyano)

Fadep 2 (Martin, Ramirez)

Por penales ganó Fadep 4 a 3

Final: Argentino- Fadep

Regional Amateur

Juventud Alianza 0

Atletico Argentino 0

(por penales ganó Argentino 3 a 1)

Eugenio Bustos 0

Fadep 8 (Klusener 4, Cuello, Ortega, López, Zabaleta)

Huracán (SR) 0

Pedal 1 (Lorenzo)

Por penales ganó Huracán 6-5

Pacifico 6 (Tejada 2, Estigarribia 2, Herrera, Guakinchay)

Ferro Carril Oeste 0

San Juan

Atlético Unión y Atlético Peñaflor lograron la clasificación a la tercera ronda, mientras que Alianza quedó eliminado. En enero, Los Azules y Los Canarios se enfrentarán en una serie de ida y vuelta.

Peñaflor se midió ante Árbol Verde en Jáchal y volvió a quedarse con la victoria. En el partido de vuelta se impuso por 2 a 0. Por su parte, Unión enfrentó a Belgrano de Media Aguay, a poco del final, un golazo desde afuera del área le permitió imponerse por 2 a 1 y asegurar su pase a la Tercera Fase.

Finalmente Juventud Alianza no logró imponerse ante Atlético Argentino de Mendoza y volvió a igualar sin goles, esta vez en el estadio del Centenario. La definición se trasladó a los penales, donde el conjunto mendocino fue más efectivo y se impuso por 3 a 1, con conversiones de Lázaro, Lucas Mas y Cristian Lucero. En El Lechuzo solo pudo Franco Lepe.

San Luis

Sportivo Estudiantes le ganó 2 - 0 a Defensores de Belgrano de Justo Daract con goles de Alexis Sosa y Alex Cordoba. Con este triunfo, el albiverde clasificó a Cuartos de final y su próximo rival es Jorge Newbery de Villa Mercedes.