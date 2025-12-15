Paso Cristo Redentor Habilitado

Argentino y Fadep con todo el protagonismo

El Boli y el Condor son los finalistas del Torneo Clausura de la Liga Mendocina y clasificaron a la próxima fase del Torneo Regional Amateur

Deportes15/12/2025Deportes CuyoNoticiasDeportes CuyoNoticias
Liga Mendocina, Fundación Amigos
FadepFundación Amigos

Liga Mendocina de Futbol 

Liga Mendocina, Atletico Argentino finalista

Semifinales Clausura

Argentino 3 (Vizcarra, Cuvertino, I. Guzmán)
Gimnasia y Esgrima 0

Guaymallén 2 (Corica, Moyano)
Fadep 2 (Martin, Ramirez)
Por penales ganó Fadep 4 a 3

Final: Argentino- Fadep

Regional, Huracán de San Rafael

Regional Amateur 

Juventud Alianza 0
Atletico Argentino 0
(por penales ganó Argentino 3 a 1)

Eugenio Bustos 0
Fadep 8 (Klusener 4, Cuello, Ortega, López, Zabaleta)

Huracán (SR) 0
Pedal 1 (Lorenzo)
Por penales ganó Huracán 6-5

Pacifico 6 (Tejada 2, Estigarribia 2, Herrera, Guakinchay)
Ferro Carril Oeste 0 

Copa Argentina, los crucesCopa Argentina, los mendocinos ya tienen rivales

San Juan 

 Atlético Unión y Atlético Peñaflor lograron la clasificación a la tercera ronda, mientras que Alianza quedó eliminado. En enero, Los Azules y Los Canarios se enfrentarán en una serie de ida y vuelta.

Peñaflor se midió ante Árbol Verde en Jáchal y volvió a quedarse con la victoria. En el partido de vuelta se impuso por 2 a 0. Por su parte, Unión enfrentó a Belgrano de Media Aguay, a poco del final, un golazo desde afuera del área le permitió imponerse por 2 a 1 y asegurar su pase a la Tercera Fase.

Finalmente Juventud Alianza no logró imponerse ante Atlético Argentino de Mendoza y volvió a igualar sin goles, esta vez en el estadio del Centenario. La definición se trasladó a los penales, donde el conjunto mendocino fue más efectivo y se impuso por 3 a 1, con conversiones de Lázaro, Lucas Mas y Cristian Lucero. En El Lechuzo solo pudo  Franco Lepe. 

San Luis

Sportivo Estudiantes le ganó 2 - 0 a Defensores de Belgrano de Justo Daract con goles de Alexis Sosa y Alex Cordoba. Con este triunfo, el albiverde clasificó a Cuartos de final y su próximo rival es Jorge Newbery de Villa Mercedes.

1140x110

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter CuyoNoticias

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email