Argentino y Fadep con todo el protagonismo

Nahuel Méndez fue el ganador en Vuelta del Este
Como había ocurrido en la temporada anterior, en febrero pasado Nahuel Mendez (entonces se corrió en Rivadavia) se quedó con la Vuelta del Este.
El Boli y el Condor son los finalistas del Torneo Clausura de la Liga Mendocina y clasificaron a la próxima fase del Torneo Regional AmateurDeportes15/12/2025Deportes CuyoNoticias
Liga Mendocina de Futbol
Argentino 3 (Vizcarra, Cuvertino, I. Guzmán)
Gimnasia y Esgrima 0
Guaymallén 2 (Corica, Moyano)
Fadep 2 (Martin, Ramirez)
Por penales ganó Fadep 4 a 3
Final: Argentino- Fadep
Juventud Alianza 0
Atletico Argentino 0
(por penales ganó Argentino 3 a 1)
Eugenio Bustos 0
Fadep 8 (Klusener 4, Cuello, Ortega, López, Zabaleta)
Huracán (SR) 0
Pedal 1 (Lorenzo)
Por penales ganó Huracán 6-5
Pacifico 6 (Tejada 2, Estigarribia 2, Herrera, Guakinchay)
Ferro Carril Oeste 0
Atlético Unión y Atlético Peñaflor lograron la clasificación a la tercera ronda, mientras que Alianza quedó eliminado. En enero, Los Azules y Los Canarios se enfrentarán en una serie de ida y vuelta.
Peñaflor se midió ante Árbol Verde en Jáchal y volvió a quedarse con la victoria. En el partido de vuelta se impuso por 2 a 0. Por su parte, Unión enfrentó a Belgrano de Media Aguay, a poco del final, un golazo desde afuera del área le permitió imponerse por 2 a 1 y asegurar su pase a la Tercera Fase.
Finalmente Juventud Alianza no logró imponerse ante Atlético Argentino de Mendoza y volvió a igualar sin goles, esta vez en el estadio del Centenario. La definición se trasladó a los penales, donde el conjunto mendocino fue más efectivo y se impuso por 3 a 1, con conversiones de Lázaro, Lucas Mas y Cristian Lucero. En El Lechuzo solo pudo Franco Lepe.
Sportivo Estudiantes le ganó 2 - 0 a Defensores de Belgrano de Justo Daract con goles de Alexis Sosa y Alex Cordoba. Con este triunfo, el albiverde clasificó a Cuartos de final y su próximo rival es Jorge Newbery de Villa Mercedes.
La Leoncita mendocina jugadora de la UNCuyo se consagró en el Mundial Junior de Chile, lamentablemente Argentina cayó en la final ante Países Bajos.
El malargüino se impuso con autoridad en los 10K de la carrera paceña. Entre las chicas, la dueña absoluta de la carrera fue la sanluiseña Lucía Juárez.
La bestia Damián Castro, la China Brisa Alfonzo (semifondo) y el Turco Abraham Bonarrigo salieron airosos en sus compromisos en la velada del Hotel Hyatt
Es el paso previo a la inscripción definitiva que se realizará en febrero del 2026, y se mantendrá durante el mes de diciembre.
Emotivo testimonio de Daniel Yudica sobre su condición y su pasión por el deporte en la última edición del año de las Clinicas Deportivas de Guaymallén
Agostina Atencio ingresó en el top 10 de la Argentina. Destacada labor de los comprovincianos Paula Yacante y Tomás Martínez entre 601 corredores.
Una joven de 16 años murió tras despistar en la ruta provincial 25, cerca del dique San Felipe. Otra adolescente permanece internada en estado delicado.
El siniestro ocurrió de madrugada en la Autopista de las Serranías Puntanas. El chofer del camión dio positivo en el alcotest realizado por la policía.
Un furgón con 14 pasajeros volcó en San Carlos (prov. de Mendoza); un niño sufrió fractura y una mujer de 80 años que murió tras ser trasladada.
Más de mil viviendas, megaproyectos y alianzas público-privadas consolidan al departamento como polo clave de inversión inmobiliaria del Gran Mendoza.
El 20 de diciembre, San Martín celebrará su aniversario con la 4ª edición del Paseo del Vino en Tierras del Bonarda, con más de 30 bodegas, música y gastronomía.