Suspensión por insultos discriminatorios en el básquet

Fue en la primera final de la Superliga entre Godoy Cruz y Macabi, un insulto antisemita desde la tribuna dictaminó que el juego se suspendiera.Deportes16/12/2025Deportes CuyoNoticias
Una vez más, la fiesta del básquet de Mendoza, quedó interrumpida por las acciones absurdas de un puñado de hinchas irrespetuosos. Restaban dos minutos, 20 segundos para la finalización del partido entre Macabi y Godoy Cruz por la primera final anual y desde la tribuna del Tomba se escuchó… «sos amargo, judío hijo de puta». Lo que produjo de inmediato la reacción de los hinchas Celestes, ubicados en la tribuna Sur del estadio de Andes Talleres.
Ganaba el Tomba 88-87. Partidazo. El jefe del operativo de Seguridad de la Federación de Básquet, Julio Centorbi, habló con el Comisionado Técnico, Rodrigo Gili, quien de inmediato se juntó con los árbitros Pablo Leyton, Francisco Flores y Belén Calderón, quienes levantaron la planilla digital del partido, se retiraron a los vestuarios, realizaron el informe, en el cual, sostienen que suspenden el encuentro por «cantos antisemitas» y ahora, resuelve el Tribunal de Penas de la Federación de Básquetbol de la provincia de Mendoza.
Era una verdadera fiesta. Casi 1000 personas coparon el estadio Azulgrana. Cuando parecía que el Expreso se llevaba el partido, reaccionó el Celeste y se puso un simple abajo. Sin embargo, todo se derrumbó.
Desde el minuto uno comenzaron los cánticos provocativos de ambos lados. Desde el lado Celeste, se escuchó el «el que no salta se va a la B..» en alusión al descenso del Tomba en la Liga Profesional de Fútbol, lo que provocó la reacción inmediata de la gente del Expreso. Luego, allegados del Tomba, aseguraron que se escucharon insultos como «negro de mierda, monos, sucios etc». Era un ida y vuelta permanente. Es más, varios simpatizantes del Celeste, en varias oportunidades suplicaron que no se gritaran más este tipo de expresiones.
Por el lado del Expreso, llegó el «Judío…hijo de puta» y partido suspendido. Una mancha más para el básquet de Mendoza. Otra vuelta en zona.
Gentileza Salto Inicial, agradecimiento a Gustavo Villarroel - Esteban Dapas, producción fotográfica Nicolás "Toti" Rios
