Nahuel Méndez fue el ganador en Vuelta del Este

Mili Alastra fue elegida la mejor del mundo
La Leoncita mendocina jugadora de la UNCuyo se consagró en el Mundial Junior de Chile, lamentablemente Argentina cayó en la final ante Países Bajos.
En el departamento de San Martín se disputó la 53.ª edición de la Vuelta del Este, correspondiente a la quinta fecha de la Temporada de Ruta 2025/2026, competencia organizada por el Club Atlético San Martín y fiscalizada por la Asociación Ciclista Mendocina.
En una exigente jornada, Nahuel Méndez, representante del equipo Municipalidad de Godoy Cruz, se consagró ganador de la segunda etapa.
El segundo lugar fue para Maximiliano Navarrete (Municipalidad de Godoy Cruz), mientras que el tercer puesto quedó en manos de Leonardo Estela (Municipalidad de Godoy Cruz).
Categoría Juveniles
1. Guerrero, Tomás
2. Durán, Agustín
3. Mena, Esteban
Categoría Máster
1. Zumer, Daniel
2.
3.
Categoría Damas
1. Bugarín, María Laura
2. Ávila, Alejandra
3. Bajouth, Florencia
Categoría Élite
1. Méndez, Nahuel (Municipalidad de Godoy Cruz)
2. Navarrete, Maximiliano (Municipalidad de Godoy Cruz)
3. Estela, Leonardo (Municipalidad de Godoy Cruz)
4. Fernández, Zurdo (Team Ranqueles)
5. López, Gustavo (Municipalidad de San Carlos)
Categoría Juveniles
1. Guerrero, Tomás
Categoría Máster
1. Zumer, Daniel
Categoría Damas
1. Bugarín, María Laura
Categoría Élite
1. Méndez, Nahuel (Municipalidad de Godoy Cruz)
2. Ambrossi, Facundo (Municipalidad de Godoy Cruz)
3. Escudero, Iván (Municipalidad de Guaymallén)
4. Moyano, Christian (RTO – Revi Junín)
5. Castro, Ramiro (Municipalidad de Guaymallén)
La próxima competencia será domingo 21 de diciembre en el departamento de Lavalle.
