Nahuel Méndez fue el ganador en Vuelta del Este

Como había ocurrido en la temporada anterior, en febrero pasado Nahuel Mendez (entonces se corrió en Rivadavia) se quedó con la Vuelta del Este.

En el departamento de San Martín se disputó la 53.ª edición de la Vuelta del Este, correspondiente a la quinta fecha de la Temporada de Ruta 2025/2026, competencia organizada por el Club Atlético San Martín y fiscalizada por la Asociación Ciclista Mendocina.

En una exigente jornada, Nahuel Méndez, representante del equipo Municipalidad de Godoy Cruz, se consagró ganador de la segunda etapa.

El segundo lugar fue para Maximiliano Navarrete (Municipalidad de Godoy Cruz), mientras que el tercer puesto quedó en manos de Leonardo Estela (Municipalidad de Godoy Cruz).

Resultados por categoría

Categoría Juveniles

1. Guerrero, Tomás
2. Durán, Agustín
3. Mena, Esteban

Categoría Máster

1. Zumer, Daniel
Categoría Damas

1. Bugarín, María Laura
2. Ávila, Alejandra
3. Bajouth, Florencia

Categoría Élite

1. Méndez, Nahuel (Municipalidad de Godoy Cruz)
2. Navarrete, Maximiliano (Municipalidad de Godoy Cruz)
3. Estela, Leonardo (Municipalidad de Godoy Cruz)
4. Fernández, Zurdo (Team Ranqueles)
5. López, Gustavo (Municipalidad de San Carlos)

Clasificador general de la carrera

Categoría Juveniles

1. Guerrero, Tomás
Categoría Máster
1. Zumer, Daniel

Categoría Damas

1. Bugarín, María Laura

Categoría Élite

1. Méndez, Nahuel (Municipalidad de Godoy Cruz)
2. Ambrossi, Facundo (Municipalidad de Godoy Cruz)
3. Escudero, Iván (Municipalidad de Guaymallén)
4. Moyano, Christian (RTO – Revi Junín)
5. Castro, Ramiro (Municipalidad de Guaymallén)

La próxima competencia será  domingo 21 de diciembre en el departamento de Lavalle.

