San Martín festeja 209 años en el Paseo del Vino

El departamento de General San Martín (Mendoza) celebrará sus 209 años con la 4ª edición del Paseo del Vino en Tierras del Bonarda. El evento será el sábado 20 de diciembre y reunirá bodegas, música en vivo y propuestas gastronómicas en una noche que destaca la identidad vitivinícola del Este mendocino.



Una celebración que une historia y producción

El aniversario de San Martín se transforma, una vez más, en una oportunidad para poner en valor su tradición productiva. El Paseo del Vino se consolida como una de las actividades centrales de la agenda departamental, con una propuesta que combina cultura, turismo y economía local. La iniciativa no solo convoca a vecinos del Este mendocino, sino también a visitantes de otros puntos de la provincia que eligen esta celebración como una experiencia distinta, vinculada al vino y a la historia del territorio. La identidad vitivinícola se expresa así en un formato abierto y participativo.



El Paseo de la Patria como escenario principal

La jornada central se desarrollará el sábado 20 de diciembre, entre las 20 y las 2 de la madrugada, en el tradicional Paseo de la Patria. Ese espacio emblemático será el punto de encuentro para una propuesta que crece año a año. Allí, el público podrá recorrer stands, dialogar con productores y disfrutar de un entorno pensado para el encuentro social. La elección del lugar refuerza el sentido comunitario del evento y permite que la celebración se viva al aire libre, con acceso libre y gratuito.



Acercar el vino a la comunidad

Desde la organización destacaron que el objetivo principal es acercar el vino a la ciudadanía. Según explicó la coordinadora Ana Martínez Sieira, la propuesta busca ampliar horizontes y fortalecer el vínculo entre las bodegas y el público. Al mismo tiempo, el evento cierra el circuito comercial, ya que permite a los productores vender directamente y a los asistentes adquirir vinos de calidad a precios promocionales. Esta dinámica favorece el contacto directo, genera intercambio y fortalece la economía regional desde una experiencia cercana y accesible.



Bodegas y etiquetas para descubrir

La degustación contará con la participación de más de 30 bodegas y alrededor de 130 etiquetas. También se sumarán vermuterías y elaboradores locales, ampliando la oferta para el público. Como cada año, el Plan Bonarda dirá presente con la copa oficial, que incluirá tres degustaciones iniciales para comenzar el recorrido. La diversidad de propuestas permitirá conocer estilos, variedades y proyectos que representan el presente del vino del Este mendocino y su proyección a futuro.



Sabores, música y una noche festiva

Además del vino, el Paseo del Vino ofrecerá espacios gastronómicos y stands de delicatessen, con chocolates, productos picantes y opciones pensadas para el maridaje. La música tendrá un rol central con la actuación de la Orquesta de la Escuela Municipal General San Martín, acompañada por un DJ que animará toda la noche. El ambiente festivo estará pensado para recorrer sin apuro, compartir en grupo y disfrutar de una propuesta cultural integral, abierta a todas las edades adultas.



Una agenda que va más allá de una noche

El Paseo del Vino forma parte de una semana de actividades organizadas por el Municipio para conmemorar el aniversario del departamento. La agenda incluye propuestas culturales, recreativas y enoturísticas que rinden homenaje al legado histórico de San Martín y Luzuriaga. Estas acciones integran a la comunidad y ponen en valor el trabajo productivo de zonas como Los Barriales y áreas cercanas. La celebración refuerza el espíritu local y destaca al vino como parte esencial de la identidad y el desarrollo regional.