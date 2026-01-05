Fadep le ganó a Argentino en San José por el Regional

La Hoja de ruta para la Lepra y el Lobo
Independiente Rivadavia debutará en el Bautista Gargantini ante Atlético Tucumán y Gimnasia y Esgrima en Santiago del Estero frente a Central Córdoba.
Argentino 0- Fadep 1 (Klusener)
Pacífico 2 (Peñaloza, Barón) - Huracán de San Rafael 0
Sp. Estudiantes 1 (Astudillo) - Newbery de Villa Mercedes 0
Unión Villa Krausse 2 (Weyreuter, Torres) - Peñaflor 0
Fadep se tomó revancha de las dos derrotas consecutivas y lo venció (otra vez jugando como visitante) uno a cero a Argentino con el gol convertido por Gonzalo Klusener a los 15 minutos del primer tiempo.
Partido de ida de los cuartos de final del Torneo Regional Amateur, como historia repetida, volverán a jugar el domingo próximo en Russell, cuarto enfrentamiento en 30 dias, el ganador pasará a las semifinales y el perdedor quedara eliminado.
En General Alvear Pacífico venció a Huracán de San Rafael 2 a 0 y llega con dos goles de diferencia para definir de visitante, el Lobo sureño es hasta el momento, de todos los mendocinos el que mejor perfomance ha conseguido.
En San Juan Unión Villa Krausse se quedó con el primer chico al derrotar 2 a 0 a Peñalor de Villa Don Bosco que representa a la Liga Caucetera-Sanmartiniana. La revancha quedó agendada para el domingo 11 de enero en el estadio Augusto Pulenta.
En San Luis Sportivo Estudiantes que busca volver rápido al Federal A donde descendió esta misma temporada venció por 1 a 0 a Jorge Newbery de Villa Mercedes, la revancha se jugará el domingo, solo un gol de diferencia en favor del albiverde, promete definición infartante.
Los dos equipos mendocinos que clasifiquen tendrán como rivales en la próxima instancia a uno de San Luis (Sportivo Estudiantes o Jorge Newbery de Villa Mercedes) y otro de San Juan (Unión Villa Krausse o Peñaflor de
La 20° edición de esta clásicoa carrera. 14° fecha del calendario fue organizada por Agrupación Provincial de Ciclismo para ibres y Máster.
El representante del SEP (Sindicato Empleados Públicos) se alzó con el triunfo en la primera competencia ciclistica del año de la Federación Sanjuanina.
Será este Domingo 11 de enero a las 9.00 en el Club Junín – El Carrizal, Categorías: Individuales y Posta, 2,5K Kayak, 37K Ciclismo, 5K Pedestrismo.
Tres competencias cerraron la temporada de carreras pedestres que tuvo además en diciembre la icónica y exitosa "Santa Lucía corre de noche" .
Los dos Mundiales de Clubes y los 8 Panamericanos fueron los torneos internacionales que se celebraron durante el año en la provincia cuyana lo reafirman.
La deportista sanjuanina del programa Deporte Adaptado vivió su primera experiencia internacional de goalball en la Copa Nacional Gladiadores – Chile.
Fue en el Cajón de Arena del CEF N° 20 "La Granja" el último fin de semana del año con la presencia de escuelas sanjuaninas de lucha cerrando el 2025.
Dos personas de San Juan resultaron lesionadas tras el siniestro y el fuego que quemó vegetación a la vera de la autopista sanluiseña.
