Fadep le ganó a Argentino en San José por el Regional

La tercera fue la vencida, despues de perder dos domingos consecutivos ante el Boli en la misma cancha esta vez el Cóndor ganó un partido clave en la ida.

Regional, Argentino, Fundacion Amigos
ArgentinoFundacion Amigos

Regional Federal, 4tos de final Ida 

Argentino 0- Fadep 1 (Klusener)

Pacífico 2 (Peñaloza, Barón) - Huracán de San Rafael 0

Sp. Estudiantes 1 (Astudillo) - Newbery de Villa Mercedes 0

Regional, At. Argentino, FadepUnión Villa Krausse 2 (Weyreuter, Torres) - Peñaflor 0 

Fadep se tomó revancha de las dos derrotas consecutivas y lo venció (otra vez jugando como visitante) uno a cero a Argentino con el gol convertido por Gonzalo Klusener a los 15 minutos del primer tiempo.

Partido de ida de los cuartos de final del Torneo Regional Amateur, como historia repetida, volverán a jugar el domingo próximo en Russell, cuarto enfrentamiento en 30 dias, el ganador pasará a las semifinales y el perdedor quedara eliminado.

En General Alvear Pacífico venció a Huracán de San Rafael 2 a 0 y llega con dos goles de diferencia para definir de visitante, el Lobo sureño es hasta el momento, de todos los mendocinos el que mejor perfomance ha conseguido.

Regional, Unión Villa Krause, Peñaflor

En San Juan Unión Villa Krausse se quedó con el primer chico al derrotar 2 a 0 a Peñalor de Villa Don Bosco que representa a la Liga Caucetera-Sanmartiniana. La revancha quedó agendada para el domingo 11 de enero en el estadio Augusto Pulenta.

En San Luis Sportivo Estudiantes que busca volver rápido al Federal A donde descendió esta misma temporada venció por 1 a 0 a Jorge Newbery de Villa Mercedes, la revancha se jugará el domingo, solo un gol de diferencia en favor del albiverde, promete definición infartante. 

Regional, Sportivo EstudiantesSportivo Estudiantes y su obsesión por volver al Federal A

Los dos equipos mendocinos que clasifiquen tendrán como rivales en la próxima instancia a uno de San Luis (Sportivo Estudiantes o Jorge Newbery de Villa Mercedes) y otro de San Juan (Unión Villa Krausse o Peñaflor de 

Fotos @thiagoph.06 

